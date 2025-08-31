Ungarn kritisiert Kiew scharf Ukraine greift eine von Orbáns Geldquellen an

Von Simon Cleven 31.08.2025

Viktor Orbán bei der EU in Brüssel (Archivbild): Die ukrainischen Angriffe auf die Druschba-Pipeline haben neuen Streit mit Ungarn entfacht. (Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago)

Die Pipeline der Freundschaft sorgt einmal mehr für Streit. Ungarn reagiert ungehalten auf neue ukrainische Angriffe in Russland. Für die Ukraine ist das ein zweischneidiges Schwert.

Die Beziehungen zwischen Ungarn und der Ukraine haben einen neuen Tiefpunkt erreicht. In den vergangenen Wochen hat die Ukraine mindestens dreimal die russische Ölpipeline Druschba angegriffen, über die Ungarn und auch die Slowakei mit Rohöl aus Russland versorgt werden. Beide EU-Länder wandten sich zunächst mit einem Brief an die EU-Kommission, in dem sie die Behörde aufforderten, gegen die ukrainischen Angriffe vorzugehen.

Am Donnerstag verhängte die ungarische Regierung Sanktionen gegen den ukrainischen Kommandeur der Drohnen-Streitkräfte. Der ungarische Außenminister, Péter Szijjártó, kündigte an, der Offizier werde mit einem Einreiseverbot für Ungarn und den gesamten Schengenraum belegt. Die Ukraine bestellte daraufhin den ungarischen Botschafter in Kiew ein. Gleichzeitig bekommt sie Zuspruch von ihren Nachbarn im Baltikum und Polen.

Die Posse um die Druschba-Pipeline ist für die Ukraine eine zweischneidige Angelegenheit: Einerseits sind die Angriffe ein wichtiger Teil der ukrainischen Luftkriegskampagne gegen die russische Energieinfrastruktur. Gleichzeitig könnte die Ukraine damit ihren angestrebten EU-Beitritt gefährden, indem sie die Slowakei und Ungarn gegen sich aufbringt.

Die Druschba-Pipeline ist ein Symbol für alte Abhängigkeiten – und aktuelles Konfliktpotenzial. Sie wurde in den 1960er-Jahren errichtet und verbindet Russland mit mehreren mittel- und osteuropäischen Staaten, auch Deutschland. Sie ist eine der längsten Pipelines der Welt.

"Steck dir deine Sanktionen sonst wohin"

Bei dem von den Sanktionen Ungarns Betroffenen handelt es sich um Robert Browdi, auch bekannt unter dem Rufnamen "Madyar" oder "Magyar". Zu Deutsch bedeutet das "Ungar", denn Browdi stammt aus der ungarischen Minderheit in der Westukraine. Er gilt als verantwortlich für mehrere Angriffe auf russische Energieinfrastruktur.

Laut Satellitenbildern wurde bei dem jüngsten Angriff eine Pumpstation in der Region Tambow beschädigt, zuvor war bereits eine Anlage in der Region Brjansk getroffen worden. Die Druschba-Pipeline lieferte daraufhin bis vergangenen Donnerstag kein Öl mehr nach Ungarn und in die Slowakei. Insgesamt griff die Ukraine im August zehn Energieanlagen in Russland an.