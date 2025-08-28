In der Vergangenheit haben die Ukrainer mehrfach sogenannte Frankenstein-Systeme zum Einsatz gebracht, eine Kombination von Abschussvorrichtungen aus Sowjetzeiten mit Boden-Luft-Raketen westlicher Bauart. Mit der Entwicklung einer eigenen Flugabwehr wollen die ukrainischen Rüstungsentwickler nun einen neuen Weg beschreiten.

"Wir nutzen alles, was wir bekommen, kaufen oder aufarbeiten können"

Denn eine Einbindung in westliche Systeme wie Patriot oder NASAMS hält Hyrtsenjuk für problematisch. Sie sei technisch sehr schwierig und mache die Raketen deutlich teurer. "Wir nutzen alles, was wir bekommen, kaufen oder aufarbeiten können, aber das reicht nicht aus", sagte er "The War Zone", und erklärte: "In manchen Fällen ist es einfacher, neue Werfer mit modernen Steuerungsprinzipien zu bauen, weil sich die Technologien so schnell entwickeln."

Zu den technischen Fähigkeiten der neuen Systeme machte Hyrtsenjuk keine Angaben. Details würden bewusst zurückgehalten, um russische Gegenmaßnahmen zu verhindern.

Brave1 arbeitet an Lösungen mithilfe von KI

Die Plattform Brave1 wurde im April 2023 von der ukrainischen Regierung gegründet, um Unternehmen und Start-ups der heimischen Rüstungsindustrie zusammenzubringen. So sollen Innovationen und Ideen schneller vorangebracht werden können, um eigene Waffensysteme zu entwickeln und zu produzieren, die auf die Bedürfnisse der ukrainischen Streitkräfte zugeschnitten sind.

Managerin Natalija Kuschnerska erklärte dem Fachportal "Defence IQ" in einem Interview, dass dabei neben Luftverteidigungssystemen insbesondere Bodendrohnen, Flugdrohnen und Systeme zur elektronischen Kriegsführung im Fokus stehen. Dazu treibt Brave1 auch den Einsatz von KI und maschinellem Lernen auf dem Schlachtfeld voran. "Angriffs-Drohnen mit KI können Ziele auf dem Schlachtfeld mit höherer Genauigkeit identifizieren", sagte Kurschnerska.

Vor allem bei der Abwehr von Flugdrohnen habe man "umfassende Erfahrungen und viele Lehren gezogen", so die Brave1-Managerin. "Zunächst müssen Märkte geöffnet werden, um Innovationen und Technologien zu entwickeln", erklärte sie das Vorgehen. "Das Militär testet Entwicklungen unter realen Kriegsbedingungen und gibt Feedback – die Hersteller verfeinern sie dann für einen effektiveren Einsatz auf dem Schlachtfeld."

"Wir erkennen, wo weitere Waffentypen benötigt werden"

In den vergangenen Jahren hat die Ukraine durch diesen Ansatz vor allem mit Entwicklungen im Bereich der Drohnentechnologie auf sich aufmerksam gemacht. Dabei hatten die Ukrainer lange einen technologischen und quantitativen Vorsprung gegenüber Russland, den die Angreifer mittlerweile aber teils aufholen oder sogar zu ihrem Vorteil wenden konnten. Dies betrifft besonders den Bereich der FPV-Drohnen, also handelsüblichen, mit Sprengstoff ausgerüsteten Fluggeräten, die mit Videobrillen gesteuert werden.