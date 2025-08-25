t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikUkraine

Ukraine-Krieg: Russland will norwegische Fischerboote blockieren

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextBayern fährt über 400 Kilometer mit Bus
TextWende um vermissten Deutschen in Italien
VideoLanz bringt Habeck in Erklärungsnot
TextZeitkapsel von Prinzessin Diana geöffnet
TextFreibad: Sexueller Übergriff auf Kind

Newsblog zum Ukraine-Krieg
Russland will norwegische Fischerboote blockieren

  • Jakob Hartung: Redakteur für Politik und Wirtschaft
Von K. Hitscher, T. Schibilla, J. Seiferth, J. Hartung, C. Cöln
Aktualisiert am 28.08.2025 - 08:35 UhrLesedauer: 16 Min.
Ein Fischer in der Barentsee: Russland droht Norwegen mit dem Ausschluss aus seiner Wirtschaftszone.Vergrößern des Bildes
Ein Fischer in der Barentsee: Russland droht Norwegen mit dem Ausschluss aus seiner Wirtschaftszone. (Quelle: Lev Fedoseyev via www.imago-images.de)
News folgen

Die Ukraine meldet einen erneuten russischen Raketenangriff auf Kiew. Russland plant die Blockade norwegischer Fischerboote. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Inhaltsverzeichnis

Donnerstag, 28. August

Loading...

Selenskyj: Zahl der Toten nach russischem Angriff steigt

Nach dem russischen Raketenangriff auf ein Wohnhaus auf Kiew ist die Zahl der Todesopfer auf acht gestiegen, unter ihnen sei auch ein Kind. Das teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstagmorgen in den sozialen Medien mit.

Die Zahl der Toten sei allerdings noch nicht final, erklärte Selenskyj. Immer noch seien Menschen unter Trümmern eingeschlossen, die Rettungskräfte arbeiteten daran, die Verschütteten zu befreien.

Russland droht mit Blockade norwegischer Fischerboote

Die russische Fischereibehörde hat Norwegen mit dem Ausschluss aus ihrer Wirtschaftszone gedroht. Hintergrund ist die Beteiligung Norwegens an EU-Sanktionen gegen zwei russische Fischereifirmen.

Im Mai hatte die EU die Unternehmen Murman Seafood und Norebo sanktioniert. Der Vorwurf: Die Firmen sollen ihre Schiffe für nicht fischereibezogene Zwecke eingesetzt haben – unter anderem für verdächtige Aktivitäten in der Nähe von Nato-Übungen, Unterseekabeln und kritischer Infrastruktur. Einzelne Schiffe sollen demnach Verbindungen zu staatlich gestützter russischer Überwachung gehabt haben. Das russische Außenministerium kündigte Gegenmaßnahmen an.

Nun wird diese Drohung durch die russische Fischereibehörde Rosrybolowstwo konkret: Sollte Norwegen seine Position nicht innerhalb eines Monats überdenken, werde Russland norwegischen Fischereischiffen den Zugang zur eigenen exklusiven Wirtschaftszone verwehren und Schiffe notfalls blockieren, erklärte Behördenchef Ilja Schestakow laut einem Bericht der "The Moscow Times". Wie eine mögliche Blockade aussehen könnte, konkretisierte Schestakow nicht.

Ukraine: Erneuter massiver russischer Raketenangriff auf Kiew

Laut Angaben örtlicher Behörden wird die ukrainische Hauptstadt Kiew erneut massiv mit russischen Raketen angegriffen. Der Chef der Militärverwaltung Kiews, Timur Tkachenko, schreibt auf Telegram, mindestens ein Mensch sei bei dem Raketenangriff gestorben, mehrere Gebäude stünden in Flammen, darunter ein Kindergarten. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko teilt mit, vier Personen seien in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Empfohlener externer Inhalt
X
X

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.

Europäer wollen Moldau vor Putin bewahren

Solche symbolträchtigen Solidaritätsbesuche hat es zuletzt nur in der Ukraine gegeben. Jetzt stärken mit Bundeskanzler Friedrich Merz, dem französischen Präsident Emmanuel Macron und dem polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk drei der mächtigsten Europäer auch dem kleinen Nachbarland Moldau und seiner proeuropäischen Regierung gemeinsam den Rücken.

