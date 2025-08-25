Newsblog zum Ukraine-Krieg Trump-Gesandter kündigt baldiges Ukraine-Treffen an

Der Sondergesandte der US-Regierung (Archivbild): Steve Witkoff (r.) wird unter den Augen Donald Trumps im Oval Office eingeschworen. (Quelle: IMAGO/White House/imago)

News folgen Artikel teilen

Lässt sich Putin auf ein Treffen mit Selenskyj ein? In der ukrainischen Region Donezk sitzen Hunderte Minenarbeiter unter Tage fest. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Mittwoch, 27. August

Loading...

Trump-Gesandter kündigt Ukraine-Treffen für diese Woche an

Der US-Gesandte Steve Witkoff möchte sich nach eigenen Angaben noch in dieser Woche mit Vertretern der Ukraine treffen. "Ich werde mich also diese Woche in New York mit ihnen treffen, und das ist ein wichtiges Signal. Wir sprechen auch täglich mit den Russen", sagte Witkoff dem US-Sender Fox News. Witkoff zeigte sich zuversichtlich mit Blick auf ein mögliches Treffen des ukrainischen Präsidenten Selenskyj mit Kremlchef Putin. "Ich denke, dass es am Ende zu einem bilateralen Treffen kommen könnte", so Witkoff. "Meiner Meinung nach wird der Präsident am Verhandlungstisch gebraucht werden, um einen Deal abzuschließen", fügte Witkoff mit Blick auf Donald Trump hinzu.

Nach seinem jüngsten Treffen mit dem russischen Präsidenten in Alaska äußerte Trump die Erwartung, dass es zu einem direkten Treffen zwischen Selenskyj und Putin komme. Dies lehnt der Kreml bislang ab. Zur Begründung hieß es zuletzt aus Moskau, dass es keine ausgearbeitete Tagesordnung für ein solches Treffen gebe. Kriegsbeobachter weisen allerdings darauf hin, dass Putin gar kein Interesse an einem Treffen mit Selenskyj haben dürfte. Russland rechtfertigt den Krieg gegen die Ukraine unter anderem damit, dass es sich bei der Regierung in Kiew um ein illegitimes "Nazi-Regime" handle. Ein öffentlicher Handschlag mit Selenskyj würde dieser Propagandalüge widersprechen.

Die Ukraine hält sich unterdessen für mögliche Verhandlungen mit Russland bereit. Nach Angaben von Präsident Selenskyj sollen in dieser Woche Gespräche mit der Türkei, den Golfstaaten und einigen europäischen Ländern über ein Treffen mit Putin geführt werden. Diese Länder könnten einen solchen Gipfel bei sich organisieren, sagte Selenskyj am Dienstag in seiner abendlichen Videoansprache. "Von unserer Seite wird alles maximal bereit sein, um diesen Krieg zu beenden." Es sei aber wichtig, weiterhin Druck auf Moskau auszuüben, um dem Kreml die Verzögerungstaktik auszutreiben. Speziell auf die USA komme es dabei an.

Russischer Artillerieangriff tötet 81-Jährige