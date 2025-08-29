Swidersky berichtet "Frontliner" auch vom 29. Juli 2022. Damals brach im Gefangenenlager ein Feuer aus, mindestens 40 der gefangenen Ukrainer sollen dabei gestorben sein. Auslöser war wohl ein Beschuss mit Raketenwerfern durch russische Kräfte. Weiter erzählt er: "In dieser Nacht stand die benachbarte Baracke in Flammen. Ich hörte die Schreie und eilte nach draußen. Die Explosion hatte das Gebäude auseinandergerissen – es sah aus wie eine zerdrückte Blechdose. Die Wachen waren nirgends zu sehen, sie waren alle geflohen."

Plötzlich durfte er einen Arzt sehen

Swidersky führt weiter aus: "In der Nähe der Baracken stand ein Ölfass. Als es durch die Explosion umgeworfen wurde, breitete sich das Feuer rasend schnell aus. Viele verbrannten bei lebendigem Leib. Glaswolle vom Dach regnete herab und entzündete alles, was sie berührte. Die Luft war voller Schreie." Er fügt hinzu: "Es gab keine wirklichen Bemühungen, zu helfen."

Auch die alltägliche Haft war laut Swidersky von Gewalt geprägt: "Während meiner gesamten Zeit in Taganrog gab es regelmäßige Inspektionen – tägliche Kontrollen, bei denen wir geschlagen wurden. Wir wurden auch zu Verhören gebracht, und wenn den Ermittlern etwas nicht gefiel, schlugen sie uns mit Stöcken."

Wie Swidersky erzählt, wollten die Haftaufseher ihn dazu bringen, dass er Kriegsverbrechen gegen Zivilisten gestand. Dann änderte sich das plötzlich: Einige Wochen vor dem Gefangenenaustausch wurde Swidersky zur Krankenstation gebracht, im Anschluss bekam er jeden Tag eine ärztliche Visite. Trotzdem waren nach seiner Befreiung die Spuren der Folter noch an seinem ganzen Körper zu erkennen: Wie "Frontliner" schreibt, fehlten ihm Zähne, seine Magen-, Leber- und Nierenfunktion waren eingeschränkt, und er hatte über den ganzen Körper verteilt Narben.

Unterschrift unter Folter erzwungen

Wie "Texty" schreibt, landen nicht nur Soldaten in Gefangenschaft, sondern auch Zivilisten. Der 52-jährige Wjatscheslaw Sawalny, der laut der Recherche eigentlich als Mechaniker arbeitet, berichtet, wie er in Gefangenschaft kam und von den russischen Aufsehern gefoltert wurde. Diese sollen Häftlinge gezielt ausgehungert haben.

Er erzählt den Journalisten: "Alle Gespräche in unserer Zelle drehten sich ums Essen: Alle waren abgemagert und erschöpft. Die Leute in der Zelle stritten sich und kämpften um Lebensmittel." Bei seiner Freilassung soll er nur noch 55 Kilogramm gewogen haben. Laut Sawalny bekamen 37 Gefangene pro Tag einen einzigen Laib Brot.

Auch andere Folterformen sollen an der Tagesordnung gestanden haben. "Die Wärter erlaubten uns nicht, zu sitzen", berichtet Sawalny. "Wir mussten 18 Stunden lang stehen. Die Zelle wurde videoüberwacht. Wenn jemand versuchte, sich hinzusetzen, schlugen sie zu oder zwangen ihn, Kniebeugen zu machen."