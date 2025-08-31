Rekrutierung in Russland Putin baut sich eine Schattenarmee auf
Russland braucht stetige Neurekrutierungen, um seinen Krieg gegen die Ukraine fortzuführen. Leicht ist das nicht. Mittlerweile gibt es für Russen drei Wege, um sich zur Front zu melden.
Seit Herbst 2022 steht Wladimir Putin vor einem Problem. Am 21. September 2022 rief der Kremlchef eine Teilmobilmachung in Russland aus. 300.000 Reservisten sollten für den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine eingezogen werden. Doch Putin unterschätzte dabei offenbar die Reaktion seiner Landsleute: Hunderttausende Männer verließen das Land, in Großstädten gab es Proteste und wiederholt kam es zu Anschlägen auf Rekrutierungsbüros. Putin beendete die Teilmobilmachung gut einen Monat später.
Die Rekrutierung neuer Soldaten nahm jedoch kein Ende. Vielmehr mussten Putin und die russische Militärführung kreativ werden, um den Krieg gegen die Ukraine fortführen zu können. Das Verteidigungsministerium lockt deshalb vor allem mit hohen Einmalzahlungen, wenn sich neue Soldaten melden. Doch die Soldaten verpflichten sich auf unbestimmte Zeit. Nicht jeder, der allgemein zwar ein Interesse daran hat, in den Krieg zu ziehen, will das.
Um dennoch das größtmögliche Potenzial an neuen Freiwilligen für die Ukraine-Front auszuschöpfen, ist das russische Militär einmal mehr kreativ geworden. Mittlerweile gibt es mindestens drei Wege, auf denen sich Russen für den Krieg melden können: der reguläre Weg über Rekrutierungsbüros sowie zwei Systeme zur Rekrutierung für irreguläre Truppen, sogenannte Freiwilligenformationen. Jeder Weg hat für die Freiwilligen Vor- und Nachteile, spricht unterschiedliche Gruppen an. Unterdessen entstehen in Russland Netzwerke irregulärer Einheiten, die in der Ukraine kämpfen: Putins Schattenarmee.
Putins Rekrutierung stößt an ihre Grenzen
In der Regel melden sich Russen für den Krieg, indem sie sich bei einem Rekrutierungsbüro des Verteidigungsministeriums registrieren. Die Konditionen dafür wurden in den vergangenen Jahren deutlich verbessert. Je nach Region gibt es eine Einmalzahlung von bis zu rund 42.600 Euro. Hinzu kommt der für russische Verhältnisse hohe Monatssold jenseits von 2.000 Euro. Im Falle des Todes (50.000 Euro) oder Invalidität (30.000 Euro) eines Soldaten winkt der Familie zudem eine staatliche Zahlung.
Doch seit Putin das Dekret zur Teilmobilmachung unterzeichnete, verpflichten sich die Soldaten zwar auf dem Papier für eine bestimmte Zeit – tatsächlich allerdings verlängern sich ihre Verträge automatisch immer wieder; bis der Kremlchef das Ende der "speziellen Militäroperation" erklärt, wie der Kreml seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine euphemistisch nennt.
Die Wagner-Söldner machten den Anfang
Parallel zu diesen Bemühungen hat die russische Militärführung Freiwilligenformationen das Feld bereitet. Zunächst handelte es sich dabei weitgehend um Privatarmeen, wie die berüchtigten Wagner-Söldner. Der Vorteil für den Kreml: Die Finanzierung solcher Armeen lief nur zum Teil über den russischen Staatshaushalt, und die Kremlführung lässt sich nicht so einfach für Verfehlungen von Privatarmeen verantwortlich machen. Doch schon bald wollte der Kreml mehr Kontrolle über die Söldner erlangen.
Wagner-Anführer Jewgeni Prigoschin war unter anderem damit nicht einverstanden. Prigoschin ließ seine Söldner im Juni 2023 rebellieren, scheiterte damit jedoch und starb Monate später bei einem Flugzeugabsturz. Die Wagner-Söldner waren bis dahin ein zentraler Baustein der russischen Kriegsführung in der Ukraine. Das Machtvakuum, das Prigoschin und seine Privatarmee hinterließen, wurde jedoch alsbald gefüllt.
