Russisch-belarussisches Manöver "Hysterie": Geheimdienstchef warnt vor "Sapad 2025"

Von t-online 30.08.2025 - 09:11 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Ein russischer Soldat bei einer Übung (Archivbild): Russland hält Mitte September mit Belarus das Militärmanöver "Sapad 2025" ab. (Quelle: IMAGO/Alexander Polegenko/imago)

In knapp zwei Wochen startet das russisch-belarussische Manöver "Sapad 2025". Der ukrainische Militärgeheimdienst sieht darin vor allem eine propagandistische Bedrohung.

Der ukrainische Militärgeheimdienst rechnet zum Beginn des russisch-belarussischen Großmanövers "Sapad 2025" mit gezielten Desinformationskampagnen. "Es wird von Beginn an starken Informationsdruck geben", sagte Kyrylo Budanow, Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes HUR, laut der Nachrichtenagentur RBC Ukraine beim Forum "Informationskrieg: Vom Widerstand zur Resilienz". Dabei werde der Großteil der Falschinformationen aus Russland stammen.

Budanow warnte, dass das Manöver nicht nur militärisch, sondern auch propagandistisch genutzt werde. "Diese Übungen werden zunehmend nicht nur als Manöver, sondern als mehr wahrgenommen. Darin liegt das Problem", so der HUR-Chef. Der eigentliche Fokus der Übung liege nicht auf der Ukraine, sondern auf der symbolischen Wirkung gegenüber Europa – insbesondere gegenüber den baltischen Staaten.

"Es wird eine Hysterie geschürt werden"

Nach Budanows Einschätzung werde sich der Informationsdruck während der aktiven Phase der Übung deutlich verschärfen. "Informationen werden aus allen Richtungen eingespeist – zu 90 Prozent aus Russland, leider auch zu zehn Prozent aus anderen Quellen. Es wird eine Hysterie geschürt werden", sagte er.

Das russisch-belarussische Manöver soll vom 12. bis 16. September auf belarussischem und teilweise auf russischem Gebiet stattfinden. Nach offiziellen Angaben sollen dabei Verteidigungs- und Abwehrfähigkeiten geprobt werden. Die belarussische Regierung sprach zunächst von einer regulären und geplanten Übung, rechtfertigte sie zuletzt jedoch zunehmend als Reaktion auf die angebliche Militarisierung Polens und der baltischen Staaten.

Nach Informationen des litauischen Geheimdienstes sollen rund 30.000 Soldaten an "Sapad 2025" teilnehmen, davon etwa 8.000 in Belarus – darunter rund 2.000 russische Soldaten. Während der Übung schließt Litauen seinen Luftraum an der Grenze zu Belarus.

In der Ukraine stuft man die Übung derzeit vor allem als Teil einer Informationskampagne ein. Gleichwohl bleibt der ukrainische Grenzschutz in Alarmbereitschaft. Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Olexander Syrskyj, warnte zudem, es könnten unter dem Deckmantel der Übung offensive Truppengruppen formiert werden.