Am 34. Unabhängigkeitstag der ehemaligen Sowjetrepublik sicherten sie dem Land Unterstützung auf dem Weg in die Europäische Union und bei der Abwehr russischer Destabilisierungsversuche zu. In einem Monat wird dort gewählt. Prorussische Parteien haben sich zum Ziel gesetzt, die proeuropäische Regierung abzulösen.

Eilmeldung

Sollte unserer Redaktion eine wichtige Nachricht vorliegen, informieren wir Sie schnell per eMail. Datenschutzhinweis

Die drei prominenten Besucher aus der EU wollen dazu beitragen, dass genau das nicht passiert. Sie wurden bei ihrem Besuch mit hoher Symbolkraft von Präsidentin Maia Sandu zunächst zu Gesprächen im Präsidentenpalast in Chișinău empfangen, anschließend ging es weiter zu einem Abendessen auf einem Weingut.

Selenskyj schickt Unterhändler nach New York

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schickt seine Chefunterhändler zu Gesprächen über Sicherheitsgarantien für sein von Russland angegriffenes Land in die USA. Präsidialamtschef Andrij Jermak und Ex-Verteidigungsminister Rustem Umerow sollen am Freitag in New York mit Vertretern der Regierung von US-Präsident Donald Trump sprechen, wie Selenskyj in Kiew ankündigte. Seitens der Amerikaner bestätigte Trumps Russland-Unterhändler Steve Witkoff das Treffen. Derweil überzieht das russische Militär die Ukraine weiterhin großflächig mit Luftangriffen.

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, spricht am Rande eines Treffens mit dem deutschen Finanzminister Lars Klingbeil zu den Medienvertretern.Vergrößern des Bildes
Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, spricht am Rande eines Treffens mit dem deutschen Finanzminister Lars Klingbeil zu den Medienvertretern. (Quelle: Kay Nietfeld/dpa)

"Alle, die an den Sicherheitsgarantien arbeiten – an den militärischen, politischen und wirtschaftlichen Komponenten der Sicherheitsgarantien –, werden einbezogen", sagte Selenskyj in einer Videoansprache. Man müsse so rasch wie möglich vorankommen: "Die Russen müssen sehen, wie ernst es der Welt ist und wie schlimm die Folgen für Russland sein werden, wenn der Krieg weitergeht."

Der ukrainische Präsident warf Moskau vor, nicht verhandlungsbereit zu sein und damit ein Trump gegebenes Versprechen zu brechen. Bei den Sicherheitsgarantien geht es darum, die Ukraine nach einem Ende des Krieges vor einem Wiederaufflammen russischer Aggression zu schützen. Die USA planen sich zu beteiligen, die militärische Hauptlast soll aber bei den Europäern liegen. Russland lehnt Truppen aus Nato-Ländern in der Ukraine strikt ab.

Mittwoch, 27. August

Russische Angriffe legen Strom und Gas in der Ukraine lahm

Russische Luftangriffe haben nach offiziellen ukrainischen Angaben gezielt das Energiesystem der Ukraine beschädigt. Im nordukrainischen Gebiet Sumy sei nachts ein Umspannwerk getroffen worden, teilte das Energieministerium in Kiew auf Telegram mit. Präsident Wolodymyr Selenskyj schrieb auf dem Portal X, bis zu 100.000 Verbraucher seien zeitweise ohne Strom gewesen.

Im ostukrainischen Gebiet Poltawa wurde hingegen das Gastransportsystem erheblich beschädigt. Weitere Treffer habe es in den Gebieten Tschernihiw, Charkiw und Donezk gegeben. Energie- und Gasversorger bemühten sich um eine schnelle Wiederherstellung, teilte das Ministerium mit. Die Angriffe sollten das ukrainische Energiesystem vor Beginn der Heizperiode schwächen, hieß es. Schon in den vergangenen drei Kriegswintern hatte Russland gezielt Energieanlagen beschossen.

Verwendete Quellen
  • Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
CDUDonald TrumpEUEmmanuel MacronFriedrich MerzKiewLars KlingbeilMilitärMoskauNew YorkNorwegenRusslandTrump und Putin treffen sich in AlaskaUSAUkraineVitali KlitschkoWolodymyr Selenskyj
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom