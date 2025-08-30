Im Falle eines Friedens Mit diesen Geheimplänen wollen die USA und Europa die Ukraine sichern
Private Militärfirmen, Luftpatrouillen und ein Rückhalt aus den USA: Westliche Staaten arbeiten an weitreichenden Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Doch ein Vorschlag sorgt für massive Irritationen.
Westliche Staaten arbeiten unter Hochdruck an umfassenden Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Im Zentrum stehen Überlegungen, wie ein künftiger Frieden gegen neue Angriffe Russlands abgesichert werden könnte.
Wie die britischen Zeitungen "Telegraph" und "Financial Times" berichten, verhandeln vor allem europäische Staaten in Abstimmung mit den USA über eine Vielzahl konkreter Maßnahmen, die nach einem Waffenstillstand greifen sollen. Dabei reicht die Bandbreite von privaten Militärfirmen über eine europäische Truppe bis hin zu einem umstrittenen Vorschlag: chinesische Friedenssoldaten in der Ukraine.
- Newsblog: Alle aktuellen Entwicklungen rund um den Ukraine-Krieg zum Nachlesen
- Ukrainische Angriffe auf Russlands Öl: Putin ist in großer Not
Embed
Sicherheitsgarantien mit mehreren Schichten
Die Pläne im Detail zeigen Sicherheitsgarantien, die in mehreren Schichten angelegt sind. Sie sollen einerseits der Ukraine helfen, ihre Verteidigung neu zu organisieren und auszubauen, andererseits Russland abschrecken – vor allem durch die Einbindung westlicher Akteure.
Eine wichtige Rolle spielt dabei die Absage der USA für eine reguläre Truppenpräsenz: Präsident Donald Trump hat bisher ausgeschlossen, US-Soldaten in die Ukraine zu entsenden. Stattdessen könnten private US-Militärfirmen vor Ort aktiv werden – etwa beim Bau von Verteidigungsanlagen und beim Schutz von US-amerikanischen Investitionen. Hintergrund ist ein bilateraler Rohstoffdeal zwischen Washington und Kiew, der Firmen aus den USA Zugang zu seltenen Erden und Mineralien in der Ukraine sichern soll.
Laut "Telegraph" wird dieser Ansatz als pragmatischer Kompromiss bewertet: Einerseits könnte die Präsenz bewaffneter US-Staatsbürger in der Ukraine ein starkes Signal an Moskau senden, ohne Trump politisch zu belasten. Andererseits bliebe so die US-Unterstützung sichtbar, ohne direkt in den Konflikt einzutreten.
Diese Ideen für Ukraine-Sicherheitsgarantien stehen im Raum
Parallel arbeiten europäische Staaten an mehreren Einsatzszenarien. Die Ideen, die bisher den Berichten zufolge im Raum stehen, umfassen drei Säulen:
- Ein europäisch geführtes Ausbildungsprogramm, wie es bisher in Großbritannien unter dem Namen "Operation Interflex" lief, soll direkt in die Westukraine verlagert werden. Frankreich hatte einen ähnlichen Vorschlag bereits früher gemacht. Auch eine sogenannte "Reassurance Force" – eine Art Rückzugs- und Abschreckungstruppe mit mehreren Tausend europäischen Soldaten – wird vorbereitet. Sie soll nicht direkt an der Frontlinie stehen, aber im Ernstfall eingreifen können.
- Eine Luftüberwachungsmission zum Schutz des ukrainischen Luftraums sowie eine Taskforce auf dem Schwarzen Meer. Zunächst sollen westliche Kampfjets und Flugabwehrsysteme Flughäfen im Westen der Ukraine sichern, um den zivilen Luftverkehr wieder zu ermöglichen. Später könnte der Schutzbereich schrittweise auf das ganze Land ausgeweitet werden. Auch das Schwarze Meer spielt eine Rolle in den Überlegungen: Eine von der Türkei geführte Marineeinheit soll Seewege schützen und Minen räumen.
