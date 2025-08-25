Newsblog zum Ukraine-Krieg Russland will norwegische Fischerboote blockieren

Ein Fischer in der Barentsee: Russland droht Norwegen mit dem Ausschluss aus seiner Wirtschaftszone. (Quelle: Lev Fedoseyev via www.imago-images.de)

Die Ukraine meldet einen erneuten russischen Raketenangriff auf Kiew. Russland plant die Blockade norwegischer Fischerboote. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Donnerstag, 28. August

Selenskyj: Zahl der Toten nach russischem Angriff steigt

Nach dem russischen Raketenangriff auf ein Wohnhaus auf Kiew ist die Zahl der Todesopfer auf acht gestiegen, unter ihnen sei auch ein Kind. Das teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstagmorgen in den sozialen Medien mit.

Die Zahl der Toten sei allerdings noch nicht final, erklärte Selenskyj. Immer noch seien Menschen unter Trümmern eingeschlossen, die Rettungskräfte arbeiteten daran, die Verschütteten zu befreien.

Russland droht mit Blockade norwegischer Fischerboote

Die russische Fischereibehörde hat Norwegen mit dem Ausschluss aus ihrer Wirtschaftszone gedroht. Hintergrund ist die Beteiligung Norwegens an EU-Sanktionen gegen zwei russische Fischereifirmen.

Im Mai hatte die EU die Unternehmen Murman Seafood und Norebo sanktioniert. Der Vorwurf: Die Firmen sollen ihre Schiffe für nicht fischereibezogene Zwecke eingesetzt haben – unter anderem für verdächtige Aktivitäten in der Nähe von Nato-Übungen, Unterseekabeln und kritischer Infrastruktur. Einzelne Schiffe sollen demnach Verbindungen zu staatlich gestützter russischer Überwachung gehabt haben. Das russische Außenministerium kündigte Gegenmaßnahmen an.

Nun wird diese Drohung durch die russische Fischereibehörde Rosrybolowstwo konkret: Sollte Norwegen seine Position nicht innerhalb eines Monats überdenken, werde Russland norwegischen Fischereischiffen den Zugang zur eigenen exklusiven Wirtschaftszone verwehren und Schiffe notfalls blockieren, erklärte Behördenchef Ilja Schestakow laut einem Bericht der "The Moscow Times". Wie eine mögliche Blockade aussehen könnte, konkretisierte Schestakow nicht.

Ukraine: Erneuter massiver russischer Raketenangriff auf Kiew

Laut Angaben örtlicher Behörden wird die ukrainische Hauptstadt Kiew erneut massiv mit russischen Raketen angegriffen. Der Chef der Militärverwaltung Kiews, Timur Tkachenko, schreibt auf Telegram, mindestens ein Mensch sei bei dem Raketenangriff gestorben, mehrere Gebäude stünden in Flammen, darunter ein Kindergarten. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko teilt mit, vier Personen seien in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Europäer wollen Moldau vor Putin bewahren

Solche symbolträchtigen Solidaritätsbesuche hat es zuletzt nur in der Ukraine gegeben. Jetzt stärken mit Bundeskanzler Friedrich Merz, dem französischen Präsident Emmanuel Macron und dem polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk drei der mächtigsten Europäer auch dem kleinen Nachbarland Moldau und seiner proeuropäischen Regierung gemeinsam den Rücken.