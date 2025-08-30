Unkonventionelle Brückensprengung So trickste eine ukrainische Einheit russische Truppen aus

Rauch steigt nach einem Angriff auf eine von Russland verminte Brücke auf. (Quelle: Ukraine Armed Forces)

Der Ukraine ist ein Schlag gegen die russische Infrastruktur gelungen. Dabei gab es sogar Hilfe von russischen Soldaten – die das aber nicht wussten.

Eine ukrainische Einheit hat nach eigenen Angaben zwei Brücken in Russland zerstört. Dabei kamen ihnen ausgerechnet russische Vorsichtsmaßnahmen zu Hilfe. Die 28. separate motorisierte Infanteriebrigade gab an, dass sie mit Drohnen die Brücken in der Nähe von Charkiw angegriffen hätten, weil diese von russischen Truppen als Nachschubweg genutzt wurden.

Weil diese Brücken für Russland im Falle eines ukrainischen Gegenangriffs strategisch bedeutend waren, hatten Soldaten sie vermint. Sollte die Ukraine Truppen Richtung Russland schicken, würde man die Brücken in die Luft jagen, so die Taktik.

Doch die ukrainische Armee wusste offenbar von dem Vorhaben. Wie Mitglieder der Brigade dem US-Sender CNN sagten, habe man zunächst ungewöhnliche Aktivitäten von russischen Soldaten rund um eine der Brücken beobachtet, die kurz hinter der Grenze liegt.

Drohne mit Glasfaserkabel entdeckte Minen

"Es wurde klar, dass dort etwas vor sich ging. Wir konnten keine normale Aufklärungsdrohne unter der Brücke fliegen, weil das Signal einfach verschwinden würde, also flogen wir mit einer mit Glasfaserkabel ausgestatteten FPV-Drohne hinein", sagte ein Vertreter der Brigade gegenüber CNN.

Der Sender veröffentlicht ein von der Brigade zur Verfügung gestelltes Video, in dem zu sehen ist, wie eine Drohne unter einer Brücke auf einen Stapel von Minen zufliegt. "Wir sahen die Minen und wir schlugen zu", so ein Sprecher der Einheit. Eine zweite Drohne nahm den Angriff aus der Luft auf: Zu sehen ist eine große Explosion. Nach Recherchen von CNN handelt es sich um eine Brücke in der Region Belgorod.

Zweite Brücke soll auch vermint gewesen sein

Die ukrainischen Soldaten hätten dann eine weitere Brücke untersucht und ebenfalls Minen gefunden. Auch diese wurden zur Explosion gebracht. Beide Brücken seien zerstört worden.

Die Drohnen, die dabei zum Einsatz kamen, sollen nach Angaben der Brigade zwischen 600 und 750 Dollar kosten. Damit gelang der Ukraine ein besonders kostengünstiger Schlag gegen russische Infrastruktur. Angriffe auf Brücken werden meistens mit Raketen oder Bomben durchgeführt, die wesentlich teurer sind.

Angriffe mit Raketen kosten Zehntausende Euro

Die Ukraine hat nach eigenen Angaben das vom Westen gelieferte High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) eingesetzt, um Brücken in der russischen Region Kursk zu sprengen. Diese Waffen sind teuer: Als Deutschland im vergangenen Jahr drei HIMARS-Raketenwerfer für die Ukraine von den Vereinigten Staaten kaufte, zahlte es insgesamt 30 Millionen Dollar. Jede Rakete kostet Zehntausende von Euro.