Newsblog zum Ukraine-Krieg Moskaus Generalstabschef kündigt Herbstoffensive an
Russland kündigt die Fortsetzung der Angriffe an. Kanzler Merz erwartet, dass Putin den Krieg erst unter wirtschaftlichem Druck stoppt. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Samstag, 30. August
Moskaus Generalstabschef kündigt Fortsetzung der Angriffe an
Russlands Generalstabschef Waleri Gerassimow hat ungeachtet westlicher Forderungen nach Friedensverhandlungen eine Fortsetzung des russischen Angriffskriegs mit neuen Zielen für eine Herbstoffensive angekündigt. Es liefen derzeit unaufhörlich Angriffe entlang der gesamten Frontlinie, sagte Gerassimow zu der seit mehr als dreieinhalb Jahren andauernden Invasion in der Ukraine. "Heute legen wir die Aufgaben fest für die Gruppen der Streitkräfte, die auf die Herbstperiode gerichtet sind", sagte er. Die Aussagen stehen im Gegensatz zu den Forderungen etwa von US-Präsident Donald Trump, den Krieg rasch zu beenden.
Nach Darstellung von Gerassimow werden im Moment rund 99,7 Prozent des ukrainischen Gebiets Luhansk von den russischen Streitkräften kontrolliert. Im ukrainischen Gebiet Donezk seien es 79 Prozent und in den Gebieten Cherson 76 Prozent und Saporischschja 74 Prozent. Unabhängig überprüfbar sind die Angaben nicht.
Russland fordert, dass sich die ukrainischen Streitkräfte etwa aus dem Gebiet Donezk komplett zurückziehen und die Region Moskaus Armee überlassen, um einen Waffenstillstand zu erzielen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj lehnt das ab - auch, weil gerade die dort von der Ukraine gehaltenen Städte Slowjansk und Kramatorsk als wichtige Bastionen der Verteidigung gelten. Russland droht deshalb, die Städte zu erobern.
Kanzler Merz: Moskau stoppt Krieg nur unter massivem Druck
Bundeskanzler Friedrich Merz rechnet damit, dass Russland den Krieg gegen die Ukraine erst stoppt, wenn es ihn aus wirtschaftlichen und militärischen Gründen nicht mehr führen kann. "Alle Bemühungen der letzten Wochen sind beantwortet worden mit einer noch aggressiveren Vorgehensweise dieses Regimes aus Moskau gegen die Bevölkerung in der Ukraine", sagte Merz am Samstag auf dem Landesparteitag der CDU-NRW. "Das wird auch so lange nicht aufhören, bis wir nicht gemeinsam dafür sorgen, dass Russland diesen Krieg zumindest aus wirtschaftlichen Gründen, vielleicht auch aus militärischen Gründen ... nicht länger führt." Er hatte in den vergangenen Tagen verstärkte Sanktionen gegen Russland gefordert, das die Ukraine 2022 überfallen hatte.
Merz lobte die große Einheit der Europäer in der Diskussion um die Ukraine – und nahm für sich in Anspruch, dies maßgeblich erreicht zu haben. "Wenn der deutsche Bundeskanzler diese Arbeit nicht leistet, die Europäer zusammenzuhalten, um gerade in einer solchen Frage von Krieg und Frieden dafür zu sorgen, dass es Geschlossenheit gibt auf der europäischen Ebene, ... dann macht es sonst niemand", sagte Merz. Er empfinde dies als Auftrag an ihn als Kanzler. "Wenn Deutschland bereit ist, in Europa wieder Führung zu übernehmen, wenn Europa zusammensteht, dann haben wir eine Chance, gehört zu werden, dann können wir unsere Interessen durchsetzen."
Ex-Präsident des ukrainischen Parlaments erschossen
Der ukrainische Politiker Andrij Parubij ist Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Der ehemalige Parlamentspräsident wurde in der Westukraine erschossen.
