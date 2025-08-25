Newsblog zum Ukraine-Krieg Putin-Selenkyj-Treffen? Merz: "Offensichtlich nicht"
Der Kanzler denkt nicht, dass sich die beiden Staatsoberhäupter treffen werden. Ein russisches Ölterminal ist durch einen Drohnenangriff beschädigt. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Merz glaubt nicht mehr an Treffen zwischen Putin und Selenskyj
- Moskau: Ukrainisches Kriegsschiff durch Seedrohne versenkt
- Opferzahl nach russischem Angriff auf Kiew steigt auf 14
- Russischer Luftangriff beschädigt Gebäude der EU-Vertretung in Kiew
- Russland droht mit Blockade norwegischer Fischerboote
- Selenskyj schickt Unterhändler nach New York
Donnerstag, 28. August
Weißes Haus: Trump nicht erfreut über russische Attacke
US-Präsident Donald Trump zeigt sich verärgert über den jüngsten russischen Angriff auf die Ukraine mit mindestens 15 Toten. Er sei über die Nachricht nicht erfreut, aber auch nicht überrascht, sagt die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt. Es handele sich um zwei Länder, die sich seit langer Zeit im Krieg befänden. Trump werde sich im Laufe des Tages erneut äußern.
Merz glaubt nicht mehr an Treffen zwischen Putin und Selenskyj
Bundeskanzler Friedrich Merz geht nicht mehr von einem baldigen Treffen zwischen Kremlchef Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj aus. Bei einer Zusammenkunft mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in dessen Sommerresidenz Fort de Brégançon an der Côte d'Azur sagte Merz zu den diplomatischen Bemühungen für ein Ende des Ukraine-Kriegs: "Wir müssen uns mit diesem Thema heute erneut beschäftigen und dies vor dem Hintergrund der Tatsache, dass es offensichtlich nicht zu einem Treffen zwischen Präsident Selenskyj und Präsident Putin kommen wird."
Das sei "anders, als es zwischen Präsident (Donald) Trump und Präsident Putin in der letzten Woche verabredet war, als wir gemeinsam in Washington waren", sagte Merz.
US-Präsident Trump hatte nach seinem Telefonat mit Putin Anfang voriger Woche mitgeteilt, dass der Kremlchef einem Treffen mit Selenskyj zugestimmt habe. Moskau sprach in der Folge nur von einer Bereitschaft, die bisherigen bilateralen Verhandlungen über einen Frieden auf eine höhere Ebene zu stellen. Russland sieht ein Treffen der Präsidenten allenfalls am Ende eines Verhandlungsprozesses, wenn es um die Unterzeichnung einer Vereinbarung geht. Dem Kreml wird von der Ukraine und ihren Verbündeten Verzögerungstaktik vorgeworfen.
Nach Drohnenangriff: Öl-Terminal halb ausgelastet
Das russische Öl-Exportterminal Ust-Luga wird Insidern zufolge im September nach ukrainischen Drohnenangriffen nur mit halber Kapazität arbeiten. Grund seien Schäden an der Pipeline-Infrastruktur nach Angriffen auf die Pumpstation Unetscha in der russischen Region Brjansk, erfährt die Nachrichtenagentur Reuters von zwei Industrievertretern. Die ausfallenden Ölmengen sollen zu den Häfen Primorsk und Noworossijsk umgeleitet werden. Die Reparatur sei in Arbeit, ein Zeitrahmen dafür wurde jedoch nicht genannt. Eine Stellungnahme der russischen Behörden oder des Pipeline-Betreibers Transneft liegt nicht vor.
Moskau: Ukrainisches Kriegsschiff durch Seedrohne versenkt
Das russische Militär hat nach eigenen Angaben ein ukrainisches Aufklärungsschiff mit einer Seedrohne im Donaudelta versenkt. Getroffen worden sei das Schiff "Simferopol", teilte das russische Verteidigungsministerium in Moskau mit. Es wäre der erste Einsatz einer Seedrohne durch Russland. Später bestätigte der Sprecher der ukrainischen Marine, Dmytro Pletentschuk, zumindest den Treffer am Schiff.
