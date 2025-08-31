Ungarn kritisiert Kiew scharf Ukraine greift eine von Orbáns Geldquellen an
Die Pipeline der Freundschaft sorgt einmal mehr für Streit. Ungarn reagiert ungehalten auf neue ukrainische Angriffe in Russland. Für die Ukraine ist das ein zweischneidiges Schwert.
Die Beziehungen zwischen Ungarn und der Ukraine haben einen neuen Tiefpunkt erreicht. In den vergangenen Wochen hat die Ukraine mindestens dreimal die russische Ölpipeline Druschba angegriffen, über die Ungarn und auch die Slowakei mit Rohöl aus Russland versorgt werden. Beide EU-Länder wandten sich zunächst mit einem Brief an die EU-Kommission, in dem sie die Behörde aufforderten, gegen die ukrainischen Angriffe vorzugehen.
Am Donnerstag verhängte die ungarische Regierung Sanktionen gegen den ukrainischen Kommandeur der Drohnen-Streitkräfte. Der ungarische Außenminister, Péter Szijjártó, kündigte an, der Offizier werde mit einem Einreiseverbot für Ungarn und den gesamten Schengenraum belegt. Die Ukraine bestellte daraufhin den ungarischen Botschafter in Kiew ein. Gleichzeitig bekommt sie Zuspruch von ihren Nachbarn im Baltikum und Polen.
- Newsblog: Alle aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg zum Nachlesen
- Machtverlust Russlands: Putin steht mit leeren Taschen da
Die Posse um die Druschba-Pipeline ist für die Ukraine eine zweischneidige Angelegenheit: Einerseits sind die Angriffe ein wichtiger Teil der ukrainischen Luftkriegskampagne gegen die russische Energieinfrastruktur. Gleichzeitig könnte die Ukraine damit ihren angestrebten EU-Beitritt gefährden, indem sie die Slowakei und Ungarn gegen sich aufbringt.
Die Druschba-Pipeline ist ein Symbol für alte Abhängigkeiten – und aktuelles Konfliktpotenzial. Sie wurde in den 1960er-Jahren errichtet und verbindet Russland mit mehreren mittel- und osteuropäischen Staaten, auch Deutschland. Sie ist eine der längsten Pipelines der Welt.
Embed
"Steck dir deine Sanktionen sonst wohin"
Bei dem von den Sanktionen Ungarns Betroffenen handelt es sich um Robert Browdi, auch bekannt unter dem Rufnamen "Madyar" oder "Magyar". Zu Deutsch bedeutet das "Ungar", denn Browdi stammt aus der ungarischen Minderheit in der Westukraine. Er gilt als verantwortlich für mehrere Angriffe auf russische Energieinfrastruktur.
Laut Satellitenbildern wurde bei dem jüngsten Angriff eine Pumpstation in der Region Tambow beschädigt, zuvor war bereits eine Anlage in der Region Brjansk getroffen worden. Die Druschba-Pipeline lieferte daraufhin bis vergangenen Donnerstag kein Öl mehr nach Ungarn und in die Slowakei. Insgesamt griff die Ukraine im August zehn Energieanlagen in Russland an.
Der ungarische Außenminister Szijjártó erklärte, die Pipeline sei "lebenswichtig für die Energieversorgung Ungarns und der Slowakei", und schrieb auf X: "Wer unsere Energiesicherheit und Souveränität angreift, muss mit Konsequenzen rechnen." Die beiden Länder beziehen weiterhin über 80 Prozent ihres Öls aus Russland. Nach Angaben der EU-Kommission ist die Versorgung jedoch nicht gefährdet, da beide Staaten über strategische Reserven für über 90 Tage verfügen.
- "Schlosskomplex": Video von Orbáns Luxus-Familiengrundstück aufgetaucht
- Kriegsflugzeuge im Einsatz: Nato jagt russisches U-Boot im Nordatlantik
Drohnen-Kommandeur Browdi reagierte mit scharfen Worten: Auf Facebook warf er Szijjártó vor, er sei "mitschuldig an der Vermehrung von Blutgeld", weil Ungarn weiterhin russisches Öl importiere. Seine Antwort auf die Maßnahmen aus Budapest: "Steck dir deine Sanktionen und das Einreiseverbot für Ungarn sonst wohin."
Polen stellt sich hinter die Ukraine
Auch die Regierung in Kiew wies die ungarischen Maßnahmen zurück. Der ukrainische Vize-Außenminister Andrij Sybiha kündigte "spiegelbildliche Schritte" an. Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte: "Wenn tatsächlich einem ukrainischen Kommandeur mit ungarischen Wurzeln die Einreise nach Ungarn und in den Schengenraum verweigert wird, kann das nur Empörung hervorrufen." Er forderte das Außenministerium auf, die Fakten zu prüfen und entsprechend zu reagieren.
Zudem kritisierte Polens Außenminister Radosław Sikorski Budapest deutlich: Ungarn könne "nicht mehr Solidarität erwarten, als es selbst bereit ist zu zeigen". Die Differenzen innerhalb der EU über den Umgang mit Russland werden damit einmal mehr offen sichtbar.
Ungarn sparte Milliarden durch den Öl-Deal mit Russland
Die Hintergründe des ungarischen Festhaltens an russischem Öl sind nicht nur sicherheitspolitisch, sondern auch wirtschaftlich motiviert. Wie die "Neue Zürcher Zeitung" berichtet, konnte Ungarn aufgrund von Preisnachlässen beim russischen Öl seit Beginn der Vollinvasion der Kremltruppen Importe im Wert von umgerechnet rund 2,2 Milliarden Euro unter Marktpreis tätigen. Ein Teil der Einsparungen wurde an Konsumenten weitergegeben, der Rest floss in Form von Sondersteuern in den ungarischen Staatshaushalt – eine wichtige Einnahmequelle für die Regierung von Viktor Orbán, der sich 2026 neuen Parlamentswahlen stellen muss.
Die Ukraine hingegen verfolgt mit den Angriffen auf russische Energieanlagen strategische Ziele. Nach Einschätzung der Nachrichtenagentur Reuters konnten die Drohnenangriffe die russische Verarbeitungskapazität für Erdöl zeitweise um 17 Prozent senken. Die Folgen waren spürbar: In mehreren russischen Regionen bildeten sich lange Schlangen an Tankstellen, die Benzinpreise stiegen deutlich.
Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
- "Alle Anzeichen von Entkräftung": So ergeht es ukrainischen Soldaten in Gefangenschaft
- Versorgung unterbrochen: Explosion beschädigt offenbar Benzin-Pipeline nach Moskau
Selenskyj äußert sich kryptisch
Selenskyjs kryptische Bemerkung vom vergangenen Wochenende, "der Fortbestand der Freundschaft liegt in Ungarns Hand", ließ offen, ob er sich auf die zwischenstaatlichen Beziehungen oder auf die Pipeline selbst bezog, deren Name auf Russisch "Freundschaft" bedeutet. Für Szijjártó war die Aussage ein "inakzeptabler Einschüchterungsversuch".
Zuletzt verglich der ungarische Fidesz-Europaabgeordnete Tamás Deutsch die ukrainischen Angriffe auf die Pipeline sogar mit einem "militärischen Angriff auf die EU".
Ungarn könnte EU-Beitrittsprozess der Ukraine stoppen
Der Streit belastet die Beziehungen zwischen Ungarn und der Ukraine nicht nur durch Energiefragen, sondern auch durch die langjährige Diskussion über die Rechte der ungarischen Minderheit in der Ukraine und durch jüngste Spionageaffären. Und gleichzeitig könnte sich der EU-Beitrittsprozess damit weiter hinauszögern.
Ohnehin gilt Ungarns Premier Viktor Orbán als entschiedener Gegner des Beitritts. Immer wieder droht er mit der Blockade von EU-Sanktionen gegen Russland. Als die EU im Dezember 2023 die Frage debattierte, ob sie Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine aufnehmen sollte, legte er sein Veto ein. Dies wurde Berichten zufolge erst damit aufgelöst, dass der damalige Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Orbán vorschlug, doch einmal einen Kaffee trinken zu gehen. Orbán kam dem nach, die restlichen 26 EU-Mitglieder stimmten für die Aufnahme von Verhandlungen.
Was damals als kreative Diplomatie ausgelegt wurde, könnte die EU jedoch für die Dauer des Beitrittsprozesses der Ukraine beschäftigen. Denn Ungarn kann nach EU-Regularien zur Eröffnung und zum Abschluss eines jeden der 30 Verhandlungskapitel sein Veto einlegen. Orbán drohte im Dezember 2023 gar, dass er und seine Regierung noch "etwa 75 Gelegenheiten" hätten, den Beitrittsprozess zu stoppen. Es könnten also noch viele kreative Momente vonnöten sein, bis die Ukraine Teil der EU werden kann.
- Eigene Recherche
- nzz.ch: "Angriffe auf eine russische Pipeline führen zu einem neuen Tiefpunkt im Verhältnis zwischen der Ukraine und Ungarn"
- politico.eu: "Hungary sanctions Ukrainian commander over Russian oil pipeline strikes" (englisch)
- libmod.de: "Wie Ungarn den Beitritt der Ukraine in die Europäische Union blockiert"
- kyivindependent.com: "Hungary bars entry of Ukrainian commander of Hungarian descent over oil pipeline attack" (englisch)
- cepa.org: "Hungary Howls as Ukraine Strikes Key Pipeline" (englisch)
- faz.net: "Nur noch Zoff wegen der Pipeline der 'Freundschaft'" (kostenpflichtig)