Von Martin Küper 25.08.2025 - 17:15 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Standbild aus einem Video von einem Testflug des Flamingo: Schon bald will die Ukraine 200 Stück des Marschflugkörpers pro Monat fertigen. (Quelle: Fire Point)

Die Ukraine hat einen Marschflugkörper mit 3.000 Kilometern Reichweite und mehr als einer Tonne Nutzlast entwickelt. Die strategische Bedeutung des Flamingo ist enorm.

Mit ihren selbst entwickelten Kamikazedrohnen gelingen der Ukraine schon jetzt immer wieder Schläge, die weit in russisches Gebiet reichen. Zum Teil soll die ukrainische Armee Drohnenangriffe 2.000 Kilometer von der eigenen Grenze entfernt durchgeführt haben. Doch häufig bleiben die Angriffe auf Raffinerien, Rüstungsfabriken und Militärstützpunkte in ihrer Wirkung begrenzt. Denn die ukrainischen Drohnen fliegen recht langsam und können nur wenig Sprengstoff tragen. Nun aber muss sich Putins Kriegsmaschinerie auf eine neue Qualität von Attacken einstellen.

FP-5 Flamingo heißt der neu entwickelte Marschflugkörper, den die ukrainische Rüstungsfirma Fire Point in der vergangenen Woche vorgestellt hat. Der leichtfüßig klingende Beiname ist reine Ironie, denn mit einem Startgewicht von sechs Tonnen, einer Reichweite von 3.000 Kilometern und einer Traglast von bis zu 1.150 Kilogramm stellt die Waffe alles in den Schatten, was die ukrainische Armee bislang im Abwehrkampf gegen Russland im Arsenal hatte.

Zum Vergleich: Der deutsche Marschflugkörper Taurus soll eine Reichweite von 500 Kilometern und eine Traglast von 500 Kilogramm haben. Ukrainischen Medienberichten zufolge ist der Flamingo bereits im Kampf eingesetzt worden. Unklar ist aber, gegen welche Ziele. Diese von der Nachrichtenagentur AP veröffentlichten Aufnahmen sollen die Produktion des Flamingo an einem unbekannten Ort in der Ukraine zeigen:

FP-5 Flamingo: Einfache Bauweise ermöglicht Massenproduktion

Die Angriffe mit dem Flamingo dürften sich in der kommenden Zeit häufen. Nach Angaben des Herstellers befindet sich das Geschoss bereits in der Serienproduktion. Derzeit soll ein Exemplar pro Tag entstehen. Bis Ende des Jahres will Fire Point die Produktion fast versiebenfachen. Dann sollen etwa 200 Flamingos pro Monat bereitstehen. Möglich machen soll das auch die relativ einfache Bauweise des Marschflugkörpers: Statt mit einer ausfeilten Bordelektronik soll die Waffe ausschließlich über GPS-Navigation ins Ziel geführt werden.

Ein Problem bei der Massenproduktion könnten aber die Raketenmotoren sein, wie der Waffenexperte Fabian Hoffmann von der Universität Oslo zu bedenken gibt. Die Mantelstromtriebwerke für den Flamingo werden von der ukrainischen Firma Motor Sich geliefert. "200 Exemplare pro Monat ist sicherlich optimistisch gerechnet", schreibt Hoffmann in seinem Fachblog "Missile Matters".

FP-5 Flamingo im Vergleich zum deutschen Taurus

"Aber die ukrainischen Hersteller haben bewiesen, dass sie mit ausreichenden Finanzmitteln die Produktion von Langstreckenwaffen schnell hochfahren können." Und selbst mit 30 bis 50 Flamingos pro Monat hätte die Ukraine schnell einen Vorrat aufgebaut, so Hoffmann.

US-Marschflugkörper vom Typ Tomahawk. (Quelle: Department of Defense/imago-images-bilder) Was sind Marschflugkörper? Marschflugkörper unterscheiden sich von ballistischen Raketen durch ihre Steuerbarkeit während des Flugs. Sie sind deshalb langsamer als ballistische Raketen und fliegen in etwa so schnell wie ein Passagierflugzeug. Ballistische Raketen haben dagegen eine parabelförmige Flugbahn und können Geschwindigkeiten von mehreren tausend Kilometern pro Stunde erreichen. Hyperschallraketen wie die russische Kinschal kombinieren hohe Geschwindigkeit mit Steuerbarkeit. Ihre technische Reife ist unter Fachleuten aber umstritten.