t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikUkraine

Ukraine-Krieg: Moskau will Kriegsschiff Simferopol versenkt haben

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextMolkerei-Milliardär feiert mit Weidel
TextVW macht radikale Wende beim Elektroauto
TextRentner verliert 150.000 Euro
TextSchlagerstar kehrt auf die Bühne zurück
TextBiathlet schießt auf eigenen Patenonkel

Newsblog zum Ukraine-Krieg
Russland: Haben ukrainisches Kriegsschiff mit Drohne versenkt

  • Jakob Hartung: Redakteur für Politik und Wirtschaft
Von K. Hitscher, T. Schibilla, J. Seiferth, J. Hartung, C. Cöln
Aktualisiert am 28.08.2025 - 17:34 UhrLesedauer: 20 Min.
Das ukrainische Aufklärungsschiff Simferopol (Archivbild): Es soll zerstört worden sein.Vergrößern des Bildes
Das ukrainische Aufklärungsschiff Simferopol (Archivbild): Es soll zerstört worden sein. (Quelle: Mil.gov.ua)
News folgen

Moskau will ein ukrainisches Kriegsschiff versenkt haben. Ungarn verhängt ein Einreiseverbot gegen einen ukrainischen Militärchef. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Inhaltsverzeichnis

Donnerstag, 28. August

Loading...

Moskau: Ukrainisches Kriegsschiff durch Seedrohne versenkt

Das russische Militär hat nach eigenen Angaben ein ukrainisches Aufklärungsschiff mit einer Seedrohne im Donaudelta versenkt. Getroffen worden sei das Schiff "Simferopol", teilte das russische Verteidigungsministerium in Moskau mit. Es wäre der erste Einsatz einer Seedrohne durch Russland. Später bestätigte der Sprecher der ukrainischen Marine, Dmytro Pletentschuk, zumindest den Treffer am Schiff.

Es habe einen Toten und mehrere Verletzte durch den Angriff gegeben, sagte er. Der Großteil der Mannschaft sei aber in Sicherheit. "Die Suche nach mehreren Matrosen wird fortgesetzt", sagte er. Die Folgen der Attacke würden derzeit beseitigt, sagte er.

Bei der "Simferopol" handelt es sich offen zugänglichen Informationen nach um ein in der Erprobungsphase befindliches mittelgroßes Aufklärungsschiff. Die ukrainische Marine wurde nach der russischen Annexion der Krim und zu Beginn der seit dreieinhalb Jahren laufenden Invasion weitgehend zerstört.

Ungarn belegt Kiewer Drohnentruppenchef mit Einreiseverbot

Ungarn hat den Chef der ukrainischen Drohnentruppen, Robert Browdi, mit einem dreijährigen Einreise- und Aufenthaltsverbot belegt. "Der jüngste schwere Luftangriff auf die Erdölpipeline "Druschba" war ein Angriff auf die Souveränität Ungarns", teilte der ungarische Außenminister Peter Szijjarto in einer Erklärung mit, die die staatliche ungarische Nachrichtenagentur MTI veröffentlichte.

imago images 0827106817Vergrößern des Bildes
Peter Szijjarto: Der ungarische Außenminister kritisiert die ukrainischen Angriffe auf die "Druschba"-Pipeline. (Quelle: Lev Radin/imago-images-bilder)

Die ukrainische Armee hatte vor anderthalb Wochen eigenen Angaben zufolge die Ölpumpstation Nikolskoje im zentralrussischen Gebiet Tambow mit Drohnen angegriffen. Es kam zu einer erheblichen Beschädigung der Anlage. Ungarn und die Slowakei erhalten russisches Erdöl durch die betroffene Pipeline. Ungarischen Angaben zufolge traf erst am Donnerstag wieder russisches Erdöl über die "Druschba"-Pipeline in Ungarn ein.

"Die Ukraine ist sich im Klaren darüber, dass die Pipeline "Druschba" für die Energieversorgungssicherheit Ungarns unabdingbar ist", erklärte Szijjarto weiter. Der jüngste Angriff sei so schwer gewesen, dass Ungarn wegen der langen Dauer der Reparaturarbeiten beinahe auf seine strategischen Reserven hätte zurückgreifen müssen. Die Einreisesperre für den ukrainischen Drohnentruppenchef Browdi gelte für den gesamten Schengen-Raum, fügte Szijjarto hinzu. Der Schengen-Raum umfasst die meisten EU-Länder und europäische Nicht-EU-Länder wie die Schweiz. In dem Gebiet ist im Prinzip grenzkontrollfreies Reisen möglich.