Übernommen hat seit Herbst 2023 eine Privatarmee, die Redut genannt wird. Der Name bezieht sich auf historische Festungsanlagen, die im Deutschen Redoute oder Schanze genannt werden. Die Gruppierung ist nur auf dem Papier eine echte private Söldnertruppe, untersteht formell jedoch dem russischen Militärgeheimdienst GRU, wie eine Recherche von Radio Free Europe/Radio Liberty und russischen Investigativjournalisten schon im Dezember 2023 offenlegte.
Freiwilligen-Rekrutierung im Redut-System
Seit Gründung ist Redut zu einem Mechanismus geworden, über den sich Russen und auch Ausländer freiwillig zum Fronteinsatz melden können. Bei Redut kommen Menschen unter, die sich für den regulären Dienst nicht melden können. Medizinische Kontrollen sind weniger umfangreich. So ist es zuletzt auch zu einem deutlichen Anstieg an Infizierungen mit HIV in den russischen Streitkräften gekommen. Auch Häftlinge können problemlos den Dienst bei Redut antreten.
Die Söldner unterschreiben einen Vertrag mit einer Mindestdauer von sechs Monaten. Läuft dieser aus, müssen sie ihn nicht verlängern. Auch drohen den Redut-Kämpfern auf dem Papier keine Sanktionen, sollten sie ihren Vertrag frühzeitig kündigen wollen.
Dafür aber haben sie anders als reguläre Soldaten kein Anrecht auf sozialstaatliche Hilfen. Auch ihre Uniformen müssen die Redut-Freiwilligen selbst zahlen. Erst mit dem dritten Monatssold erhalten sie dafür eine Ausgleichszahlung – wenn sie so lange an der Front überleben. Dafür wird der Sold auf Wunsch jedoch in bar ausgezahlt – so können Steuern und andere finanzielle Verpflichtungen wie Unterhaltszahlungen umgangen werden.
Freiwilligen-Rekrutierung im Dobrokor-System
Offenbar war das Redut-System zur Rekrutierung Freiwilliger nicht attraktiv genug. Denn seit Beginn dieses Jahres gibt es laut den russischen Investigativjournalisten der Zusammenschlüsse "Sistema" und "Schemes" einen neuen Mechanismus: Dobrokor. Der Name leitet sich vom russischen "Dobrovolcheskii Korpus" ab, was zu Deutsch "Freiwilligenkorps" bedeutet.
Auch Dobrokor bietet Freiwilligen Anreize: Je nach Region werden einmalig bis zu 20.000 Euro als Anmeldebonus gezahlt. Dobrokor-Freiwillige haben zudem einen rechtlichen Status als Militärangehörige – anders als ihre Redut-Kompagnons. Sie melden sich bei staatlichen Rekrutierungsbüros, um sich einer Freiwilligenformation anzuschließen.
So haben sie nicht dieselben Rechte wie reguläre Vertragssoldaten, aber mehr soziale Versicherungen als Redut-Freiwillige. Beispielsweise ist die medizinische Versorgung bei langwierigen Verletzungen besser. Außerdem werden Uniform und Ausrüstung gestellt.
Im Gegenzug jedoch sind hier medizinische Checks ausgeprägter. "Sistema" und "Schemes" berichten zudem von Söldneraussagen, wonach sie ihre Prämie nur bekommen haben, wenn sie sich für mindestens ein Jahr verpflichteten. Hierin unterscheidet sich Dobrokor zudem von Redut: Eine frühzeitige Vertragskündigung ist nicht möglich, Desertionen werden zur Strafe gebracht. Laut dem russischen Portal "Mediazona" landeten seit Februar 2022 schon mehr als 20.000 Fälle von Fahnenflucht vor Gericht.
Dobrokor und Redut rekrutieren für dieselben Einheiten
Die russischen Investigativjournalisten haben mit Beauftragten von Rekrutierungsbüros gesprochen, um herauszufinden, wer sich für welchen Mechanismus entscheidet. Eine Mitarbeiterin erklärte demnach, dass sich viele Menschen über das Redut-System meldeten, um zunächst zu testen, ob sie für einen Kriegseinsatz geeignet sind oder nicht. Besonders die Möglichkeit der frühzeitigen Kündigung scheint also attraktiv zu sein. Bei Dobrokor würde das mindestens eine Anzeige nach sich ziehen.
Dobrokor scheint hingegen durch den rechtlichen Status als Soldat sowie die Anbindung an Sozialsysteme für ärmere Menschen attraktiver zu sein. Diese Bedingungen ergeben sich daraus, dass Dobrokor stärker an das Verteidigungsministerium angebunden ist. Einige Söldner wollen diese Anbindung jedoch vermeiden und entscheiden sich daher eher für Redut.
Letztlich rekrutieren beide Systeme jedoch für dieselben Einheiten. Die Websete von Dobrokor führt ingesamt 27 Einheiten auf, in die Freiwillige geschickt werden. Darunter sind Einheiten mit den Namen "Wölfe", "Tiger" und "Luchs" der 16. GRU-Brigade. Auch die orthodox-patriotische Einheit "Newski", die Sturmbrigade "Veteranen" sowie die aus rechtsextremen Fußball-Hooligans bestehende Einheit "Espanola" gehören dazu. Alle waren zuvor Teil der Privatarmee Redut.
Wie viele Soldaten rekrutiert Russland?
Dass Russland verstärkt auf alternative Wege zur Rekrutierung von Soldaten setzt, könnte laut Ansicht von Experten ein Zeichen dafür sein, dass die Bonuszahlungen für Vertragssoldaten nicht mehr lange für das Regime tragbar sind.
Der Vizechef des russischen Sicherheitsrats, Dmitri Medwedew, behauptete im Juli, dass seit Jahresbeginn 210.000 neue Soldaten rekrutiert worden seien. Hinzu kämen rund 18.000 neue Rekruten in Freiwilligenformationen. Laut ukrainischen Angaben verlor Russland in den vergangenen Monaten rund 30.000 Soldaten pro Monat, die getötet oder verletzt wurden oder vermisst werden.
Der Ökonom und Russland-Experte Janis Kluge geht jedoch anhand der Auswertung regionaler Budgets von lediglich 191.000 neuen Rekrutierungen aus. Die Regionen zahlen den Löwenanteil der Boni – nicht die Zentralregierung. Daher lässt sich anhand ihrer Daten eine Schätzung der Rekrutierungszahlen vornehmen.
Das US-Thinktank Institute for the Study of War (ISW) geht angesichts dessen davon aus, dass der Versuch, die Verantwortung für die Finanzierung von Bonuszahlungen auf die Regionen abzuwälzen, reine Kosmetik des Staatshaushalts ist. Es gehe darum zu verschleiern, dass Russlands Budget langfristige Rekrutierungsbemühungen auf unbestimmte Zeit nicht tragen kann.
Putins Schattenarmee könnte zur Gefahr werden
Mariya Omelichewa, Professorin am National War College in Washington, sieht neben den finanziellen auch strategische Vorteile von Freiwilligenformationen für den Kreml. Diese seien "eine zentrale Säule der Kriegsmaschinerie Moskaus", schrieb sie im August in einem Beitrag für das Fachportal "War on the Rocks". "Durch die Auslagerung der Kriegsführung an irreguläre Formationen kann Moskau einen langwierigen Zermürbungskrieg führen und sich gleichzeitig vor innenpolitischen Gegenreaktionen schützen", so Omelichewa.
Denn diese Einheiten würden unverhältnismäßig häufig in Frontsektoren mit hohen Verlusten und geringer Unterstützung eingesetzt, schreibt die Expertin. Die Freiwilligen "dienen als entbehrliche Infanterie, die Verluste vor den Operationen der regulären oder russischen Elitetruppen auffängt". Die Öffentlichkeit erfahre selten etwas von ihren tatsächlichen Verlusten, weil das Verteidigungsministerium sie kaum erwähne.
Außerdem könnten die irregulären Kräfte über den Ukraine-Krieg hinaus in der Region für Unruhe sorgen. "Selbst wenn der Krieg in der Ukraine morgen enden würde, würden diese Strukturen wahrscheinlich bestehen bleiben", warnt Omelichewa. So könnten sie in den besetzten Gebieten als informelle Sicherheitskräfte oder Schattenregierungen agieren, Dissidenten unterdrücken, Zivilisten einschüchtern und Kontrolle ausüben, ohne offen gegen eventuelle Friedensabkommen zu verstoßen.
Gleichzeitig – das habe der Wagner-Aufstand von 2023 gezeigt – könnten die irregulären Truppen zur Gefahr für das Kremlregime werden, so Omelichewa. Denn die Freiwilligen agierten unter unterschiedlichen Loyalitäten. Einige unterstünden Geheimdienstoffizieren, andere regionalen Machthabern oder privaten Sponsoren. "Wie die Meuterei von Wagner gezeigt hat, können irreguläre Kräfte mit unklaren Loyalitäten schnell von einem Gewinn zu einer Bedrohung werden."
