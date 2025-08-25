Newsblog zum Ukraine-Krieg Mord an ukrainischem Politiker – Spezialkräfte fassen Verdächtigen
Selenskyj beziffert die russischen Verluste. Zehntausende Menschen in Odessa sind ohne Strom. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Mord an ukrainischem Ex-Parlamentspräsidenten: Verdächtiger gefasst
- Ukraine greift russische Positionen auf der Krim an
- Selenskyj: Russland verlor 2025 bereits knapp 300.000 Soldaten
- Russland greift mit Drohnen an: Zehntausende ohne Strom
- Putin zu Gipfel in China eingetroffen
- Moskaus Generalstabschef kündigt Fortsetzung der Angriffe an
- Kanzler Merz: Moskau stoppt Krieg nur unter massivem Druck
Montag, 1. September
Mord an ukrainischem Ex-Parlamentspräsidenten: Verdächtiger gefasst
Kurz nach den tödlichen Schüssen auf den ehemaligen ukrainischen Parlamentspräsidenten Andrij Parubij haben die Behörden einen Fahndungserfolg verkündet. Ein Verdächtiger sei gefasst worden und habe bereits "eine erste Aussage" gemacht, erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Montagfrüh in Online-Netzwerken. Parubij, eine der Leitfiguren der pro-europäischen Bewegungen in der Ukraine, war am Wochenende in der westukrainischen Stadt Lwiw auf offener Straße erschossen worden.
Selenskyj erklärte, Innenminister Ihor Klymenko und Sicherheitsbehörden-Chef Wasyl Malijuk hätten ihn über den Fahndungserfolg informiert. Nach Angaben von Generalstaatsanwalt Ruslan Krawtschenko habe der Verdächtige "eine erste Aussage" gemacht. Innenminister Klymenko erklärte im Onlinedienst Telegram, an dem Einsatz zur Festnahme des Verdächtigen seien Dutzende Polizisten und andere Sicherheitskräfte beteiligt gewesen. Der Zugriff gelang demnach in der westlichen Region Chmelnytsky.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt könne er "nicht viele Details" dazu nennen, führte Klymenko aus. "Ich werde nur sagen, dass das Verbrechen sorgfältig vorbereitet wurde: Der Zeitablauf der Bewegungen des Verstorbenen wurde erforscht, die Route wurde festgelegt und ein Fluchtplan wurde entworfen."
Sonntag, 31. August
Mehrheit der Ukrainer ist für ein Ende der Kämpfe
Eine große Mehrheit der Ukrainer hat sich bei einer Umfrage für eine Waffenruhe lediglich bei klaren Sicherheitsgarantien ausgesprochen. 75 Prozent der befragten Ukrainer sahen entsprechende Sicherheitsgarantien Europas und der USA als Vorbedingung für ein Ende der Kampfhandlungen, wie die Befragung der ukrainischen Rating Group ergab. Mehr dazu lesen Sie hier.
Ukraine greift russische Positionen auf der Krim an
Das ukrainische Militär hat nach eigener Darstellung eine Reihe von Angriffen gegen russische Einheiten auf der besetzten Halbinsel Krim geführt. Bei einem Angriff von Kampfdrohnen gegen einen Stützpunkt in der Nähe von Simferopol seien mindestens drei Hubschrauber getroffen und zerstört worden, berichteten Militärs in einem Telegram-Kanal. Zudem seien mehrere Raketen auf einen russischen Stützpunkt bei Woloschino an der Küste abgefeuert worden. Dabei seien mindestens sechs Luftkissenboote zerstört worden. Die Auswirkungen eines Raketeneinschlags in einer Kaserne seien vorerst nicht bekannt.
Von russischer Seite gab es dazu keine Berichte. Die Angaben konnten von unabhängiger Seite nicht geprüft werden.
Der ukrainische Militärgeheimdienst HUR berichtete von einem erfolgreichen Einsatz gegen eine russische Radarstation auf der Krim. Mit Kampfdrohnen seien die Radarführung sowie andere Komponenten eines russischen Flugabwehrsystems S-400 zerstört worden, berichtete die Agentur Ukrinform unter Berufung auf HUR-Quellen. Eine kurze Videosequenz, die unabhängig nicht zugeordnet werden kann, zeigt den Anflug einer Drohne auf eine Radarkuppel.
Marine-Inspekteur warnt vor "Eskalation aus Zufall"
Der Inspekteur der Deutschen Marine, Vizeadmiral Jan Christian Kaack, hat vor einer "gesteigerten Aggressivität" russischer Einheiten und deren möglichen Folgen gewarnt. Es gebe "Überflüge von Drohnen, wir haben Eindringversuche, Sabotage-Versuche", sagte Kaack im "Interview der Woche" des Deutschlandfunks. Bundeswehr-Soldaten würden außerhalb der Dienstzeiten gezielt kontaktiert. Hinzu kämen Bedrohungen für die maritime Infrastruktur. Mehr dazu lesen Sie hier.
Selenskyj: Russland verlor 2025 bereits knapp 300.000 Soldaten
In den ersten acht Monaten dieses Jahres sollen mehr als 290.000 russische Soldaten im Ukraine-Krieg umgekommen sein. Das hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenky auf X geschrieben, unter Berufung auf Zahlen des ukrainischen Generals Oleksandr Syrskyj. Zu dem Großteil der Verluste soll es in der Region Donezk gekommen sein.
Die Ukraine plant nach Selenskyjs Worten zudem neue Angriffe tief in Russland. Nach dem Treffen mit Syrskyj schrieb der Präsident auf X, es seien auch neue, tiefgehende Angriffe geplant worden. Zuletzt hatte die Ukraine ihre Angriffe auf russische Energie-Anlagen verstärkt.
Putin baut sich eine Schattenarmee auf
Russland braucht stetige Neurekrutierungen, um seinen Krieg gegen die Ukraine fortzuführen. Leicht ist das nicht. Mittlerweile gibt es für Russen drei Wege, um sich zur Front zu melden.
Druschba-Pipeline: Ukraine greift eine von Orbáns Geldquellen an
Die Pipeline der Freundschaft sorgt einmal mehr für Streit. Ungarn reagiert ungehalten auf neue ukrainische Angriffe in Russland. Für die Ukraine ist das ein zweischneidiges Schwert.
Russland greift mit Drohnen an: Zehntausende ohne Strom
Die ukrainischen Behörden melden einen russischen Drohnenangriff auf den Großraum Odessa. Getroffen worden sei eine Energieanlage in der Nähe der Hafenstadt am Schwarzen Meer, schrieb Regionalgouverneur Oleh Kiper auf dem Kurznachrichtendienst Telegram. Mehr als 29.000 Menschen hätten keinen Strom. Wichtige Einrichtungen würden über Generatoren mit Elektrizität versorgt. Von dem Angriff am stärksten betroffen sei der an die Stadt Odessa angrenzende Ort Tschornomorsk. Hier seien auch Wohnhäuser und Verwaltungsgebäude beschädigt worden. Eine Person sei infolge der Angriffe verletzt worden, so Kiper. Eine Stellungnahme aus Moskau lag zunächst nicht vor.
Putin zu Gipfel in China eingetroffen
Der russische Präsident Wladimir Putin trifft zum Gipfel der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) in der nordchinesischen Stadt Tianjin ein, meldet das chinesische Staatsfernsehen. Gastgeber des Treffens mit rund 20 weiteren Staats- und Regierungschefs ist sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping.
