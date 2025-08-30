Die Ukraine und ihre westlichen Unterstützer wollen den Druck auf Russland erhöhen, sodass Putin seine Kosten-Nutzen-Rechnung überdenkt und in ernsthafte Verhandlungen eintritt. Angriffe auf die russische Rohstoffindustrie erscheinen dabei als ein logisches Instrument. Denn steht Russland erst vor dem wirtschaftlichen Kollaps, kann auch Moskau seinen Krieg kaum weiterführen. Das steckt hinter Kiews Strategie.

Aber warum erst jetzt? Schließlich war Russlands Abhängigkeit von Rohstoffverkäufen schon vor dem Beginn der Vollinvasion hinlänglich bekannt.

Nun, einerseits haben die westlichen Unterstützer der Ukraine die Fesseln gelöst. Noch im vergangenen Jahr hatten die USA unter Präsident Joe Biden und auch Deutschland unter Kanzler Olaf Scholz (SPD) große Bedenken und wollten Angriffe auf russisches Territorium vermeiden. Es gab die Sorge, dass sich der Krieg ausweiten könnte, wenn die Ukraine mit westlichen Waffen Russland beschießt. Deswegen hielten westliche Länder lange an der Reichweitenbeschränkung für Langstreckenwaffen fest. Erst gegen Ende von Bidens Amtszeit lockerte sich diese Position auf.

Heute stehen dagegen vermehrt Drohnen im Fokus, die für diese Art der Kriegsführung notwendig sind. Die Ukraine produziert sie selbst in großen Stückzahlen.

Flamingo als Hoffnungsträger für die Ukraine

Die Ukraine produziert bereits in Massen Drohnen aus kostengünstigen Materialien wie Sperrholz, die mit viel Sprengstoff bestückt werden können. Daneben führt die Ukraine aktuell den selbst entwickelten Marschflugkörper FP-5 Flamingo in ihr Arsenal ein. Und dieser könnte zu einem echten Gamechanger werden, wenn er in hoher Stückzahl eingesetzt werden kann.

Dieser Marschflugkörper hat laut ukrainischen Angaben eine Reichweite von 3.000 Kilometern und kann eine Tonne Sprengstoff tragen. Zum Vergleich: Der amerikanische Marschflugkörper "Tomahawk" hat nur eine maximale Reichweite von 2.500 Kilometern mit einem möglichen Gefechtskopf von 500 Kilogramm.

Dass die Ukraine den Flamingo in hoher Stückzahl produzieren kann, gilt als durchaus wahrscheinlich. Das Triebwerk stammt offenbar aus alten sowjetischen Schulungsflugzeugen, die Fabriken zur Herstellung dieser Triebwerke befinden sich in der Ukraine. Der Gefechtskopf soll von der FAB-1000 stammen, einer sowjetischen Fliegerbombe, von der die Ukraine noch viele in den Beständen haben dürfte. Somit könnte die von Kiew angegebene Jahresproduktion von etwa 2.500 Stück durchaus realistisch sein.

Sollte Russland nicht in der Lage sein, die Produktions- und Lagerstätten des Flamingos zu zerstören, steht Moskau einer großen Gefahr gegenüber. Denn ein Großteil der russischen Kriegsproduktion wäre plötzlich in ukrainischer Reichweite. Aber nicht nur die: Auch 87 Prozent der russischen Ölraffinerien könnte die ukrainische Armee mit dem Flamingo treffen, der Rest ist außer Reichweite.