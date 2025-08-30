Ukrainische Angriffe auf Putins Öl Es brennt
Die Ukraine intensiviert ihre Angriffe auf die russische Rohstoffinfrastruktur. Während Russland das Benzin ausgeht, muss Wladimir Putin sein Rohöl auf den Weltmärkten zu Billigpreisen verkaufen.
Schon wieder eine Explosion, ein Feuerball steigt auf. Am Dienstag soll die ukrainische Armee laut eigenen Angaben die russische Ölpipeline zwischen Rjasan und Moskau getroffen haben. Auch Videos, die in den sozialen Medien geteilt wurden, zeigten ein großes Feuer. Die Pipeline versorgt die russische Hauptstadt und die russische Armee mit Erdölprodukten.
Für den Kreml war der Angriff ein weiterer Rückschlag, der sich in eine Vielzahl von ukrainischen Angriffen im August einreiht. Fast täglich greift die Ukraine überwiegend mit Drohnen russische Infrastruktur an, die für die Rohstoffindustrie wichtig ist. Nicht wenige Angriffe sind erfolgreich, da die russische Flugabwehr mit den schnellen Zielen in niedriger Höhe überfordert zu sein scheint. So gab es zuletzt jede Woche Berichte über brennende Öllager, Raffinerien oder eben Pipelines.
Die Angriffe stellen Russland vor massive Probleme. Weil die Feuer in Raffinerien oft tagelang nicht unter Kontrolle sind, kann das russische Rohöl nicht weiterverarbeitet werden. Die Folge: Dem erdölreichen Land geht das Benzin aus. Überall in Russland gibt es Berichte über geschlossene Tankstellen. Der Kreml verhängte als Reaktion für Erdöl einen Exportstopp bis Ende September. Gleichzeitig sitzen russische Ölfirmen nun auf Massen von Rohöl, die sie auf den Weltmärkten zu Billigpreisen verkaufen müssen.
Für Putin ist diese Lage fatal, schließlich ist Russland und somit auch die Kriegskasse des Kreml abhängig von den Erlösen aus Rohstoffexporten. Die Ukraine hat nicht nur Putins Achillesferse entdeckt, sie hat mittlerweile auch die Mittel, um Moskau Schmerzen zuzufügen. Nun kann die ukrainische Armee auf neue Waffensysteme zurückgreifen, durch die sich die Lage für Russland noch weiter zuspitzen könnte.
Gezielte Angriffe auf russische Ölindustrie
Die russische Armee ist im Ukraine-Krieg weiterhin in der Offensive, rückt sehr langsam, aber stetig vor. Putin scheinen die enormen menschlichen Verluste an russischen Soldaten nicht davon abzuhalten, seinen Krieg weiterführen zu wollen. Die ukrainischen Verteidiger werden aufgrund ihrer zahlenmäßigen Unterlegenheit Probleme haben, wieder in die Offensive zu kommen.
Die Ukraine und ihre westlichen Unterstützer wollen den Druck auf Russland erhöhen, sodass Putin seine Kosten-Nutzen-Rechnung überdenkt und in ernsthafte Verhandlungen eintritt. Angriffe auf die russische Rohstoffindustrie erscheinen dabei als ein logisches Instrument. Denn steht Russland erst vor dem wirtschaftlichen Kollaps, kann auch Moskau seinen Krieg kaum weiterführen. Das steckt hinter Kiews Strategie.
Aber warum erst jetzt? Schließlich war Russlands Abhängigkeit von Rohstoffverkäufen schon vor dem Beginn der Vollinvasion hinlänglich bekannt.
Nun, einerseits haben die westlichen Unterstützer der Ukraine die Fesseln gelöst. Noch im vergangenen Jahr hatten die USA unter Präsident Joe Biden und auch Deutschland unter Kanzler Olaf Scholz (SPD) große Bedenken und wollten Angriffe auf russisches Territorium vermeiden. Es gab die Sorge, dass sich der Krieg ausweiten könnte, wenn die Ukraine mit westlichen Waffen Russland beschießt. Deswegen hielten westliche Länder lange an der Reichweitenbeschränkung für Langstreckenwaffen fest. Erst gegen Ende von Bidens Amtszeit lockerte sich diese Position auf.
Heute stehen dagegen vermehrt Drohnen im Fokus, die für diese Art der Kriegsführung notwendig sind. Die Ukraine produziert sie selbst in großen Stückzahlen.
Flamingo als Hoffnungsträger für die Ukraine
Die Ukraine produziert bereits in Massen Drohnen aus kostengünstigen Materialien wie Sperrholz, die mit viel Sprengstoff bestückt werden können. Daneben führt die Ukraine aktuell den selbst entwickelten Marschflugkörper FP-5 Flamingo in ihr Arsenal ein. Und dieser könnte zu einem echten Gamechanger werden, wenn er in hoher Stückzahl eingesetzt werden kann.