Eilmeldung

Sollte unserer Redaktion eine wichtige Nachricht vorliegen, informieren wir Sie schnell per eMail. Datenschutzhinweis

Angriffe auf Zivilisten in der Ukraine: EU-Staatschefs entsetzt

Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat die jüngsten russischen Luftangriffe scharf kritisiert. Er sprach von einer "schrecklichen Attacke", bei der unschuldige Zivilisten und zivile Infrastruktur getroffen worden seien. Dies zeige, "dass die russische Führung alles unternimmt, um sich im Krieg in eine vorteilhafte Situation zu bringen". Nach Angaben aus Kiew wurden mindestens 15 Menschen getötet und rund 50 verletzt. Etwa 100 Gebäude seien beschädigt worden, darunter auch die EU-Vertretung in der ukrainischen Hauptstadt.

Auch die europäische Politik reagierte mit scharfer Kritik. Ratspräsident António Costa sprach von einem "vorsätzlichen" Angriff, Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zeigte sich "empört". Frankreichs Präsident Emmanuel Macron verurteilte die Attacken als "feige und inakzeptabel". EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas bestellte den russischen Gesandten in Brüssel ein. Der britische Premier Keir Starmer nannte die Angriffe "sinnlos" und forderte ein Ende des Blutvergießens. Moskau wies die Vorwürfe zurück: Das Verteidigungsministerium erklärte, attackiert worden seien lediglich "militärisch-industrielle Einrichtungen und Militärflugplätze".

Die Angriffe betrafen neben Kiew auch weitere Regionen der Ukraine. Dort seien nach Behördenangaben mehrere Energieanlagen getroffen worden. In Winnyzja waren rund 60.000 Haushalte zeitweise ohne Strom. Gleichzeitig meldete Russland, über sieben Regionen hinweg mehr als 100 ukrainische Drohnen abgeschossen zu haben. Die ukrainische Armee erklärte, sie habe unter anderem zwei russische Ölraffinerien angegriffen.

Russland späht wohl deutsche Waffentransporte aus

Laut Medienberichten ist Russland über das Geschehen auf deutschen Straßen bestens informiert. Die Bundeswehr sucht fieberhaft nach Gegenmaßnahmen. Mehr dazu lesen Sie hier.

JD Vance: Streit mit Selenskyj im Oval Office war "nützlich"

JD Vance hat seinen Streit mit Wolodymyr Selenskyj im Februar verteidigt. "Schau, manchmal sind sich Menschen nicht einig", sagte Vance dem Portal "USA Today". In seinen Augen habe der Streit "einige echte Probleme zwischen den Vereinigten Staaten und der ukrainischen Seite" aufgezeigt. "Ich glaube, es war nützlich, dass die Amerikaner das sehen konnten."

Vance erklärte allerdings auch, dass der Streit vor der Weltöffentlichkeit möglicherweise nicht nur gute Seiten hatte. "Ich meine, würde ich mir wünschen, dass dieser Streit öffentlich im Oval Office passiert? Nicht unbedingt." Heute sei sich die US-Regierung mit Selenskyj weitestgehend einig.

imago images 0831515577Vergrößern des Bildes
JD Vance (l.) und Donald Trump: "Schau, manchmal sind sich Menschen nicht einig." (Quelle: IMAGO/Pool/ABACA/imago)

Opferzahl nach russischem Angriff auf Kiew steigt auf 14

Bei dem russischen Angriff auf Kiew sind in der Nacht mindestens 14 Menschen gestorben, darunter drei Kinder. Wie die ukrainische Regierung mitteilte, wurde das Gebiet der Ukraine mit 598 Drohnen sowie 31 ballistischen Raketen überzogen.

Loading...
Loading...
Mehr aus dem Ressort
Ein Feuerwehrmann löscht nach einem russischen Luftschlag ein Gebäude in Kiew: 14 Tote beklagt die Ukraine.Vergrößern des Bildes
Ein Feuerwehrmann löscht nach einem russischen Luftschlag ein Gebäude in Kiew: 14 Tote beklagt die Ukraine. (Quelle: Efrem Lukatsky)

Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe wurde ein Großteil der russischen Flugkörper abgefangen: 563 von 598 Drohnen und 26 von 31 Raketen hätten unschädlich gemacht werden können. Trotzdem hatte die Angriffswelle tödliche Auswirkungen. Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor erklärt, mehr als 30 weitere Menschen seien in der Hauptstadt verletzt worden, unter ihnen vier Kinder und ein Teenager.

Wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten, waren am Donnerstagmorgen in Kiew Rettungskräfte und Anwohner damit beschäftigt, Glasscherben und Baumaterialien von mehreren Straßen im Stadtzentrum zu entfernen. Auf von Präsident Wolodymyr Selenskyj veröffentlichten Aufnahmen war ein Wohnhaus zu sehen, in dem ein Angriff einen fünf Stockwerke tiefen Riss geschlagen hatte. Die Fenster mehrerer Wohnhäuser und Ladenlokale wurden zerstört. Matratzen hingen von Balkonen herab, die durch einen Treffer zerstört worden waren.

Verwendete Quellen
  • Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
EUKiewMilitärMoskauNatoNorwegenRusslandSchweizSlowakeiUkraineUngarnWolodymyr Selenskyj
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom