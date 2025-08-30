Unkonventionelle Brückensprengung Ukrainische Einheit trickst russische Truppen aus

Von t-online , wan Aktualisiert am 30.08.2025 - 11:57 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Rauch steigt nach einem Angriff auf eine von Russland verminte Brücke auf. (Quelle: Ukraine Armed Forces)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der Ukraine ist ein Schlag gegen die russische Infrastruktur gelungen. Dabei gab es sogar Hilfe von russischen Soldaten – die das aber nicht wussten.

Eine ukrainische Einheit hat nach eigenen Angaben zwei Brücken in Russland zerstört. Dabei kamen ihnen ausgerechnet russische Vorsichtsmaßnahmen zu Hilfe. Die 28. separate motorisierte Infanteriebrigade gab an, dass sie mit Drohnen die Brücken in der Nähe von Charkiw angegriffen hätten, weil diese von russischen Truppen als Nachschubweg genutzt wurden.

Loading...

Weil diese Brücken für Russland im Falle eines ukrainischen Gegenangriffs strategisch bedeutend waren, hatten Soldaten sie vermint. Sollte die Ukraine Truppen Richtung Russland schicken, würde man die Brücken in die Luft jagen, so die Taktik.

Loading... Embed

Doch die ukrainische Armee wusste offenbar von dem Vorhaben. Wie Mitglieder der Brigade dem US-Sender CNN sagten, habe man zunächst ungewöhnliche Aktivitäten von russischen Soldaten rund um eine der Brücken beobachtet, die kurz hinter der Grenze liegt.

Drohne mit Glasfaserkabel entdeckte Minen

"Es wurde klar, dass dort etwas vor sich ging. Wir konnten keine normale Aufklärungsdrohne unter der Brücke fliegen, weil das Signal einfach verschwinden würde, also flogen wir mit einer mit Glasfaserkabel ausgestatteten FPV-Drohne hinein", sagte ein Vertreter der Brigade dem CNN.

Der Sender veröffentlicht ein von der Brigade zur Verfügung gestelltes Video, in dem zu sehen ist, wie eine Drohne unter einer Brücke auf einen Stapel von Minen zufliegt. "Wir sahen die Minen und wir schlugen zu", so ein Sprecher der Einheit. Eine zweite Drohne nahm den Angriff aus der Luft auf: Zu sehen ist eine große Explosion. Nach Recherchen von CNN handelt es sich um eine Brücke in der Region Belgorod.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Zweite Brücke soll auch vermint gewesen sein