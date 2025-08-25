Newsblog zum Ukraine-Krieg Nach russischem Angriff: 14 tote Zivilisten in Kiew
Ein russischer Luftangriff beschädigt das Gebäude der EU-Delegation in Kiew. Russland plant die Blockade norwegischer Fischerboote. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Donnerstag, 28. August
Opferzahl nach russischem Angriff auf Kiew steigt auf 14
Bei dem russischen Angriff auf Kiew sind in der Nacht mindestens 14 Menschen gestorben, darunter drei Kinder. Wie die ukrainische Regierung mitteilte, wurde das Gebiet der Ukraine mit 598 Drohnen sowie 31 ballistischen Raketen überzogen.
Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe wurde ein Großteil der russischen Flugkörper abgefangen: 563 von 598 Drohnen und 26 von 31 Raketen hätten unschädlich gemacht werden können. Trotzdem hatte die Angriffswelle tödliche Auswirkungen. Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor erklärt, mehr als 30 weitere Menschen seien in der Hauptstadt verletzt worden, unter ihnen vier Kinder und ein Teenager.
Wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten, waren am Donnerstagmorgen in Kiew Rettungskräfte und Anwohner damit beschäftigt, Glasscherben und Baumaterialien von mehreren Straßen im Stadtzentrum zu entfernen. Auf von Präsident Wolodymyr Selenskyj veröffentlichten Aufnahmen war ein Wohnhaus zu sehen, in dem ein Angriff einen fünf Stockwerke tiefen Riss geschlagen hatte. Die Fenster mehrerer Wohnhäuser und Ladenlokale wurden zerstört. Matratzen hingen von Balkonen herab, die durch einen Treffer zerstört worden waren.
Ukraine entwickelt eigenes Flugabwehrsystem
Polens Präsident nimmt ukrainische Geflüchtete ins Visier
Russischer Luftangriff beschädigt Gebäude der EU-Vertretung in Kiew
Das Gebäude der EU-Vertretung in Kiew wurde bei dem nächtlichen Luftangriff Russlands auf die ukrainische Hauptstadt beschädigt. Das teilte António Costa, Präsident des Europäischen Rats, auf der Plattform X mit. Er sei "entsetzt über eine weitere Nacht tödlicher russischer Raketenangriffe", so Costa.
"Meine Gedanken sind bei den ukrainischen Opfern und auch bei den Mitarbeitern der EU-Delegation, deren Gebäude bei diesem gezielten russischen Angriff beschädigt wurde", hieß es weiter in seinem Beitrag. Die EU lasse sich davon nicht einschüchtern. "Die Aggression Russlands bestärkt uns nur in unserer Entschlossenheit, an der Seite der Ukraine und ihrer Bevölkerung zu stehen." Dazu teilte Costa ein Bild, das die Schäden in dem Gebäude zeigt.
Auch EU-Erweiterungskommissarin Marta Kos verurteilte die "brutalen Angriffe" auf der Plattform X. "Ein klares Zeichen, dass Russland Frieden ablehnt & den Terror wählt", sagte sie. Nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj kamen mindestens acht Menschen bei den russischen Luftschlägen in Kiew ums Leben, Dutzende seien verletzt worden.
Selenskyj: Zahl der Toten nach russischem Angriff steigt
Nach dem russischen Raketenangriff auf ein Wohnhaus auf Kiew ist die Zahl der Todesopfer auf acht gestiegen, unter ihnen sei auch ein Kind. Das teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstagmorgen in den sozialen Medien mit.
Die Zahl der Toten sei allerdings noch nicht final, erklärte Selenskyj. Immer noch seien Menschen unter Trümmern eingeschlossen, die Rettungskräfte arbeiteten daran, die Verschütteten zu befreien.
Russland droht mit Blockade norwegischer Fischerboote
Die russische Fischereibehörde hat Norwegen mit dem Ausschluss aus ihrer Wirtschaftszone gedroht. Hintergrund ist die Beteiligung Norwegens an EU-Sanktionen gegen zwei russische Fischereifirmen.
Im Mai hatte die EU die Unternehmen Murman Seafood und Norebo sanktioniert. Der Vorwurf: Die Firmen sollen ihre Schiffe für nicht fischereibezogene Zwecke eingesetzt haben – unter anderem für verdächtige Aktivitäten in der Nähe von Nato-Übungen, Unterseekabeln und kritischer Infrastruktur. Einzelne Schiffe sollen demnach Verbindungen zu staatlich gestützter russischer Überwachung gehabt haben. Das russische Außenministerium kündigte Gegenmaßnahmen an.
Nun wird diese Drohung durch die russische Fischereibehörde Rosrybolowstwo konkret: Sollte Norwegen seine Position nicht innerhalb eines Monats überdenken, werde Russland norwegischen Fischereischiffen den Zugang zur eigenen exklusiven Wirtschaftszone verwehren und Schiffe notfalls blockieren, erklärte Behördenchef Ilja Schestakow laut einem Bericht der "The Moscow Times". Wie eine mögliche Blockade aussehen könnte, konkretisierte Schestakow nicht.
Ukraine: Erneuter massiver russischer Raketenangriff auf Kiew
Laut Angaben örtlicher Behörden wird die ukrainische Hauptstadt Kiew erneut massiv mit russischen Raketen angegriffen. Der Chef der Militärverwaltung Kiews, Timur Tkachenko, schreibt auf Telegram, mindestens ein Mensch sei bei dem Raketenangriff gestorben, mehrere Gebäude stünden in Flammen, darunter ein Kindergarten. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko teilt mit, vier Personen seien in ein Krankenhaus eingeliefert worden.
Europäer wollen Moldau vor Putin bewahren
Solche symbolträchtigen Solidaritätsbesuche hat es zuletzt nur in der Ukraine gegeben. Jetzt stärken mit Bundeskanzler Friedrich Merz, dem französischen Präsident Emmanuel Macron und dem polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk drei der mächtigsten Europäer auch dem kleinen Nachbarland Moldau und seiner proeuropäischen Regierung gemeinsam den Rücken.
