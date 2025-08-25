Newsblog zum Ukraine-Krieg Selenskyj spricht von großen russischen Truppenbewegungen

Wolodymyr Selenskyj: Der ukrainische Präsident spricht von großen russischen Truppenbewegungen. (Quelle: Jacquelyn Martin/dpa)

Der ukrainische Präsident spricht über eine mögliche russische Offensive. Im Netz regt sich Unmut gegen Wladimir Putin. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Freitag, 29. August

Selenskyj fordert schnellere Lieferung von US-Waffen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat eine schnellere Lieferung von US-Waffen für sein Land gefordert. Er wolle, dass die Lieferung funktioniere, "dass sie ein bisschen schneller funktioniert", sagte Selenskyj am Freitag bei einer Pressekonferenz in Kiew und bezog sich damit auf vereinbarte Waffenlieferungen der USA, die von anderen Nato-Staaten finanziert werden.

US-Präsident Donald Trump und Nato-Generalsekretär Mark Rutte hatten sich im Juli auf einen gemeinsamen Mechanismus geeinigt: Die USA sollen demnach Waffensysteme und Munition für die Ukraine liefern, die andere Länder bezahlen. Am Donnerstag gaben die USA den geplanten Verkauf von Waffen an die Ukraine im Wert von umgerechnet rund 706 Millionen Euro bekannt.

Russland hat nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nahe der ostukrainischen Stadt Pokrowsk "bis zu 100.000" Soldaten zusammengezogen. "Dort findet eine Aufstockung und Konzentration des Feindes statt", sagte Selenskyj am Freitag vor Journalisten in Kiew. "Sie bereiten in jedem Fall Offensivmaßnahmen vor", sagte Selenskyj.

Nach den Worten des ukrainischen Präsidenten ist die Lage in der Region Pokrowsk "derzeit am besorgniserregendsten". Zugleich betonte Selenskyj, dass ukrainische Streitkräfte die russischen Truppen aus der nordöstlichen Grenzregion Sumy verdrängen würden. Pokrowsk gilt als wichtiger logistischer Knotenpunkt. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine im Februar 2022 zählt die Region rund um die Stadt zu den am heftigsten umkämpften Gebieten in der Ukraine.

In der Nacht zum Donnerstag hatte die russische Armee die Ukraine mit fast 600 Drohnen angegriffen. Die Welle russischer Angriffe mit allein mindestens 23 Todesopfern in der ukrainischen Hauptstadt Kiew löste international Empörung aus.

Ukrainischer Geheimdienst meldet Zerstörung zahlreicher russischer Flugabwehrsysteme

Die ukrainischen Streitkräfte behaupten, innerhalb von vier Tagen insgesamt 17 russische Flugabwehrsysteme zerstört zu haben. Das teilte der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU am Donnerstag mit. Demnach sollen dazu unter anderem Flugabwehrsysteme des Typ S-300, TOR-M2 und mehrere Radarsysteme dazugehören. Den Schaden bezifferte der SBU auf insgesamt 250 Millionen Dollar. Unabhängig lassen sich die Angaben nicht überprüfen.

Militärblogger sind sauer auf russische Führung

Ukrainische Drohne löst Waldbrand nahe "Putins Palast" aus