Ein Todesopfer bei russischem Angriff in Region Saporischschja
Bei "massiven" russischen Luftangriffen in der südostukrainischen Region Saporischschja ist nach Angaben der Behörden mindestens ein Mensch getötet worden. 22 weitere Menschen seien zudem verletzt worden, darunter drei Kinder, teilte der Chef der regionalen Militärverwaltung Iwan Fedorow am Samstag mit. Die russischen Angriffe mit Drohnen und Raketen hätten "Privathäuser zerstört und viele Einrichtungen beschädigt, darunter Cafés, Tankstellen und Industrie-Unternehmen", fügte er hinzu. Dutzende Häuser seien von der Strom- und Gasversorgung abgeschnitten.
Ukraine: Russischer Angriff mit 537 Drohnen und 45 Raketen
Die Ukraine meldet aus der Nacht einen massiven russischen Luftangriff. Die Luftwaffe spricht in einer Mitteilung auf dem Kurznachrichtendienst Telegram von 537 Drohnen und 45 Raketen. Davon seien 510 Drohnen und 38 Raketen abgefangen worden. Andererseits seien bisher Einschläge von 24 Drohnen und fünf Raketen an insgesamt sieben Orten festgestellt worden. Trümmerteile von abgefangenen Geschossen seien an 21 Standorten niedergegangen, so die Luftwaffe.
Industrieanlagen in Brand: Ukraine greift zwei russische Ölraffinerien an
In der Nacht zum Samstag haben ukrainische Drohnen zwei Ölraffinerien in Russland angegriffen. Ziel der koordinierten Attacke waren laut dem ukrainischen Drohnenkommandeur Robert "Madyar" Brovdi die Anlagen in Krasnodar – rund 300 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt – sowie im etwa 700 Kilometer entfernten Samara.
- Ukrainische Angriffe auf Putins Öl: Es brennt
Beide Raffinerien produzieren unter anderem Flugbenzin und versorgen laut Brovdi auch das russische Militär. Dem Kommandeur zufolge machen sie rund 4,1 Prozent der russischen Ölproduktion aus. Unklar ist bislang, wie groß die Schäden sind – Aufnahmen in sozialen Netzwerken zeigen jedoch brennende Industrieanlagen. Die Ukraine hat in diesem Monat laut Reuters bereits zehn russische Raffinerien angegriffen und damit 17 Prozent der nationalen Verarbeitungskapazität getroffen.
USA verkaufen Patriot-Flugabwehr an Dänemark
Die USA sind zur Lieferung mehrerer Patriot-Flugabwehrsysteme und anderer Waffen an den Nato-Partner Dänemark bereit, der die Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland unterstützen will. Das Außenministerium in Washington genehmigte den Deal, dessen Umfang mit 8,5 Milliarden US-Dollar (7,3 Mrd. Euro) beziffert wurde. Neben sechs Abschussrampen umfasst das Paket auch Radar- und Leitsysteme sowie entsprechende Raketen.
Dänemark und andere Nato-Mitglieder wollen die Ukraine im Krieg gegen den Angreifer Russland mit hochmodernen Waffensystemen unterstützen. Da Deutschlands nördlicher Nachbar selbst keine Patriot-Systeme besitzt, muss Dänemark die Waffen in den USA kaufen. Auch die Niederlande kaufen den Vereinigten Staaten Patriots ab, um die Flugabwehr der Ukraine zu stärken.
Kim tröstet Familien von im Kampf für Russland getöteten nordkoreanischen Soldaten
Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat sich Staatsmedien zufolge mit den Familien von Soldaten getroffen, die bei ihrem Einsatz an der Seite Russlands im Krieg gegen die Ukraine getötet wurden. Kim habe den Hinterbliebenen sein Beileid für den "unerträglichen Schmerz" ausgesprochen, berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Samstag. Den Berichten zufolge hielt Kim am Freitag eine an die Familien aller Opfer gerichtete Rede – nachdem er sich in der vergangenen Woche bei einer anderen Zeremonie nur mit einigen Hinterbliebenen getroffen hatte.