Es habe einen Toten und mehrere Verletzte durch den Angriff gegeben, sagte er. Der Großteil der Mannschaft sei aber in Sicherheit. "Die Suche nach mehreren Matrosen wird fortgesetzt", sagte er. Die Folgen der Attacke würden derzeit beseitigt, sagte er.
Bei der "Simferopol" handelt es sich offen zugänglichen Informationen nach um ein in der Erprobungsphase befindliches mittelgroßes Aufklärungsschiff. Die ukrainische Marine wurde nach der russischen Annexion der Krim und zu Beginn der seit dreieinhalb Jahren laufenden Invasion weitgehend zerstört.
Ungarn belegt Kiewer Drohnentruppenchef mit Einreiseverbot
Ungarn hat den Chef der ukrainischen Drohnentruppen, Robert Browdi, mit einem dreijährigen Einreise- und Aufenthaltsverbot belegt. "Der jüngste schwere Luftangriff auf die Erdölpipeline "Druschba" war ein Angriff auf die Souveränität Ungarns", teilte der ungarische Außenminister Peter Szijjarto in einer Erklärung mit, die die staatliche ungarische Nachrichtenagentur MTI veröffentlichte.
Die ukrainische Armee hatte vor anderthalb Wochen eigenen Angaben zufolge die Ölpumpstation Nikolskoje im zentralrussischen Gebiet Tambow mit Drohnen angegriffen. Es kam zu einer erheblichen Beschädigung der Anlage. Ungarn und die Slowakei erhalten russisches Erdöl durch die betroffene Pipeline. Ungarischen Angaben zufolge traf erst am Donnerstag wieder russisches Erdöl über die "Druschba"-Pipeline in Ungarn ein.
"Die Ukraine ist sich im Klaren darüber, dass die Pipeline "Druschba" für die Energieversorgungssicherheit Ungarns unabdingbar ist", erklärte Szijjarto weiter. Der jüngste Angriff sei so schwer gewesen, dass Ungarn wegen der langen Dauer der Reparaturarbeiten beinahe auf seine strategischen Reserven hätte zurückgreifen müssen. Die Einreisesperre für den ukrainischen Drohnentruppenchef Browdi gelte für den gesamten Schengen-Raum, fügte Szijjarto hinzu. Der Schengen-Raum umfasst die meisten EU-Länder und europäische Nicht-EU-Länder wie die Schweiz. In dem Gebiet ist im Prinzip grenzkontrollfreies Reisen möglich.
Angriffe auf Zivilisten in der Ukraine: EU-Staatschefs entsetzt
Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat die jüngsten russischen Luftangriffe scharf kritisiert. Er sprach von einer "schrecklichen Attacke", bei der unschuldige Zivilisten und zivile Infrastruktur getroffen worden seien. Dies zeige, "dass die russische Führung alles unternimmt, um sich im Krieg in eine vorteilhafte Situation zu bringen". Nach Angaben aus Kiew wurden mindestens 15 Menschen getötet und rund 50 verletzt. Etwa 100 Gebäude seien beschädigt worden, darunter auch die EU-Vertretung in der ukrainischen Hauptstadt.
Auch die europäische Politik reagierte mit scharfer Kritik. Ratspräsident António Costa sprach von einem "vorsätzlichen" Angriff, Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zeigte sich "empört". Frankreichs Präsident Emmanuel Macron verurteilte die Attacken als "feige und inakzeptabel". EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas bestellte den russischen Gesandten in Brüssel ein. Der britische Premier Keir Starmer nannte die Angriffe "sinnlos" und forderte ein Ende des Blutvergießens. Moskau wies die Vorwürfe zurück: Das Verteidigungsministerium erklärte, attackiert worden seien lediglich "militärisch-industrielle Einrichtungen und Militärflugplätze".
Die Angriffe betrafen neben Kiew auch weitere Regionen der Ukraine. Dort seien nach Behördenangaben mehrere Energieanlagen getroffen worden. In Winnyzja waren rund 60.000 Haushalte zeitweise ohne Strom. Gleichzeitig meldete Russland, über sieben Regionen hinweg mehr als 100 ukrainische Drohnen abgeschossen zu haben. Die ukrainische Armee erklärte, sie habe unter anderem zwei russische Ölraffinerien angegriffen.
Russland späht wohl deutsche Waffentransporte aus
