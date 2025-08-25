Newsblog zum Ukraine-Krieg Russland: Haben ukrainisches Kriegsschiff mit Drohne versenkt
Moskau will ein ukrainisches Kriegsschiff versenkt haben. Ungarn verhängt ein Einreiseverbot gegen einen ukrainischen Militärchef. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Donnerstag, 28. August
Moskau: Ukrainisches Kriegsschiff durch Seedrohne versenkt
Das russische Militär hat nach eigenen Angaben ein ukrainisches Aufklärungsschiff mit einer Seedrohne im Donaudelta versenkt. Getroffen worden sei das Schiff "Simferopol", teilte das russische Verteidigungsministerium in Moskau mit. Es wäre der erste Einsatz einer Seedrohne durch Russland. Später bestätigte der Sprecher der ukrainischen Marine, Dmytro Pletentschuk, zumindest den Treffer am Schiff.
Es habe einen Toten und mehrere Verletzte durch den Angriff gegeben, sagte er. Der Großteil der Mannschaft sei aber in Sicherheit. "Die Suche nach mehreren Matrosen wird fortgesetzt", sagte er. Die Folgen der Attacke würden derzeit beseitigt, sagte er.
Bei der "Simferopol" handelt es sich offen zugänglichen Informationen nach um ein in der Erprobungsphase befindliches mittelgroßes Aufklärungsschiff. Die ukrainische Marine wurde nach der russischen Annexion der Krim und zu Beginn der seit dreieinhalb Jahren laufenden Invasion weitgehend zerstört.
Ungarn belegt Kiewer Drohnentruppenchef mit Einreiseverbot
Ungarn hat den Chef der ukrainischen Drohnentruppen, Robert Browdi, mit einem dreijährigen Einreise- und Aufenthaltsverbot belegt. "Der jüngste schwere Luftangriff auf die Erdölpipeline "Druschba" war ein Angriff auf die Souveränität Ungarns", teilte der ungarische Außenminister Peter Szijjarto in einer Erklärung mit, die die staatliche ungarische Nachrichtenagentur MTI veröffentlichte.
Die ukrainische Armee hatte vor anderthalb Wochen eigenen Angaben zufolge die Ölpumpstation Nikolskoje im zentralrussischen Gebiet Tambow mit Drohnen angegriffen. Es kam zu einer erheblichen Beschädigung der Anlage. Ungarn und die Slowakei erhalten russisches Erdöl durch die betroffene Pipeline. Ungarischen Angaben zufolge traf erst am Donnerstag wieder russisches Erdöl über die "Druschba"-Pipeline in Ungarn ein.
"Die Ukraine ist sich im Klaren darüber, dass die Pipeline "Druschba" für die Energieversorgungssicherheit Ungarns unabdingbar ist", erklärte Szijjarto weiter. Der jüngste Angriff sei so schwer gewesen, dass Ungarn wegen der langen Dauer der Reparaturarbeiten beinahe auf seine strategischen Reserven hätte zurückgreifen müssen. Die Einreisesperre für den ukrainischen Drohnentruppenchef Browdi gelte für den gesamten Schengen-Raum, fügte Szijjarto hinzu. Der Schengen-Raum umfasst die meisten EU-Länder und europäische Nicht-EU-Länder wie die Schweiz. In dem Gebiet ist im Prinzip grenzkontrollfreies Reisen möglich.
Angriffe auf Zivilisten in der Ukraine: EU-Staatschefs entsetzt
Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat die jüngsten russischen Luftangriffe scharf kritisiert. Er sprach von einer "schrecklichen Attacke", bei der unschuldige Zivilisten und zivile Infrastruktur getroffen worden seien. Dies zeige, "dass die russische Führung alles unternimmt, um sich im Krieg in eine vorteilhafte Situation zu bringen". Nach Angaben aus Kiew wurden mindestens 15 Menschen getötet und rund 50 verletzt. Etwa 100 Gebäude seien beschädigt worden, darunter auch die EU-Vertretung in der ukrainischen Hauptstadt.
Auch die europäische Politik reagierte mit scharfer Kritik. Ratspräsident António Costa sprach von einem "vorsätzlichen" Angriff, Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zeigte sich "empört". Frankreichs Präsident Emmanuel Macron verurteilte die Attacken als "feige und inakzeptabel". EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas bestellte den russischen Gesandten in Brüssel ein. Der britische Premier Keir Starmer nannte die Angriffe "sinnlos" und forderte ein Ende des Blutvergießens. Moskau wies die Vorwürfe zurück: Das Verteidigungsministerium erklärte, attackiert worden seien lediglich "militärisch-industrielle Einrichtungen und Militärflugplätze".
Die Angriffe betrafen neben Kiew auch weitere Regionen der Ukraine. Dort seien nach Behördenangaben mehrere Energieanlagen getroffen worden. In Winnyzja waren rund 60.000 Haushalte zeitweise ohne Strom. Gleichzeitig meldete Russland, über sieben Regionen hinweg mehr als 100 ukrainische Drohnen abgeschossen zu haben. Die ukrainische Armee erklärte, sie habe unter anderem zwei russische Ölraffinerien angegriffen.
Russland späht wohl deutsche Waffentransporte aus
JD Vance: Streit mit Selenskyj im Oval Office war "nützlich"
JD Vance hat seinen Streit mit Wolodymyr Selenskyj im Februar verteidigt. "Schau, manchmal sind sich Menschen nicht einig", sagte Vance dem Portal "USA Today". In seinen Augen habe der Streit "einige echte Probleme zwischen den Vereinigten Staaten und der ukrainischen Seite" aufgezeigt. "Ich glaube, es war nützlich, dass die Amerikaner das sehen konnten."
Vance erklärte allerdings auch, dass der Streit vor der Weltöffentlichkeit möglicherweise nicht nur gute Seiten hatte. "Ich meine, würde ich mir wünschen, dass dieser Streit öffentlich im Oval Office passiert? Nicht unbedingt." Heute sei sich die US-Regierung mit Selenskyj weitestgehend einig.
Opferzahl nach russischem Angriff auf Kiew steigt auf 14
Bei dem russischen Angriff auf Kiew sind in der Nacht mindestens 14 Menschen gestorben, darunter drei Kinder. Wie die ukrainische Regierung mitteilte, wurde das Gebiet der Ukraine mit 598 Drohnen sowie 31 ballistischen Raketen überzogen.
Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe wurde ein Großteil der russischen Flugkörper abgefangen: 563 von 598 Drohnen und 26 von 31 Raketen hätten unschädlich gemacht werden können. Trotzdem hatte die Angriffswelle tödliche Auswirkungen. Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor erklärt, mehr als 30 weitere Menschen seien in der Hauptstadt verletzt worden, unter ihnen vier Kinder und ein Teenager.
Wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten, waren am Donnerstagmorgen in Kiew Rettungskräfte und Anwohner damit beschäftigt, Glasscherben und Baumaterialien von mehreren Straßen im Stadtzentrum zu entfernen. Auf von Präsident Wolodymyr Selenskyj veröffentlichten Aufnahmen war ein Wohnhaus zu sehen, in dem ein Angriff einen fünf Stockwerke tiefen Riss geschlagen hatte. Die Fenster mehrerer Wohnhäuser und Ladenlokale wurden zerstört. Matratzen hingen von Balkonen herab, die durch einen Treffer zerstört worden waren.
