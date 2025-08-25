Newsblog zum Ukraine-Krieg "Massiver Angriff": Raketen und Drohnen fliegen auf Zentralukraine
Russland feuert Raketen, Drohnen und Marschflugkörper auf die Zentralukraine. Der ukrainische Präsident spricht über eine mögliche russische Offensive. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Samstag, 30. August
"Hysterie": Geheimdienstchef warnt vor "Sapad 2025"
In knapp zwei Wochen startet das russisch-belarussische Manöver "Sapad 2025". Der ukrainische Militärgeheimdienst sieht darin vor allem eine propagandistische Bedrohung.
Ein Todesopfer bei russischem Angriff in Region Saporischschja
Bei "massiven" russischen Luftangriffen in der südostukrainischen Region Saporischschja ist nach Angaben der Behörden mindestens ein Mensch getötet worden. 22 weitere Menschen seien zudem verletzt worden, darunter drei Kinder, teilte der Chef der regionalen Militärverwaltung Iwan Fedorow am Samstag mit. Die russischen Angriffe mit Drohnen und Raketen hätten "Privathäuser zerstört und viele Einrichtungen beschädigt, darunter Cafés, Tankstellen und Industrie-Unternehmen", fügte er hinzu. Dutzende Häuser seien von der Strom- und Gasversorgung abgeschnitten.
Ukraine: Russischer Angriff mit 537 Drohnen und 45 Raketen
Die Ukraine meldet aus der Nacht einen massiven russischen Luftangriff. Die Luftwaffe spricht in einer Mitteilung auf dem Kurznachrichtendienst Telegram von 537 Drohnen und 45 Raketen. Davon seien 510 Drohnen und 38 Raketen abgefangen worden. Andererseits seien bisher Einschläge von 24 Drohnen und fünf Raketen an insgesamt sieben Orten festgestellt worden. Trümmerteile von abgefangenen Geschossen seien an 21 Standorten niedergegangen, so die Luftwaffe.
Industrieanlagen in Brand: Ukraine greift zwei russische Ölraffinerien an
In der Nacht zum Samstag haben ukrainische Drohnen zwei Ölraffinerien in Russland angegriffen. Ziel der koordinierten Attacke waren laut dem ukrainischen Drohnenkommandeur Robert "Madyar" Brovdi die Anlagen in Krasnodar – rund 300 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt – sowie im etwa 700 Kilometer entfernten Samara.
- Ukrainische Angriffe auf Putins Öl: Es brennt
Beide Raffinerien produzieren unter anderem Flugbenzin und versorgen laut Brovdi auch das russische Militär. Dem Kommandeur zufolge machen sie rund 4,1 Prozent der russischen Ölproduktion aus. Unklar ist bislang, wie groß die Schäden sind – Aufnahmen in sozialen Netzwerken zeigen jedoch brennende Industrieanlagen. Die Ukraine hat in diesem Monat laut Reuters bereits zehn russische Raffinerien angegriffen und damit 17 Prozent der nationalen Verarbeitungskapazität getroffen.
USA verkaufen Patriot-Flugabwehr an Dänemark
Die USA sind zur Lieferung mehrerer Patriot-Flugabwehrsysteme und anderer Waffen an den Nato-Partner Dänemark bereit, der die Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland unterstützen will. Das Außenministerium in Washington genehmigte den Deal, dessen Umfang mit 8,5 Milliarden US-Dollar (7,3 Mrd. Euro) beziffert wurde. Neben sechs Abschussrampen umfasst das Paket auch Radar- und Leitsysteme sowie entsprechende Raketen.
Dänemark und andere Nato-Mitglieder wollen die Ukraine im Krieg gegen den Angreifer Russland mit hochmodernen Waffensystemen unterstützen. Da Deutschlands nördlicher Nachbar selbst keine Patriot-Systeme besitzt, muss Dänemark die Waffen in den USA kaufen. Auch die Niederlande kaufen den Vereinigten Staaten Patriots ab, um die Flugabwehr der Ukraine zu stärken.
Kim tröstet Familien von im Kampf für Russland getöteten nordkoreanischen Soldaten
Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat sich Staatsmedien zufolge mit den Familien von Soldaten getroffen, die bei ihrem Einsatz an der Seite Russlands im Krieg gegen die Ukraine getötet wurden. Kim habe den Hinterbliebenen sein Beileid für den "unerträglichen Schmerz" ausgesprochen, berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Samstag. Den Berichten zufolge hielt Kim am Freitag eine an die Familien aller Opfer gerichtete Rede – nachdem er sich in der vergangenen Woche bei einer anderen Zeremonie nur mit einigen Hinterbliebenen getroffen hatte.
