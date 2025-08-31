Die Wagner-Söldner machten den Anfang

Parallel zu diesen Bemühungen hat die russische Militärführung Freiwilligenformationen das Feld bereitet. Zunächst handelte es sich dabei weitgehend um Privatarmeen, wie die berüchtigten Wagner-Söldner. Der Vorteil für den Kreml: Die Finanzierung solcher Armeen lief nur zum Teil über den russischen Staatshaushalt, und die Kremlführung lässt sich nicht so einfach für Verfehlungen von Privatarmeen verantwortlich machen. Doch schon bald wollte der Kreml mehr Kontrolle über die Söldner erlangen.

Wagner-Anführer Jewgeni Prigoschin war unter anderem damit nicht einverstanden. Prigoschin ließ seine Söldner im Juni 2023 rebellieren, scheiterte damit jedoch und starb Monate später bei einem Flugzeugabsturz. Die Wagner-Söldner waren bis dahin ein zentraler Baustein der russischen Kriegsführung in der Ukraine. Das Machtvakuum, das Prigoschin und seine Privatarmee hinterließen, wurde jedoch alsbald gefüllt.

Übernommen hat seit Herbst 2023 eine Privatarmee, die Redut genannt wird. Der Name bezieht sich auf historische Festungsanlagen, die im Deutschen Redoute oder Schanze genannt werden. Die Gruppierung ist nur auf dem Papier eine echte private Söldnertruppe, untersteht formell jedoch dem russischen Militärgeheimdienst GRU, wie eine Recherche von Radio Free Europe/Radio Liberty und russischen Investigativjournalisten schon im Dezember 2023 offenlegte.

Freiwilligen-Rekrutierung im Redut-System

Seit Gründung ist Redut zu einem Mechanismus geworden, über den sich Russen und auch Ausländer freiwillig zum Fronteinsatz melden können. Bei Redut kommen Menschen unter, die sich für den regulären Dienst nicht melden können. Medizinische Kontrollen sind weniger umfangreich. So ist es zuletzt auch zu einem deutlichen Anstieg an Infizierungen mit HIV in den russischen Streitkräften gekommen. Auch Häftlinge können problemlos den Dienst bei Redut antreten.

Die Söldner unterschreiben einen Vertrag mit einer Mindestdauer von sechs Monaten. Läuft dieser aus, müssen sie ihn nicht verlängern. Auch drohen den Redut-Kämpfern auf dem Papier keine Sanktionen, sollten sie ihren Vertrag frühzeitig kündigen wollen.

Dafür aber haben sie anders als reguläre Soldaten kein Anrecht auf sozialstaatliche Hilfen. Auch ihre Uniformen müssen die Redut-Freiwilligen selbst zahlen. Erst mit dem dritten Monatssold erhalten sie dafür eine Ausgleichszahlung – wenn sie so lange an der Front überleben. Dafür wird der Sold auf Wunsch jedoch in bar ausgezahlt – so können Steuern und andere finanzielle Verpflichtungen wie Unterhaltszahlungen umgangen werden.