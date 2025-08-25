Newsblog zum Ukraine-Krieg Trump-Gesandter kündigt baldiges Ukraine-Treffen an
Lässt sich Putin auf ein Treffen mit Selenskyj ein? In der ukrainischen Region Donezk sitzen Hunderte Minenarbeiter unter Tage fest. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
Mittwoch, 27. August
Trump-Gesandter kündigt Ukraine-Treffen für diese Woche an
Der US-Gesandte Steve Witkoff möchte sich nach eigenen Angaben noch in dieser Woche mit Vertretern der Ukraine treffen. "Ich werde mich also diese Woche in New York mit ihnen treffen, und das ist ein wichtiges Signal. Wir sprechen auch täglich mit den Russen", sagte Witkoff dem US-Sender Fox News. Witkoff zeigte sich zuversichtlich mit Blick auf ein mögliches Treffen des ukrainischen Präsidenten Selenskyj mit Kremlchef Putin. "Ich denke, dass es am Ende zu einem bilateralen Treffen kommen könnte", so Witkoff. "Meiner Meinung nach wird der Präsident am Verhandlungstisch gebraucht werden, um einen Deal abzuschließen", fügte Witkoff mit Blick auf Donald Trump hinzu.
Nach seinem jüngsten Treffen mit dem russischen Präsidenten in Alaska äußerte Trump die Erwartung, dass es zu einem direkten Treffen zwischen Selenskyj und Putin komme. Dies lehnt der Kreml bislang ab. Zur Begründung hieß es zuletzt aus Moskau, dass es keine ausgearbeitete Tagesordnung für ein solches Treffen gebe. Kriegsbeobachter weisen allerdings darauf hin, dass Putin gar kein Interesse an einem Treffen mit Selenskyj haben dürfte. Russland rechtfertigt den Krieg gegen die Ukraine unter anderem damit, dass es sich bei der Regierung in Kiew um ein illegitimes "Nazi-Regime" handle. Ein öffentlicher Handschlag mit Selenskyj würde dieser Propagandalüge widersprechen.
Die Ukraine hält sich unterdessen für mögliche Verhandlungen mit Russland bereit. Nach Angaben von Präsident Selenskyj sollen in dieser Woche Gespräche mit der Türkei, den Golfstaaten und einigen europäischen Ländern über ein Treffen mit Putin geführt werden. Diese Länder könnten einen solchen Gipfel bei sich organisieren, sagte Selenskyj am Dienstag in seiner abendlichen Videoansprache. "Von unserer Seite wird alles maximal bereit sein, um diesen Krieg zu beenden." Es sei aber wichtig, weiterhin Druck auf Moskau auszuüben, um dem Kreml die Verzögerungstaktik auszutreiben. Speziell auf die USA komme es dabei an.
Russischer Artillerieangriff tötet 81-Jährige
Bei russischen Angriffen auf die Stadt Cherson ist nach ukrainischen Angaben eine 81-jährige Frau getötet worden. Eine 53-Jährige sei bei dem Artillerieangriff in den frühen Morgenstunden verletzt worden, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch im Onlinedienst Facebook mit. Die Frau wurde demnach in ein Krankenhaus eingeliefert. Zudem wurde nach Angaben der Militärverwaltung ein 56-Jähriger bei einem Drohnenangriff im Zentrum von Cherson verletzt. Die Staatsanwaltschaft eröffnete nach eigenen Angaben Ermittlungen wegen möglicher Kriegsverbrechen.
Russland greift Energieunternehmen in Zentralukraine an
Bei einem russischen Luftangriff in der zentralukrainischen Region Poltawa ist nach Angaben der örtlichen Behörden ein Energieunternehmen beschädigt worden. Dadurch sei es vorübergehend zu Stromausfällen gekommen, teilt Regionalgouverneur Wolodymyr Kohut auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Die Stromversorgung sei inzwischen wiederhergestellt worden.
Russland: Ukrainischer Drohnenangriff löste Feuer in Rostow aus
Die Trümmer einer zerstörten ukrainischen Drohne haben in einem Wohnhaus in der südrussischen Stadt Rostow am Don Behörden zufolge ein Feuer ausgelöst. Wie der Gouverneur der Region Rostow, Juri Sljusar, über die Nachrichten-App Telegram mitteilte, mussten 15 Bewohner evakuiert werden. Er fügte hinzu, dass das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht wurde. Zuvor hatte der Gouverneur erklärt, russische Flugabwehreinheiten hätten zehn ukrainische Drohnen über drei verschiedenen Teilen der Region Rostow zerstört.
Insider: USA und Russland sprachen über Energiegeschäfte
US-Regierungsvertreter haben Insidern zufolge mit Russland am Rande der jüngsten Verhandlungen über einen Frieden in der Ukraine auch über mehrere Energiegeschäfte gesprochen. Wie fünf mit der Angelegenheit vertraute Personen mitteilten, wurden diese Geschäfte als Anreize vorgeschlagen, um den Kreml zu ermutigen, dem Frieden in der Ukraine zuzustimmen. Im Gegenzug habe man eine Lockerung der Sanktionen vorgeschlagen. Konkret sei es um eine mögliche Rückkehr des US-Ölkonzerns ExxonMobil in das Öl- und Gasprojekt Sachalin-1 gegangen, so die Insider weiter. Zudem sei der mögliche Kauf von US-Ausrüstung für russische Flüssiggas-Projekte wie Arctic LNG 2 erörtert worden, die unter westlichen Sanktionen stünden.
