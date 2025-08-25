Newsblog zum Ukraine-Krieg Russland will norwegische Fischerboote blockieren
Die Ukraine meldet einen erneuten russischen Raketenangriff auf Kiew. Russland plant die Blockade norwegischer Fischerboote. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Donnerstag, 28. August
Selenskyj: Zahl der Toten nach russischem Angriff steigt
Nach dem russischen Raketenangriff auf ein Wohnhaus auf Kiew ist die Zahl der Todesopfer auf acht gestiegen, unter ihnen sei auch ein Kind. Das teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstagmorgen in den sozialen Medien mit.
Die Zahl der Toten sei allerdings noch nicht final, erklärte Selenskyj. Immer noch seien Menschen unter Trümmern eingeschlossen, die Rettungskräfte arbeiteten daran, die Verschütteten zu befreien.
Russland droht mit Blockade norwegischer Fischerboote
Die russische Fischereibehörde hat Norwegen mit dem Ausschluss aus ihrer Wirtschaftszone gedroht. Hintergrund ist die Beteiligung Norwegens an EU-Sanktionen gegen zwei russische Fischereifirmen.
Im Mai hatte die EU die Unternehmen Murman Seafood und Norebo sanktioniert. Der Vorwurf: Die Firmen sollen ihre Schiffe für nicht fischereibezogene Zwecke eingesetzt haben – unter anderem für verdächtige Aktivitäten in der Nähe von Nato-Übungen, Unterseekabeln und kritischer Infrastruktur. Einzelne Schiffe sollen demnach Verbindungen zu staatlich gestützter russischer Überwachung gehabt haben. Das russische Außenministerium kündigte Gegenmaßnahmen an.
Nun wird diese Drohung durch die russische Fischereibehörde Rosrybolowstwo konkret: Sollte Norwegen seine Position nicht innerhalb eines Monats überdenken, werde Russland norwegischen Fischereischiffen den Zugang zur eigenen exklusiven Wirtschaftszone verwehren und Schiffe notfalls blockieren, erklärte Behördenchef Ilja Schestakow laut einem Bericht der "The Moscow Times". Wie eine mögliche Blockade aussehen könnte, konkretisierte Schestakow nicht.
Ukraine: Erneuter massiver russischer Raketenangriff auf Kiew
Laut Angaben örtlicher Behörden wird die ukrainische Hauptstadt Kiew erneut massiv mit russischen Raketen angegriffen. Der Chef der Militärverwaltung Kiews, Timur Tkachenko, schreibt auf Telegram, mindestens ein Mensch sei bei dem Raketenangriff gestorben, mehrere Gebäude stünden in Flammen, darunter ein Kindergarten. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko teilt mit, vier Personen seien in ein Krankenhaus eingeliefert worden.
Europäer wollen Moldau vor Putin bewahren
Solche symbolträchtigen Solidaritätsbesuche hat es zuletzt nur in der Ukraine gegeben. Jetzt stärken mit Bundeskanzler Friedrich Merz, dem französischen Präsident Emmanuel Macron und dem polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk drei der mächtigsten Europäer auch dem kleinen Nachbarland Moldau und seiner proeuropäischen Regierung gemeinsam den Rücken.
Am 34. Unabhängigkeitstag der ehemaligen Sowjetrepublik sicherten sie dem Land Unterstützung auf dem Weg in die Europäische Union und bei der Abwehr russischer Destabilisierungsversuche zu. In einem Monat wird dort gewählt. Prorussische Parteien haben sich zum Ziel gesetzt, die proeuropäische Regierung abzulösen.
Die drei prominenten Besucher aus der EU wollen dazu beitragen, dass genau das nicht passiert. Sie wurden bei ihrem Besuch mit hoher Symbolkraft von Präsidentin Maia Sandu zunächst zu Gesprächen im Präsidentenpalast in Chișinău empfangen, anschließend ging es weiter zu einem Abendessen auf einem Weingut.
Selenskyj schickt Unterhändler nach New York
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schickt seine Chefunterhändler zu Gesprächen über Sicherheitsgarantien für sein von Russland angegriffenes Land in die USA. Präsidialamtschef Andrij Jermak und Ex-Verteidigungsminister Rustem Umerow sollen am Freitag in New York mit Vertretern der Regierung von US-Präsident Donald Trump sprechen, wie Selenskyj in Kiew ankündigte. Seitens der Amerikaner bestätigte Trumps Russland-Unterhändler Steve Witkoff das Treffen. Derweil überzieht das russische Militär die Ukraine weiterhin großflächig mit Luftangriffen.
"Alle, die an den Sicherheitsgarantien arbeiten – an den militärischen, politischen und wirtschaftlichen Komponenten der Sicherheitsgarantien –, werden einbezogen", sagte Selenskyj in einer Videoansprache. Man müsse so rasch wie möglich vorankommen: "Die Russen müssen sehen, wie ernst es der Welt ist und wie schlimm die Folgen für Russland sein werden, wenn der Krieg weitergeht."
Der ukrainische Präsident warf Moskau vor, nicht verhandlungsbereit zu sein und damit ein Trump gegebenes Versprechen zu brechen. Bei den Sicherheitsgarantien geht es darum, die Ukraine nach einem Ende des Krieges vor einem Wiederaufflammen russischer Aggression zu schützen. Die USA planen sich zu beteiligen, die militärische Hauptlast soll aber bei den Europäern liegen. Russland lehnt Truppen aus Nato-Ländern in der Ukraine strikt ab.
Mittwoch, 27. August
Russische Angriffe legen Strom und Gas in der Ukraine lahm
Russische Luftangriffe haben nach offiziellen ukrainischen Angaben gezielt das Energiesystem der Ukraine beschädigt. Im nordukrainischen Gebiet Sumy sei nachts ein Umspannwerk getroffen worden, teilte das Energieministerium in Kiew auf Telegram mit. Präsident Wolodymyr Selenskyj schrieb auf dem Portal X, bis zu 100.000 Verbraucher seien zeitweise ohne Strom gewesen.
Im ostukrainischen Gebiet Poltawa wurde hingegen das Gastransportsystem erheblich beschädigt. Weitere Treffer habe es in den Gebieten Tschernihiw, Charkiw und Donezk gegeben. Energie- und Gasversorger bemühten sich um eine schnelle Wiederherstellung, teilte das Ministerium mit. Die Angriffe sollten das ukrainische Energiesystem vor Beginn der Heizperiode schwächen, hieß es. Schon in den vergangenen drei Kriegswintern hatte Russland gezielt Energieanlagen beschossen.
