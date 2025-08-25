Newsblog zum Ukraine-Krieg Selenskyj spricht von großen russischen Truppenbewegungen
Der ukrainische Präsident spricht über eine mögliche russische Offensive. Im Netz regt sich Unmut gegen Wladimir Putin. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Freitag, 29. August
Selenskyj fordert schnellere Lieferung von US-Waffen
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat eine schnellere Lieferung von US-Waffen für sein Land gefordert. Er wolle, dass die Lieferung funktioniere, "dass sie ein bisschen schneller funktioniert", sagte Selenskyj am Freitag bei einer Pressekonferenz in Kiew und bezog sich damit auf vereinbarte Waffenlieferungen der USA, die von anderen Nato-Staaten finanziert werden.
US-Präsident Donald Trump und Nato-Generalsekretär Mark Rutte hatten sich im Juli auf einen gemeinsamen Mechanismus geeinigt: Die USA sollen demnach Waffensysteme und Munition für die Ukraine liefern, die andere Länder bezahlen. Am Donnerstag gaben die USA den geplanten Verkauf von Waffen an die Ukraine im Wert von umgerechnet rund 706 Millionen Euro bekannt.
"Bis zu 100.000" Soldaten: Selenskyj alarmiert über Lage bei Pokrowsk
Russland hat nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nahe der ostukrainischen Stadt Pokrowsk "bis zu 100.000" Soldaten zusammengezogen. "Dort findet eine Aufstockung und Konzentration des Feindes statt", sagte Selenskyj am Freitag vor Journalisten in Kiew. "Sie bereiten in jedem Fall Offensivmaßnahmen vor", sagte Selenskyj.
Nach den Worten des ukrainischen Präsidenten ist die Lage in der Region Pokrowsk "derzeit am besorgniserregendsten". Zugleich betonte Selenskyj, dass ukrainische Streitkräfte die russischen Truppen aus der nordöstlichen Grenzregion Sumy verdrängen würden. Pokrowsk gilt als wichtiger logistischer Knotenpunkt. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine im Februar 2022 zählt die Region rund um die Stadt zu den am heftigsten umkämpften Gebieten in der Ukraine.
In der Nacht zum Donnerstag hatte die russische Armee die Ukraine mit fast 600 Drohnen angegriffen. Die Welle russischer Angriffe mit allein mindestens 23 Todesopfern in der ukrainischen Hauptstadt Kiew löste international Empörung aus.
Ukrainischer Geheimdienst meldet Zerstörung zahlreicher russischer Flugabwehrsysteme
Die ukrainischen Streitkräfte behaupten, innerhalb von vier Tagen insgesamt 17 russische Flugabwehrsysteme zerstört zu haben. Das teilte der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU am Donnerstag mit. Demnach sollen dazu unter anderem Flugabwehrsysteme des Typ S-300, TOR-M2 und mehrere Radarsysteme dazugehören. Den Schaden bezifferte der SBU auf insgesamt 250 Millionen Dollar. Unabhängig lassen sich die Angaben nicht überprüfen.
Militärblogger sind sauer auf russische Führung
Bislang gibt es in Russland noch keine größeren Proteste gegen Wladimir Putin. Doch die ukrainischen Angriffe auf Ölraffinerien könnten die Stimmung kippen lassen. Mehr dazu lesen Sie hier.
Ukrainische Drohne löst Waldbrand nahe "Putins Palast" aus
In der Nacht zu Donnerstag ist an der russischen Schwarzmeerküste ein Waldbrand ausgebrochen. Auslöser waren laut Behördenangaben Trümmer einer ukrainischen Drohne. Der Vorfall ereignete sich rund zehn Kilometer von der als "Putins Palast" bekannten Residenz des russischen Präsidenten bei Gelendschik entfernt.
Nach Angaben des russischen Zivilschutzministeriums brach das Feuer zwischen der Ortschaft Krinitsa und der Stadt Gelendschik aus. Ursprünglich habe die betroffene Fläche etwa 3.000 Quadratmeter betragen, später sei sie auf rund 32.000 Quadratmeter angewachsen. Einsatzkräfte seien weiterhin vor Ort.
US-Regierung genehmigt Waffenverkauf an Ukraine
Das US-Außenministerium hat den Verkauf von Waffen im Wert von geschätzt 825 Millionen US-Dollar (etwa 710 Millionen Euro) an die Ukraine genehmigt. Es gehe um Raketen mit größerer Reichweite und dazugehörige Ausrüstung, die die Ukraine angefragt habe, teilte die zuständige Behörde Defense Security Cooperation am Donnerstag (Ortszeit) in Washington mit.
Der Kongress sei darüber informiert worden – wie beim Verkauf solcher Rüstungsgüter ins Ausland üblich. Für den Waffenkauf bekommt die Ukraine den Angaben zufolge Finanzierungshilfe aus den USA, Dänemark, den Niederlanden und Norwegen.
Zahl der Toten nach Großangriff auf Kiew steigt auf 23
Bei dem schweren russischen Luftangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind nach Behördenangaben mindestens 23 Menschen gestorben. Die Rettungskräfte suchten in der Nacht zum Freitag weiterhin nach verschütteten Menschen.
Selenskyj fordert von Europa konkrete Sicherheitsgarantien
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert laut seiner offiziellen Internetseite von den europäischen Verbündeten konkrete Sicherheitsgarantien für sein Land. Bei einer Videoschalte mit dem polnischen Präsidenten Karol Nawrocki und den Staats- und Regierungschefs von Estland, Lettland, Litauen und Dänemark am Donnerstag sagte Selenskyj demnach, es brauche klare Antworten darauf, wer der Ukraine bei einem erneuten russischen Angriff "zu Lande, in der Luft und zur See" helfen werde. Dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gehe es weiterhin nur darum, den Krieg fortzusetzen.
Die Sicherheitsgarantien für die Ukraine, denen US-Präsident Donald Trump zugestimmt habe, würden seit einer Woche diskutiert. Es sei wichtig, dass Trump die gemeinsame Entschlossenheit Europas sehe, den Krieg zu beenden.
Donnerstag, 28. August