Die Gespräche wurden nach Angaben der Insider während einer Reise des US-Gesandten Steve Witkoff nach Moskau in diesem Monat geführt, bei der er auch Machthaber Wladimir Putin traf. Die möglichen Vereinbarungen seien auch im Weißen Haus mit Präsident Donald Trump besprochen worden. Zudem wurde das Thema auch kurz auf dem Gipfeltreffen in Alaska am 15. August diskutiert, sagte ein Insider: "Das Weiße Haus wollte nach dem Gipfeltreffen in Alaska unbedingt eine Schlagzeile machen und einen großen Investitionsdeal verkünden. Somit hätte Trump das Gefühl gehabt, etwas erreicht zu haben." Trump und sein nationales Sicherheitsteam stünden weiterhin mit russischen und ukrainischen Vertretern im Austausch, um ein bilaterales Treffen zur Beendigung des Tötens und des Krieges zu erreichen, teilte ein Vertreter des Weißen Hauses als Antwort auf Fragen zu den Vereinbarungen mit. Es sei nicht im nationalen Interesse, diese Themen öffentlich weiter zu verhandeln.
Exxon, der führende US-Ölproduzent, hatte sich 2022 nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine aus Russland zurückgezogen. Der Kreml beschlagnahmte daraufhin den 30-prozentigen Anteil des Konzerns am Projekt Sachalin-1 im Fernen Osten Russlands. Washington versucht nun, Russland zum Kauf von US-Technologie anstelle von chinesischer zu bewegen. Dies sei Teil einer umfassenderen Strategie, China zu isolieren und die Beziehungen zwischen Peking und Moskau zu schwächen, so einer der Insider.
Kallas fordert "glaubwürdige und robuste" Sicherheitsgarantien
Vor einem Treffen der EU-Außen- und Verteidigungsminister ab Donnerstag in Kopenhagen hat sich die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas für "glaubwürdige und robuste" Sicherheitsgarantien zur Sicherung eines künftigen Friedens in der Ukraine ausgesprochen. "Zur Rückversicherung für die Ukraine müssten die westlichen Friedenstruppen gut ausgerüstet und in der Lage sein, sich verteidigen zu können", sagte Kallas der "Welt" (Mittwoch).
Die Sicherheitsgarantien müssten stark genug sein, um Russland von einem weiteren Angriff auf die Ukraine abzuhalten. "2022 darf sich nicht wiederholen", sagte Kallas mit Blick auf den Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar 2022. Es reiche darum künftig nicht, dass der Westen die Einhaltung eines Waffenstillstandes nur überwache. "Die Ukraine muss sich bei der Sicherung von Frieden auf den Westen verlassen können. Und der Kreml muss wissen, dass eine Verletzung der Waffenruhe auch zu ernsthaften Reaktionen der Verbündeten der Ukraine führen könnte", sagte Kallas weiter.
Die vorderste Front zur Absicherung eines Waffenstillstandes sollte allerdings nicht der Westen, sondern Kiew bilden: "Die erste Verteidigungslinie für einen Waffenstillstand wäre eine starke ukrainische Armee. Darum müssen wir alles tun, um die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine weiter zu stärken", sagte Kallas.
Kiew nennt mögliche Treffpunkte für Gespräche mit Moskau
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat neben der Türkei auch die Golfstaaten und einige europäische Länder als Treffpunkt für mögliche Friedensverhandlungen mit Russland ins Spiel gebracht. Es werde noch in dieser Woche Gespräche mit Vertretern dieser Länder geben, die einen solchen Gipfel bei sich organisieren könnten, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. "Von unserer Seite wird alles maximal bereit sein, um diesen Krieg zu beenden", versprach er. Es sei aber wichtig, weiterhin Druck auf Moskau auszuüben, um dem Kreml die Verzögerungstaktik auszutreiben, forderte er.
Russland und die Ukraine haben in diesem Jahr erstmals seit 2022 wieder direkte Verhandlungen miteinander geführt. Bei den Gesprächen in der türkischen Millionenstadt Istanbul konnten zwar einige humanitäre Fragen wie der Austausch von Gefangenen und Gefallenen geklärt werden, von einer Friedenslösung sind aber beide Parteien weit entfernt.
Auch der von US-Präsident Donald Trump im August abgehaltene Doppelgipfel – zunächst mit Kremlchef Wladimir Putin in Alaska und dann mit Selenskyj und den europäischen Verbündeten in Washington – brachte keinen Durchbruch. Moskau fordert von Kiew weiterhin neben dem Verzicht auf die Nato auch den auf größere Gebiete für einen Frieden. Die Ukraine lehnt das mit Verweis auf die eigene Verfassung ab. Beide Seiten demonstrieren Dialogbereitschaft vor allem nach außen – um Trump auf ihre Seite zu ziehen.
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP