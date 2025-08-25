Newsblog zum Ukraine-Krieg Russen dringen wohl in neues Gebiet ein

Ukrainische Artillerie: Im Donezk konnten die Russen wohl weiter vorrücken, Kiew dementiert das. (Quelle: IMAGO/Titov Yevhen/ABACA/imago-images-bilder)

News folgen Artikel teilen

Im Donezk rückt die russische Armee offenbar weiter vor. In der ukrainischen Region Donezk sitzen hunderte Minenarbeiter unter Tage fest. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Dienstag, 26. August

Loading...

Russen dringen wohl in neues Gebiet ein

Russische Truppen sind nach Angaben ukrainischer Militäranalysten in das Gebiet Dnipropetrowsk eingedrungen. Die Experten des Lagekartendienstes Deepstate kennzeichneten die Ortschaften Saporiske und Nowoheorhijiwka in der Region als russisch besetzt. Moskau spricht seit Wochen davon, in das Gebiet westlich von Donezk vorgedrungen zu sein. Die ukrainische Armee dementiert diese Angaben weiterhin.

"Die Streitkräfte der Ukraine haben das Vordringen der russischen Eroberer gestoppt und kontrollieren das Dorf Saporiske weiter", teilte die für den Frontabschnitt zuständige Armeegruppierung "Dnipro" auf Telegram mit. Die Kämpfe um den benachbarten Weiler Nowoheorhijiwka würden andauern. "Die Information über die Besatzung beider Ortschaften durch die Russen entspricht nicht den Tatsachen", wurde in der Mitteilung unterstrichen.

Russische Truppen sind seit Monaten im Osten der Ukraine auf dem Vormarsch. Im Süden der Region Donezk sind sie inzwischen bis an die Gebietsgrenzen vorgerückt. Dort liegen auch die beiden nun eingenommenen Orte. Strategisch wichtige Städte gibt es in dieser ländlich geprägten Steppenlandschaft allerdings nicht. Weiter nordöstlich kommen die russischen Truppen hingegen kaum voran. Sie werden durch einen Ring von Befestigungsanlagen ausgebremst. Kremlchef Wladimir Putin hat Medienberichten zufolge die Übergabe eben jenes Landstrichs zur Bedingung für ein Einfrieren der Front an anderer Stelle gemacht.

Kiew ändert Ausreiseregeln für junge Männer

Die ukrainische Regierung hat jungen Männern im Alter bis zu 22 Jahren trotz des laufenden Kriegs gegen Russland die Ausreisegenehmigung erteilt. "Männer im Alter zwischen 18 und 22 können während des Kriegszustands ungehindert die Grenze überschreiten", schrieb Regierungschefin Julia Swyrydenko dazu auf Telegram. Die Regelung betreffe alle Wehrpflichtigen in dem Alter. Mehr dazu lesen Sie hier.

Bericht: USA wollen Ukraine aus der Luft absichern

Die USA wollen sich nach Informationen der "Financial Times" an Sicherheitsgarantien für die Ukraine nach einem Friedensschluss beteiligen. Washington sei demnach bereit, Geheimdienstinformationen, Überwachungs- und Aufklärungsressourcen sowie Luftabwehr bereitzustellen, berichtete die Zeitung unter Berufung auf vier europäische und ukrainische Beamte. Mehr dazu lesen Sie hier.

150 Bergleute nach Beschuss in Mine eingesperrt