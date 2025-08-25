Newsblog zum Ukraine-Krieg Während Klingbeil-Besuch: Plötzlich Luftalarm in Kiew

Lars Klingbeil: Er traf am Morgen in Kiew ein. (Quelle: Kay Nietfeld)

Während des Besuchs von Lars Klingbeil kommt es in Kiew zum Luftalarm. Der Drohnenkrieg wirkt sich auch auf den russischen Flugverkehr aus. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Montag, 25. August

Kiew: Luftalarm während Klingbeil-Besuch

Während des Besuchs des deutschen Vizekanzlers Lars Klingbeil wurde am Mittag in Kiew Luftalarm ausgelöst. Der Grund: Putins Militär hatte im Westen Russlands eine ballistische Rakete abgefeuert. Daraufhin lösten die ukrainischen Behörden den Luftalarm in zehn Regionen aus.

Wie die "Bild" berichtet, befand sich Klingbeil zum Zeitpunkt des Alarms mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Präsidentenpalast in Kiew. Die Rakete schlug wenig später in der evakuierten Gemeinde Chotin in der Region Chumy ein. Der Alarm wurde kurz nach 14 Uhr aufgehoben.

Vize-Gouverneur der Region Kursk festgenommen

Weil er für Verteidigung vorgesehene Gelder veruntreut haben soll, ist der Vize-Gouverneur der russischen Region Kursk festgenommen worden. Die Festnahme von Wladimir Basarow sei am Morgen erfolgt, erklärte dessen Vorgesetzter, Gouverneur Alexander Chinstein, am Montag im Onlinedienst Telegram. "Nach ersten Informationen geht es in dem Fall um den Bau von Verteidigungsanlagen", betonte Chinstein.

Die Ermittlungen stehen nach Angaben des Gouverneurs in Verbindung mit Basarows Rolle in der benachbarten Region Belgorod. Basarow war dort zuvor ebenfalls Vize-Gouverneur gewesen. Die ukrainische Armee hatte die Region mehrfach angegriffen, aber nie dort Fuß gefasst.

Die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass berichtete unter Berufung auf Ermittlerkreise, Basarow werde vorgeworfen, umgerechnet etwa 10,5 Millionen Euro veruntreut zu haben.

Ukrainischer Drohnenangriff zwingt russische Passagiermaschine zur Landung

Als Folge von ukrainischen Drohnenangriffen musste ein Passagierflugzeug, das auf dem Weg nach Sankt Petersburg war, in Estland zwischenlanden. Das berichtet das ukrainische Nachrichtenportal "Kyiv Independent" unter Berufung auf lokale Zeitungen. Das von der ägyptischen Fluggesellschaft Almasria Universal Airlines betriebene Flugzeug wurde in die estnische Hauptstadt Tallinn umgeleitet. Auslöser des Stopps war wahrscheinlich ein ukrainischer Luftschlag auf eine russische Ölraffinerie.

Wie eine Sprecherin des Flughafens Tallinn erklärt, wurde es den Passagieren während des Zwischenstopps nicht erlaubt, die Maschine zu verlassen. Wie "Kyiv Independent" schreibt, ist es nicht das erste Mal, dass ukrainische Luftangriffe den russischen Flugverkehr aus dem Takt bringen. Alleine in diesem Jahr musste Russland mehr als 200 Mal den Betrieb von Flughäfen einschränken.

