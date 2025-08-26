t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikUkraine

Drohnenkrieg in der Ukraine: Russland hängt Kiews Produzenten ab

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextKönigspaar zeigt sich ungewohnt innig
TextBundeswehr: 97 Soldaten gefeuert
TextUmfrage: Überraschung für die Linke
TextAugen verraten beginnende Demenz
TextTragödie in Urlaubssee: Suche nach Vater

Propagandavideos machen Angst
Ukrainischer Waffenproduzent: Wir verlieren das Drohnen-Rennen

Von t-online
Aktualisiert am 26.08.2025 - 12:49 UhrLesedauer: 2 Min.
DrohneVergrößern des Bildes
Die Ukraine greift Moskau weiter mit Drohnen an. (Archivbild) (Quelle: Efrem Lukatsky/AP/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Drohnen gehören zu den wichtigsten Waffensystemen im Ukraine-Krieg. Die Ukraine spricht jetzt eine Warnung aus.

In der Ukraine scheint man mit Sorge auf die neuesten Drohnen-Entwicklungen Russlands zu blicken – für das Land wird es wohl immer schwieriger, mit den Entwicklungen Schritt zu halten. Andriy Lavrenovych, ein Sprecher des ukrainischen Drohnenproduzenten General Cherry, erklärte gegenüber der Internetseite "Sky News": "Wir brauchen mehr, wir brauchen mehr Waffen, wir brauchen bessere, wir brauchen schnellere, wir brauchen höhere."

Loading...

Wie "Sky News" schreibt, arbeitet die ukrainische Industrie unter schwierigen Bedingungen. Die genauen Standorte der Fabriken würden aus Sicherheitsgründen geheim gehalten und häufig gewechselt, um russischen Angriffen zu entgehen. In einem der besuchten Werke seien tausende Drohnen von Hand zusammengebaut und geprüft worden.

Russland fährt Produktion hoch

Russland dagegen scheine technologisch aufzuholen – und teilweise bereits voraus zu sein. Propagandavideos aus dem vergangenen Monat zeigten die großangelegte Fertigung sogenannter Geran-Drohnen, wohl weiterentwickelte iranische Shahed-Modelle. Ein weiteres Beispiel ist der Einsatz von Drohnen, die durch ein Glasfaserkabel gesteuert werden.

Auch die Angriffszahlen haben deutlich zugenommen: In der Ukraine rechne man mit bis zu 1.000 Angriffsdrohnen pro Nacht in den kommenden Monaten.

Im Oktober 2023 hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj noch Truppen bei Kupjansk besucht. Jetzt droht die Stadt erneut in russische Hände zu fallen.Vergrößern des Bildes
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei einem Frontbesuch: Auch er spricht eine Warnung aus. (Quelle: IMAGO/Presidential Office of Ukraine/imago-images-bilder)

Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte in dieser Woche so eingeräumt, dass die russische Seite ihre Drohnenproduktion massiv ausgeweitet hat. Der Ukraine sei das bisher aufgrund mangelnder Mittel nicht gelungen.

China mischt sich indirekt ein

Gleichzeitig beklagen ukrainische Entwickler, dass China wichtige Exportgüter wie Mikrochips zunehmend zurückhalte, was die ukrainische Fertigung zusätzlich belaste. Der Westen tue nach Einschätzung ukrainischer Akteure bislang zu wenig, um diese Entwicklung auszugleichen.

Die strategische Bedeutung von Drohnen im Kriegsgeschehen scheint unterdessen weiter zuzunehmen. Nach ukrainischen Angaben würden mittlerweile rund 80 Prozent aller Angriffe auf dem Schlachtfeld durch Drohnen ausgeführt.

Verwendete Quellen
Transparenzhinweis

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
MoskauRusslandUkraineWolodymyr Selenskyj
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom