Ein russischer Luftangriff beschädigt das Gebäude der EU-Delegation in Kiew. Russland plant die Blockade norwegischer Fischerboote. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Donnerstag, 28. August

Opferzahl nach russischem Angriff auf Kiew steigt auf 14

Bei dem russischen Angriff auf Kiew sind in der Nacht mindestens 14 Menschen gestorben, darunter drei Kinder. Wie die ukrainische Regierung mitteilte, wurde das Gebiet der Ukraine mit 598 Drohnen sowie 31 ballistischen Raketen überzogen.

Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe wurde ein Großteil der russischen Flugkörper abgefangen: 563 von 598 Drohnen und 26 von 31 Raketen hätten unschädlich gemacht werden können. Trotzdem hatte die Angriffswelle tödliche Auswirkungen. Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor erklärt, mehr als 30 weitere Menschen seien in der Hauptstadt verletzt worden, unter ihnen vier Kinder und ein Teenager.

Wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten, waren am Donnerstagmorgen in Kiew Rettungskräfte und Anwohner damit beschäftigt, Glasscherben und Baumaterialien von mehreren Straßen im Stadtzentrum zu entfernen. Auf von Präsident Wolodymyr Selenskyj veröffentlichten Aufnahmen war ein Wohnhaus zu sehen, in dem ein Angriff einen fünf Stockwerke tiefen Riss geschlagen hatte. Die Fenster mehrerer Wohnhäuser und Ladenlokale wurden zerstört. Matratzen hingen von Balkonen herab, die durch einen Treffer zerstört worden waren.

Ukraine entwickelt eigenes Flugabwehrsystem

Polens Präsident nimmt ukrainische Geflüchtete ins Visier

Russischer Luftangriff beschädigt Gebäude der EU-Vertretung in Kiew

Das Gebäude der EU-Vertretung in Kiew wurde bei dem nächtlichen Luftangriff Russlands auf die ukrainische Hauptstadt beschädigt. Das teilte António Costa, Präsident des Europäischen Rats, auf der Plattform X mit. Er sei "entsetzt über eine weitere Nacht tödlicher russischer Raketenangriffe", so Costa.