Dieser Marschflugkörper hat laut ukrainischen Angaben eine Reichweite von 3.000 Kilometern und kann eine Tonne Sprengstoff tragen. Zum Vergleich: Der amerikanische Marschflugkörper "Tomahawk" hat nur eine maximale Reichweite von 2.500 Kilometern mit einem möglichen Gefechtskopf von 500 Kilogramm.
Dass die Ukraine den Flamingo in hoher Stückzahl produzieren kann, gilt als durchaus wahrscheinlich. Das Triebwerk stammt offenbar aus alten sowjetischen Schulungsflugzeugen, die Fabriken zur Herstellung dieser Triebwerke befinden sich in der Ukraine. Der Gefechtskopf soll von der FAB-1000 stammen, einer sowjetischen Fliegerbombe, von der die Ukraine noch viele in den Beständen haben dürfte. Somit könnte die von Kiew angegebene Jahresproduktion von etwa 2.500 Stück durchaus realistisch sein.
Sollte Russland nicht in der Lage sein, die Produktions- und Lagerstätten des Flamingos zu zerstören, steht Moskau einer großen Gefahr gegenüber. Denn ein Großteil der russischen Kriegsproduktion wäre plötzlich in ukrainischer Reichweite. Aber nicht nur die: Auch 87 Prozent der russischen Ölraffinerien könnte die ukrainische Armee mit dem Flamingo treffen, der Rest ist außer Reichweite.
Stützt Trump ukrainische Angriffe?
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj deutete zuletzt an, dass die Angriffe auf die russische Rohstoffindustrie zunehmen werden. Schon jetzt ist die Produktion von Erdöl im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent gesunken, und Russland muss Erdöl rationieren. Die Preise für die russische Bevölkerung an den Tankstellen steigen immer weiter, sofern überhaupt Benzin angeboten wird.
Die USA scheinen der ukrainischen Taktik zugestimmt zu haben. Einerseits möchten die Amerikaner die Ukrainer laut einem Bericht des "Wall Street Journal" bald mit mehr als 3.000 "Extended Range Attack Munitions" (ERAM) unterstützen. Die speziell für die Ukraine entwickelten Marschflugkörper haben eine Reichweite von bis zu 463 Kilometern.
Andererseits intensivierte der US-Präsident gerade jetzt den Druck auf Indien und erhöhte die Zölle auf indische Importe in die USA auf insgesamt 50 Prozent, weil Indien weiterhin mit dem Kauf von russischen Rohstoffen Putins Kriegskasse füllt – so die Begründung aus Washington.
Es ist nicht ausgeschlossen, dass Trump und Selenskyj erkannt haben, dass Putin sich Unterstützung in Indien suchen würde, um die Folgen der gegenwärtigen Rohstoffkrise für Russland abzumildern.
Indien schlägt Kapital aus Putins Misere
Indien ist seit Beginn der russischen Vollinvasion in der Ukraine zum wichtigsten russischen Ölkunden aufgestiegen. Rohöl wird in Indien zu Benzin und Diesel raffiniert und auch nach Europa verkauft, um Sanktionen gegen Russland zu umgehen. Diese Geschäfte nahmen seit dem vergangenen Jahr laut Experten zwar ab, doch noch immer sind sie für indische Ölunternehmen sehr lukrativ.
Deshalb ist es keine Überraschung, dass sich Indien bislang von Trumps Sanktionen nicht einschüchtern lässt. Im Gegenteil: Russland möchte seine Ölexporte nach Indien weiter ausbauen, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag.
Das klingt auf den ersten Blick nach einer Erleichterung für Putin. Doch das ist es nicht wirklich, denn die indischen Ölfirmen betreiben eine knallharte Preispolitik. Drei mit den Verkäufen vertraute Händler sagten Reuters, indische Raffinerien würden derzeit ihre Käufe für die Lieferung im September um zehn bis 20 Prozent oder 150.000 bis 300.000 Barrel pro Tag steigern. Russische Exporteure verkauften die Sorte Urals für September-Lieferungen mit einem Abschlag von zwei bis drei Dollar pro Barrel auf die für den Weltmarkt wichtige Referenzsorte Brent, sagten die Händler. Im August hatte der Abschlag nur bei 1,50 Dollar gelegen.
Das bedeutet: Russlands Ölexporteure haben viel Rohöl auf Lager, das sie nicht weiterverarbeiten können, weil die Raffinerien durch die ukrainischen Angriffe ausfallen. Deswegen müssen sie das Rohöl zu Billigpreisen verkaufen, vorwiegend an Indien. Für Neu-Delhi ist es ein gutes Geschäft, Moskau bekommt indes viel weniger Geld in Putins Kriegskasse als ursprünglich geplant.
Putin steht also unter Zugzwang, nicht militärisch an der Front, sondern im russischen Hinterland. Russland muss ein Mittel gegen die ukrainischen Angriffe finden. Ansonsten wird sich die wirtschaftliche und finanzielle Lage für Moskau in den kommenden Monaten immer weiter zuspitzen.
