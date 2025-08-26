Sicherheitsgarantien nach Kriegsende USA wollen Ukraine offenbar aus der Luft absichern

26.08.2025

Donald Trump und Wolodymyr Selenskyj: Die Verhandlungen um Sicherheitsgarantien für die Ukraine sind wohl schon weiter fortgeschritten, als der US-Präsident zuletzt behauptet hatte. (Quelle: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa/dpa-bilder)

Laut einem Zeitungsbericht plant Washington, nach einem Friedensschluss Luftabwehr bereitzustellen. Damit sollen europäische Soldaten unterstützt werden.

Die USA wollen sich nach Informationen der "Financial Times" an Sicherheitsgarantien für die Ukraine nach einem Friedensschluss beteiligen. Washington sei demnach bereit, Geheimdienstinformationen, Überwachungs- und Aufklärungsressourcen sowie Luftabwehr bereitzustellen, berichtete die Zeitung unter Berufung auf vier europäische und ukrainische Beamte.

Während der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert, die Arbeit an den Sicherheitsgarantien "maximal zu intensivieren" werden, um schnell Klarheit zu schaffen, erklärte US-Präsident Donald Trump noch am Montag, dass noch nicht über konkrete Sicherheitsgarantien gesprochen worden sei. Nun berichtet das US-Blatt jedoch, dass Vertreter der Trump-Regierung sowie europäische Partner in den vergangenen Tagen bereits Einzelheiten geklärt hätten.

Drei Verteidigungslinien für die Ukraine

Nach Angaben der "Financial Times" geht es um eine mehrstufige Absicherung: Direkt an der Frontlinie könnte eine entmilitarisierte Zone eingerichtet und von neutralen Friedenstruppen überwacht werden. Dahinter sollen ukrainische Truppen eine robuste Grenze verteidigen, ausgerüstet und trainiert von Nato-Staaten.

Als dritte Verteidigungslinie ist eine von Europa geführte Abschreckungsstreitmacht geplant. Dafür sollen Soldaten tiefer im Land stationiert werden und von US-Mitteln wie Satellitenüberwachung, Logistik, Kommando- und Kontrollstrukturen sowie bodengestützten Radarsystemen unterstützt werden. Die USA wollen dabei keine eigenen Truppen entsenden, sondern aus der Luft und mit Aufklärung helfen.

Deutschland will "Führungsrolle" übernehmen

Welche Rolle Deutschland konkret in dieser Strategie einnehmen würde, ist offen. Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) sagte bei einem Besuch in Kiew am Montag, Berlin werde sich an Sicherheitsgarantien für die Ukraine beteiligen. Ob dies auch einen direkten Einsatz deutscher Soldaten umfassen könnte, ließ er offen. "Wir haben immer gezeigt, dass wir uns nicht wegducken", erklärte Klingbeil. Deutschland solle seiner Verantwortung gerecht werden und international eine Führungsrolle übernehmen, betonte er.