Newsblog zum Ukraine-Krieg Russen dringen wohl in neues Gebiet ein
Im Donezk rückt die russische Armee offenbar weiter vor. In der ukrainischen Region Donezk sitzen hunderte Minenarbeiter unter Tage fest. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Dienstag, 26. August
Russen dringen wohl in neues Gebiet ein
Russische Truppen sind nach Angaben ukrainischer Militäranalysten in das Gebiet Dnipropetrowsk eingedrungen. Die Experten des Lagekartendienstes Deepstate kennzeichneten die Ortschaften Saporiske und Nowoheorhijiwka in der Region als russisch besetzt. Moskau spricht seit Wochen davon, in das Gebiet westlich von Donezk vorgedrungen zu sein. Die ukrainische Armee dementiert diese Angaben weiterhin.
"Die Streitkräfte der Ukraine haben das Vordringen der russischen Eroberer gestoppt und kontrollieren das Dorf Saporiske weiter", teilte die für den Frontabschnitt zuständige Armeegruppierung "Dnipro" auf Telegram mit. Die Kämpfe um den benachbarten Weiler Nowoheorhijiwka würden andauern. "Die Information über die Besatzung beider Ortschaften durch die Russen entspricht nicht den Tatsachen", wurde in der Mitteilung unterstrichen.
Russische Truppen sind seit Monaten im Osten der Ukraine auf dem Vormarsch. Im Süden der Region Donezk sind sie inzwischen bis an die Gebietsgrenzen vorgerückt. Dort liegen auch die beiden nun eingenommenen Orte. Strategisch wichtige Städte gibt es in dieser ländlich geprägten Steppenlandschaft allerdings nicht. Weiter nordöstlich kommen die russischen Truppen hingegen kaum voran. Sie werden durch einen Ring von Befestigungsanlagen ausgebremst. Kremlchef Wladimir Putin hat Medienberichten zufolge die Übergabe eben jenes Landstrichs zur Bedingung für ein Einfrieren der Front an anderer Stelle gemacht.
Kiew ändert Ausreiseregeln für junge Männer
Die ukrainische Regierung hat jungen Männern im Alter bis zu 22 Jahren trotz des laufenden Kriegs gegen Russland die Ausreisegenehmigung erteilt. "Männer im Alter zwischen 18 und 22 können während des Kriegszustands ungehindert die Grenze überschreiten", schrieb Regierungschefin Julia Swyrydenko dazu auf Telegram. Die Regelung betreffe alle Wehrpflichtigen in dem Alter. Mehr dazu lesen Sie hier.
Bericht: USA wollen Ukraine aus der Luft absichern
Die USA wollen sich nach Informationen der "Financial Times" an Sicherheitsgarantien für die Ukraine nach einem Friedensschluss beteiligen. Washington sei demnach bereit, Geheimdienstinformationen, Überwachungs- und Aufklärungsressourcen sowie Luftabwehr bereitzustellen, berichtete die Zeitung unter Berufung auf vier europäische und ukrainische Beamte. Mehr dazu lesen Sie hier.
150 Bergleute nach Beschuss in Mine eingesperrt
Fast 150 Bergleute in der Ostukraine sitzen Medien zufolge wegen eines russischen Angriffs auf ihre Kohlegrube unter Tage fest. Durch den Beschuss sei die Stromversorgung der Grube von Biloserske bei Dobropillja ausgefallen, berichteten ukrainische Medien. Der Betreiber, der ukrainische Stromversorger DTEK, nannte den genauen Ort nicht, bestätigte aber auf Telegram den Angriff. Ein Arbeiter sei getötet, drei weitere seien verletzt worden. Es werde versucht, 146 eingeschlossene Bergarbeiter wieder an die Oberfläche zu holen.
Der Chef der Bergarbeitergewerkschaft, Mychajlo Wolynez, sprach von 148 eingeschlossenen Bergleuten. Ein örtlicher Telegramkanal zeigte das Foto einer dichten schwarzen Rauchwolke über dem Bergwerk.
Dobropillja liegt in dem Teil des ukrainischen Gebietes Donezk, der bislang von ukrainischen Truppen verteidigt wird. Vor einigen Wochen waren russische Stoßtrupps durch die dünn besetzten ukrainischen Linien bis kurz vor die Bergbaustadt vorgedrungen. Die Ukrainer drängten die Russen aber wieder zurück. Das betroffene Bergwerk liegt etwa 15 Kilometer von der Front entfernt.
Wie Politiker in Deutschland Putins Linie unterstützen
Niemand weiß, wie ein Frieden in der Ukraine aussehen könnte. Aber die Rechten, die Linken und einige andere wissen schon, was Deutschland dazu beitragen kann: gar nichts. Den Kommentar dazu von Uwe Vorkötter lesen Sie hier.
Ukrainischer Waffenproduzent: Wir verlieren das Drohnenrennen
In der Ukraine scheint man mit Sorge auf die neuesten Drohnenentwicklungen Russlands zu blicken. Für das Land wird es wohl immer schwieriger, mit den Entwicklungen Schritt zu halten. Andriy Lavrenovych, ein Sprecher des ukrainischen Drohnenproduzenten General Cherry, erklärte gegenüber der Internetseite "Sky News": "Wir brauchen mehr, wir brauchen mehr Waffen, wir brauchen bessere, wir brauchen schnellere, wir brauchen höhere." Mehr dazu lesen Sie hier.
Marschflugkörper Flamingo soll den Taurus überflüssig machen
Die Ukraine hat einen Marschflugkörper mit 3.000 Kilometern Reichweite und mehr als einer Tonne Nutzlast entwickelt. Die strategische Bedeutung des Flamingo ist enorm. Mehr dazu lesen Sie hier.
Blackout auf Gotland: Test für eine Attacke durch Russland?
Für etwa mehr als zwei Stunden war am Samstag der Strom auf der schwedischen Insel Gotland komplett weg. Wie der Chef des örtlichen Strombetreibers Gotlands Elnät, Kalle Blomberg, erklärt, sei die Ursache des Stromausfalls nicht vollkommen klar. Wegen der Nähe zu Russland gehen Militärexperten davon aus, dass die Insel eines der ersten Ziele Russlands sein könnte, wenn Moskau die Nato angreift. Mehr dazu lesen Sie hier.
Deutsches Start-up liefert Mini-Panzer für Ukraine
Das Münchner Unternehmen Arx Robotics hat ein unbemanntes Kampffahrzeug entwickelt. Der "Combat Gereon" könnte das Schlachtfeld nachhaltig verändern. Mehr dazu lesen Sie hier.
Russische Flughäfen schließen wegen Drohnenangriff
Wegen ukrainischer Kampfdrohnen am Himmel haben mehrere russische Flughäfen in der Nacht den Betrieb einschränken müssen. Betroffen war unter anderem der Flughafen Pulkowo in St. Petersburg, der zweitgrößten Stadt des Landes, wie die Luftfahrtbehörde Rosawiazija mitteilte.
Im Umland der Stadt seien zehn Drohnen abgefangen worden, schrieb Gouverneur Alexander Drosdenko auf Telegram. Schäden oder Verletzte habe es nicht gegeben. Am Sonntag hatten ukrainische Drohnen eine Raffinerie in der Hafenstadt Ust-Luga bei St. Petersburg in Brand gesetzt.
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP