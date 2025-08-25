Newsblog zum Ukraine-Krieg Russland greift Odessa mit Drohnen an: Zehntausende ohne Strom

Ein Feuerwehrmann bei Löscharbeiten in der Region Odessa (Archivbild): Russland hat das Gebiet erneut mit Drohnen angegriffen. (Quelle: IMAGO/State Emergency Service of Ukraine/imago)

News folgen Artikel teilen

Zehntausende Menschen in Odessa sind ohne Strom. Russland kündigt Herbstoffensive an. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Sonntag, 31. August

Loading...

Druschba-Pipeline: Ukraine greift eine von Orbáns Geldquellen an

Russland greift mit Drohnen an: Zehntausende ohne Strom

Die ukrainischen Behörden melden einen russischen Drohnenangriff auf den Großraum Odessa. Getroffen worden sei eine Energieanlage in der Nähe der Hafenstadt am Schwarzen Meer, schrieb Regionalgouverneur Oleh Kiper auf dem Kurznachrichtendienst Telegram. Mehr als 29.000 Menschen hätten keinen Strom. Wichtige Einrichtungen würden über Generatoren mit Elektrizität versorgt. Von dem Angriff am stärksten betroffen sei der an die Stadt Odessa angrenzende Ort Tschornomorsk. Hier seien auch Wohnhäuser und Verwaltungsgebäude beschädigt worden. Eine Person sei infolge der Angriffe verletzt worden, so Kiper. Eine Stellungnahme aus Moskau lag zunächst nicht vor.

Putin zu Gipfel in China eingetroffen

Der russische Präsident Wladimir Putin trifft zum Gipfel der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) in der nordchinesischen Stadt Tianjin ein, meldet das chinesische Staatsfernsehen. Gastgeber des Treffens mit rund 20 weiteren Staats- und Regierungschefs ist sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping.

Offenbar Misstrauen in US-Regierung gegenüber Europa

Aus Kreisen der US-Regierung ist Misstrauen gegenüber den europäischen Verbündeten hinsichtlich des Ukrainekriegs zu hören. Das Nachrichtenportal Axios berichtet von Regierungsmitarbeitern, die Europa vorwerfen, den Krieg in die Länge zu ziehen. Lesen Sie mehr über die Vorwürfe und Forderungen aus der Trump-Regierung.

Samstag, 30. August

Loading... Embed

Ukraine: Haben russische Vorstöße gestoppt

Die ukrainischen Streitkräfte erzielen nach Angaben von Militärsprecher Wiktor Trehubow Erfolge an der Front. Sie hindern demnach russische Truppen daran, Ziele in der Region Donezk einzunehmen und stoppen weitere Vorstöße in die Region Dnipropetrowsk. In einem Abschnitt seien zudem russische Einheiten eingekesselt worden. Eine russische Stellungnahme liegt zunächst nicht vor.

Selenskyj fordert Druck auf Russland vor China-Gipfel