Versorgung unterbrochen Explosion beschädigt offenbar Benzin-Pipeline für Moskau

Eine Aufnahme eines Feuerballs soll die Explosion an einer russischen Pipeline zeigen.

Eine der wichtigsten Versorgungsleitungen für Treibstoff in Moskau ist offenbar unterbrochen. An der Rjasan-Pipeline gab es eine Explosion.

Eine gewaltige Explosion hat offenbar eine der wichtigsten Versorgungsrouten für Treibstoff für die russische Hauptstadt schwer beschädigt. Es soll sich um die Rjasan-Pipeline handeln, die Benzin aus der zentralrussischen Stadt Rjasan nach Moskau bringt. Wie die ukrainische Zeitung "Kyiv Independent", die sich auf ukrainische Geheimdienstquellen beruft, berichtet, soll die Lieferung von Treibstoff bis auf Weiteres unterbrochen worden sein. Lokale russische Medien berichteten über eine große Explosion, es gab Aufnahmen von Rettungsdiensten, die zum Ort des Geschehens rasten.

Es gab keine Angaben über die Ursache der Explosion. Die Pipeline zwischen Rjasan und Moskau wird von der Firma Transneft betrieben. Das Benzin wird an Tankstellen in der Hauptstadt geliefert. Die Firma bedient aber auch russische Militäreinrichtungen. Rjasan liegt rund 180 Kilometer von Moskau und etwa 500 Kilometer von der russisch-ukrainischen Grenze entfernt. Von russischer Seite gab es bislang keine offizielle Bestätigung.

Mehrere Leitungen und Raffinerien attackiert

In den vergangenen Wochen hat die Ukraine immer wieder Raffinerien und Anlagen in der Treibstoffversorgung in Russland ins Visier genommen. Zuletzt griffen Drohnen die Ölraffinerie in Wolgograd an und trafen auch die Raffinerie in Nowoschachtinsk in der Region Rostow. Außerdem attackierte das ukrainische Militär die Druschba-Ölpipeline: Die Pumpstation in Unetscha wurde innerhalb von zwei Wochen zweimal getroffen. Sie versorgt sowohl die Slowakei als auch Raffinerien in Belarus mit Öl. Die belarussischen Anlagen wiederum liefern Benzin nach Russland.

Die russische Bevölkerung bekommt die Folgen der ukrainischen Angriffe bereits zu spüren. Der Benzinpreis ist Anfang August in die Höhe geschossen. An vielen Tankstellen sind Benzin und Diesel knapp geworden. Analysten schätzen, dass durch die jüngsten Angriffe der Ukraine gegen russische Ölraffinerien mindestens 17 Prozent der gesamten russischen Raffineriekapazität unterbrochen wurden, was 1,1 Mio. Barrel pro Tag entspricht.

Russland senkt Wachstumsprognose

"Die Angriffe sind massiv, koordiniert und wiederholen sich; sie kommen in Wellen, und die Raffinerien haben einfach keine Zeit, die durch den vorherigen Angriff verursachten Schäden zu reparieren, bevor der nächste Angriff erfolgt", sagte Boris Aronstein, ein unabhängiger Öl- und Gasanalyst, dem britischen "Guardian".