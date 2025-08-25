Newsblog zum Ukraine-Krieg Russischer Luftangriff beschädigt EU-Gebäude in Kiew

Ein russischer Luftangriff beschädigt das Gebäude der EU-Delegation in Kiew. Russland plant die Blockade norwegischer Fischerboote. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Donnerstag, 28. August

Russischer Luftangriff beschädigt Gebäude der EU-Vertretung in Kiew

Das Gebäude der EU-Vertretung in Kiew wurde bei dem nächtlichen Luftangriff Russlands auf die ukrainische Hauptstadt beschädigt. Das teilte António Costa, Präsident des Europäischen Rats, auf der Plattform X mit. Er sei "entsetzt über eine weitere Nacht tödlicher russischer Raketenangriffe", so Costa.

"Meine Gedanken sind bei den ukrainischen Opfern und auch bei den Mitarbeitern der EU-Delegation, deren Gebäude bei diesem gezielten russischen Angriff beschädigt wurde", hieß es weiter in seinem Beitrag. Die EU lasse sich davon nicht einschüchtern. "Die Aggression Russlands bestärkt uns nur in unserer Entschlossenheit, an der Seite der Ukraine und ihrer Bevölkerung zu stehen." Dazu teilte Costa ein Bild, das die Schäden in dem Gebäude zeigt.

Auch EU-Erweiterungskommissarin Marta Kos verurteilte die "brutalen Angriffe" auf der Plattform X. "Ein klares Zeichen, dass Russland Frieden ablehnt & den Terror wählt", sagte sie. Nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj kamen mindestens acht Menschen bei den russischen Luftschlägen in Kiew ums Leben, Dutzende seien verletzt worden.

Selenskyj: Zahl der Toten nach russischem Angriff steigt

Nach dem russischen Raketenangriff auf ein Wohnhaus auf Kiew ist die Zahl der Todesopfer auf acht gestiegen, unter ihnen sei auch ein Kind. Das teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstagmorgen in den sozialen Medien mit.

Die Zahl der Toten sei allerdings noch nicht final, erklärte Selenskyj. Immer noch seien Menschen unter Trümmern eingeschlossen, die Rettungskräfte arbeiteten daran, die Verschütteten zu befreien.

Russland droht mit Blockade norwegischer Fischerboote

Die russische Fischereibehörde hat Norwegen mit dem Ausschluss aus ihrer Wirtschaftszone gedroht. Hintergrund ist die Beteiligung Norwegens an EU-Sanktionen gegen zwei russische Fischereifirmen.

Im Mai hatte die EU die Unternehmen Murman Seafood und Norebo sanktioniert. Der Vorwurf: Die Firmen sollen ihre Schiffe für nicht fischereibezogene Zwecke eingesetzt haben – unter anderem für verdächtige Aktivitäten in der Nähe von Nato-Übungen, Unterseekabeln und kritischer Infrastruktur. Einzelne Schiffe sollen demnach Verbindungen zu staatlich gestützter russischer Überwachung gehabt haben. Das russische Außenministerium kündigte Gegenmaßnahmen an.