- Eine entmilitarisierte Pufferzone zwischen russischen und ukrainischen Streitkräften. Dieser Vorschlag gilt als sensibel. Laut "Telegraph" und "Financial Times" wird diskutiert, ob diese Zone von internationalen Friedenstruppen überwacht werden soll. Einem Bericht von "Politico" zufolge soll die Pufferzone 40 Kilometer breit sein. Während einige europäische Staaten neutrale Beobachter bevorzugen würden, bringt ein besonders brisanter Vorschlag neue Spannungen: Trump soll in einem Treffen mit europäischen Spitzenpolitikern und dem ukrainischen Präsidenten vorgeschlagen haben, chinesische Friedenssoldaten in die Ukraine zu entsenden – eine Idee, die ursprünglich von Wladimir Putin stammt.
Chinesische Friedenstruppen stoßen auf Ablehnung
Die Reaktionen auf Trumps angebliche Pläne mit chinesischen Friedenstruppen sind ablehnend. Das Weiße Haus dementierte den entsprechenden "Financial Times"-Bericht. Ebenso wiesen bereits sowohl europäische Staaten als auch Präsident Selenskyj den Vorschlag zurück. China habe, so Selenskyj, im Krieg keine neutrale Rolle gespielt und Russland aktiv unterstützt – etwa durch die Lieferung von Drohnentechnologie und Waffenkomponenten. Auch das chinesische Außenministerium dementierte zuletzt, dass Peking Interesse an einer solchen Mission habe.
- Kriegsflugzeuge im Einsatz: Nato jagt russisches U-Boot im Nordatlantik
- "Project Nightfall": Großbritannien will eigene ballistische Rakete entwickeln
Der Vorschlag, China in die Sicherheitsarchitektur einzubinden, geht auf frühere russische Ideen zurück: Bereits bei den gescheiterten Verhandlungen in Istanbul im Frühjahr 2022 hatte Moskau angeregt, dass nur alle Garantiemächte – darunter auch Russland selbst – ein militärisches Eingreifen erlauben dürften. Für Kiew ist ein solches Vetorecht Moskaus indiskutabel.
Putin hat wohl kein Interesse an Frieden
Ungeachtet der Diskussionen um Friedensszenarien bleibt die Skepsis groß. Europäische Beamte gehen davon aus, dass Wladimir Putin kein echtes Interesse an einer nachhaltigen Friedenslösung hat. Vielmehr wird vermutet, dass er Donald Trump lediglich hinhalte, um Zeit zu gewinnen und weitere Gebiete zu erobern.
Trotz dieser Unsicherheit gehen die Vorbereitungen für Sicherheitsgarantien weiter. Voraussetzung für viele europäische Maßnahmen bleibt allerdings die Unterstützung der USA im Hintergrund. Neben logistischer Hilfe, etwa durch Lufttransporte und Geheimdienstdaten, wünschen sich europäische Regierungen eine militärische Rückfalloption: US-Kampfflugzeuge und Raketen in Polen oder Rumänien, die im Ernstfall schnell eingreifen könnten.
Wie stabil diese Zusagen tatsächlich wären, bleibt allerdings fraglich – nicht nur wegen der unklaren Rolle Russlands, sondern auch wegen der politischen Volatilität im Weißen Haus. Ein europäischer Diplomat formulierte es gegenüber dem "Telegraph" so: "Trump glaubt, dass sein Wort ausreicht, um Putin abzuschrecken. Wie Sie sich vorstellen können, kommt das bei den Ukrainern nicht unbedingt gut an."
- telegraph.co.uk: "Trump in talks to deploy private army to Ukraine" (englisch)
- ft.com: "Donald Trump ‘proposed Chinese peacekeepers’ for Ukraine" (englisch, kostenpflichtig)
- politico.com: "‘Grasping for straws’: Europe floats Ukraine-Russia buffer zone in push for peace" (englisch)