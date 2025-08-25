Newsblog zum Ukraine-Krieg Putin-Selenkyj-Treffen? Merz-Aussage lässt aufhorchen

Friedrich Merz (CDU): Der Bundeskanzler glaubt nicht mehr, dass es zu einem Treffen zwischen den Präsidenten Russlands und der Ukraine kommt. (Quelle: IMAGO/Frank Muller)

Der Kanzler denkt nicht, dass sich die beiden Staatsoberhäupter treffen werden. Ein russisches Ölterminal ist durch einen Drohnenangriff beschädigt. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Donnerstag, 28. August

Weißes Haus: Trump nicht erfreut über russische Attacke

US-Präsident Donald Trump zeigt sich verärgert über den jüngsten russischen Angriff auf die Ukraine mit mindestens 15 Toten. Er sei über die Nachricht nicht erfreut, aber auch nicht überrascht, sagt die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt. Es handele sich um zwei Länder, die sich seit langer Zeit im Krieg befänden. Trump werde sich im Laufe des Tages erneut äußern.

Merz glaubt nicht mehr an Treffen zwischen Putin und Selenskyj

Bundeskanzler Friedrich Merz geht nicht mehr von einem baldigen Treffen zwischen Kremlchef Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj aus. Bei einer Zusammenkunft mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in dessen Sommerresidenz Fort de Brégançon an der Côte d'Azur sagte Merz zu den diplomatischen Bemühungen für ein Ende des Ukraine-Kriegs: "Wir müssen uns mit diesem Thema heute erneut beschäftigen und dies vor dem Hintergrund der Tatsache, dass es offensichtlich nicht zu einem Treffen zwischen Präsident Selenskyj und Präsident Putin kommen wird."

Das sei "anders, als es zwischen Präsident (Donald) Trump und Präsident Putin in der letzten Woche verabredet war, als wir gemeinsam in Washington waren", sagte Merz.

US-Präsident Trump hatte nach seinem Telefonat mit Putin Anfang voriger Woche mitgeteilt, dass der Kremlchef einem Treffen mit Selenskyj zugestimmt habe. Moskau sprach in der Folge nur von einer Bereitschaft, die bisherigen bilateralen Verhandlungen über einen Frieden auf eine höhere Ebene zu stellen. Russland sieht ein Treffen der Präsidenten allenfalls am Ende eines Verhandlungsprozesses, wenn es um die Unterzeichnung einer Vereinbarung geht. Dem Kreml wird von der Ukraine und ihren Verbündeten Verzögerungstaktik vorgeworfen.

Nach Drohnenangriff: Öl-Terminal halb ausgelastet