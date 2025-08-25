Sollte unserer Redaktion eine wichtige Nachricht vorliegen, informieren wir Sie schnell per eMail. Datenschutzhinweis

Angriffe auf Zivilisten in der Ukraine: EU-Staatschefs entsetzt

Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat die jüngsten russischen Luftangriffe scharf kritisiert. Er sprach von einer "schrecklichen Attacke", bei der unschuldige Zivilisten und zivile Infrastruktur getroffen worden seien. Dies zeige, "dass die russische Führung alles unternimmt, um sich im Krieg in eine vorteilhafte Situation zu bringen". Nach Angaben aus Kiew wurden mindestens 15 Menschen getötet und rund 50 verletzt. Etwa 100 Gebäude seien beschädigt worden, darunter auch die EU-Vertretung in der ukrainischen Hauptstadt.

Auch die europäische Politik reagierte mit scharfer Kritik. Ratspräsident António Costa sprach von einem "vorsätzlichen" Angriff, Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zeigte sich "empört". Frankreichs Präsident Emmanuel Macron verurteilte die Attacken als "feige und inakzeptabel". EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas bestellte den russischen Gesandten in Brüssel ein. Der britische Premier Keir Starmer nannte die Angriffe "sinnlos" und forderte ein Ende des Blutvergießens. Moskau wies die Vorwürfe zurück: Das Verteidigungsministerium erklärte, attackiert worden seien lediglich "militärisch-industrielle Einrichtungen und Militärflugplätze".

Die Angriffe betrafen neben Kiew auch weitere Regionen der Ukraine. Dort seien nach Behördenangaben mehrere Energieanlagen getroffen worden. In Winnyzja waren rund 60.000 Haushalte zeitweise ohne Strom. Gleichzeitig meldete Russland, über sieben Regionen hinweg mehr als 100 ukrainische Drohnen abgeschossen zu haben. Die ukrainische Armee erklärte, sie habe unter anderem zwei russische Ölraffinerien angegriffen.

Russland späht wohl deutsche Waffentransporte aus

Laut Medienberichten ist Russland über das Geschehen auf deutschen Straßen bestens informiert. Die Bundeswehr sucht fieberhaft nach Gegenmaßnahmen. Mehr dazu lesen Sie hier.

JD Vance: Streit mit Selenskyj im Oval Office war "nützlich"

JD Vance hat seinen Streit mit Wolodymyr Selenskyj im Februar verteidigt. "Schau, manchmal sind sich Menschen nicht einig", sagte Vance dem Portal "USA Today". In seinen Augen habe der Streit "einige echte Probleme zwischen den Vereinigten Staaten und der ukrainischen Seite" aufgezeigt. "Ich glaube, es war nützlich, dass die Amerikaner das sehen konnten."

Vance erklärte allerdings auch, dass der Streit vor der Weltöffentlichkeit möglicherweise nicht nur gute Seiten hatte. "Ich meine, würde ich mir wünschen, dass dieser Streit öffentlich im Oval Office passiert? Nicht unbedingt." Heute sei sich die US-Regierung mit Selenskyj weitestgehend einig.

Opferzahl nach russischem Angriff auf Kiew steigt auf 14

Bei dem russischen Angriff auf Kiew sind in der Nacht mindestens 14 Menschen gestorben, darunter drei Kinder. Wie die ukrainische Regierung mitteilte, wurde das Gebiet der Ukraine mit 598 Drohnen sowie 31 ballistischen Raketen überzogen.