"Ich habe viel über die Familien anderer Märtyrer nachgedacht, die nicht anwesend waren", sagte Kim laut KCNA am Freitag mit Blick auf die Veranstaltung in der vergangenen Woche. Er habe diese Veranstaltung organisiert, "da ich die Hinterbliebenen aller Helden treffen und trösten und ihre Trauer und ihren Kummer zumindest ein wenig mindern wollte", sagte Kim demnach.
- Bündnis mit Putin: Nordkorea weint um seine toten Soldaten
Pjöngjang hat keine Angaben zur Zahl der Soldaten gemacht, die im Ukraine-Krieg getötet wurden. Seoul schätzt die Zahl der Todesopfer aber auf etwa 600 – während Tausende weitere verwundet worden seien. Südkoreanischen und westliche Geheimdiensten zufolge hatte Nordkorea im Jahr 2024 mehr als 10.000 Soldaten nach Russland entsandt, die vor allem in der Grenzregion Kursk eingesetzt wurden.
"Massiver Angriff": Raketen und Drohnen fliegen auf Zentralukraine
Behörden in der zentralukrainischen Region Dnipropetrowsk haben am frühen Samstagmorgen einen "massiven Angriff" gemeldet. "Die Region wird massiv angegriffen. Es sind Explosionen zu hören", schrieb der Gouverneur der Region, Serhyj Lysak, auf Telegram und rief die Einwohner auf, Schutzräume aufzusuchen. Seinen Angaben zufolge waren die Städte Dnipro und Pawlograd von den Angriffen betroffen. Die russische Armee setzte dabei offenbar Iskaner-M-Raketen, Kalibr-Marschflugkörper und Shahed-Drohnen ein.
Anders als Donezk, Cherson, Luhansk, Saporischschja und die Halbinsel Krim gehört Dnipropetrowsk nicht zu den ukrainischen Regionen, die Moskau als annektiert erklärt hat. Dnipropetrowsk ist bisher auch von heftigen russischen Angriffen weitgehend verschont geblieben. In dieser Woche räumte Kiew jedoch erstmals ein, dass der russischen Armee in der Region ein Vorstoß gelungen sei.
USA stellen Putins Friedenswillen infrage
Die USA stellen nach den jüngsten russischen Angriffen auf die Ukraine den Willen Moskaus zum Frieden in Frage. "Die Angriffe auf Kiew lassen Zweifel an der Ernsthaftigkeit von Russlands Friedenswillen aufkommen. Diese Angriffe auf zivile Gebiete müssen sofort aufhören", sagte US-Diplomat John Kelley vor dem UN-Sicherheitsrat.
Die US-Regierung droht derzeit mit wirtschaftlichen Maßnahmen, sollte Russland den Krieg fortsetzen. "Die Vereinigten Staaten fordern die Russische Föderation auf, diese Konsequenzen zu vermeiden, indem sie die Gewalt stoppt und sich konstruktiv für die Beendigung des Krieges einsetzt", so Kelley weiter vor dem 15-köpfigen Rat. Russland hatte gegen die Ukraine am frühen Donnerstagmorgen einen weiteren umfassenden Raketen- und Drohnenangriff gestartet. Auch Bundeskanzler Friedrich Merz hatte Zweifel an Putins Bereitschaft zu Friedensverhandlungen geäußert.
Starlink- und Patriot-Verkauf an die Ukraine genehmigt
Das US-Außenministerium hat den potenziellen Verkauf von Starlink-Diensten sowie von Patriot-Luftabwehrsystemen und zugehöriger Ausrüstung an die Ukraine genehmigt. Wie das Pentagon mitteilte, handelt es sich dabei um Transaktionen im Wert von 150 Millionen beziehungsweise 179 Millionen Dollar. Die US-Regierung hatte sich mit ihren europäischen Verbündeten darauf geeinigt, die militärische Unterstützung für Kiew zu verstärken. Trotz der Genehmigung durch das US-Außenministerium ist unklar, ob entsprechende Verträge schon unterzeichnet sind oder die Verhandlungen abgeschlossen wurden.
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP