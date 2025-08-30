Im Falle eines Friedens Mit diesen Geheimplänen wollen die USA und Europa die Ukraine sichern

Von t-online , sic 30.08.2025 - 12:45 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Donald Trump begrüßt Wolodymyr Selenskyj vor dme Weißen Haus (Archivbild): Die Unterstützer der Ukraine beraten über Sicherheitsgarantien. (Quelle: IMAGO/imago)

Private Militärfirmen, Luftpatrouillen und ein Rückhalt aus den USA: Westliche Staaten arbeiten an weitreichenden Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Doch ein Vorschlag sorgt für massive Irritationen.

Westliche Staaten arbeiten unter Hochdruck an umfassenden Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Im Zentrum stehen Überlegungen, wie ein künftiger Frieden gegen neue Angriffe Russlands abgesichert werden könnte.

Wie die britischen Zeitungen "Telegraph" und "Financial Times" berichten, verhandeln vor allem europäische Staaten in Abstimmung mit den USA über eine Vielzahl konkreter Maßnahmen, die nach einem Waffenstillstand greifen sollen. Dabei reicht die Bandbreite von privaten Militärfirmen über eine europäische Truppe bis hin zu einem umstrittenen Vorschlag: chinesische Friedenssoldaten in der Ukraine.

Sicherheitsgarantien mit mehreren Schichten

Die Pläne im Detail zeigen Sicherheitsgarantien, die in mehreren Schichten angelegt sind. Sie sollen einerseits der Ukraine helfen, ihre Verteidigung neu zu organisieren und auszubauen, andererseits Russland abschrecken – vor allem durch die Einbindung westlicher Akteure.

Eine wichtige Rolle spielt dabei die Absage der USA für eine reguläre Truppenpräsenz: Präsident Donald Trump hat bisher ausgeschlossen, US-Soldaten in die Ukraine zu entsenden. Stattdessen könnten private US-Militärfirmen vor Ort aktiv werden – etwa beim Bau von Verteidigungsanlagen und beim Schutz von US-amerikanischen Investitionen. Hintergrund ist ein bilateraler Rohstoffdeal zwischen Washington und Kiew, der Firmen aus den USA Zugang zu seltenen Erden und Mineralien in der Ukraine sichern soll.

Laut "Telegraph" wird dieser Ansatz als pragmatischer Kompromiss bewertet: Einerseits könnte die Präsenz bewaffneter US-Staatsbürger in der Ukraine ein starkes Signal an Moskau senden, ohne Trump politisch zu belasten. Andererseits bliebe so die US-Unterstützung sichtbar, ohne direkt in den Konflikt einzutreten.

Diese Ideen für Ukraine-Sicherheitsgarantien stehen im Raum

Parallel arbeiten europäische Staaten an mehreren Einsatzszenarien. Die Ideen, die bisher den Berichten zufolge im Raum stehen, umfassen drei Säulen:

Ein europäisch geführtes Ausbildungsprogramm, wie es bisher in Großbritannien unter dem Namen "Operation Interflex" lief, soll direkt in die Westukraine verlagert werden. Frankreich hatte einen ähnlichen Vorschlag bereits früher gemacht. Auch eine sogenannte "Reassurance Force" – eine Art Rückzugs- und Abschreckungstruppe mit mehreren Tausend europäischen Soldaten – wird vorbereitet. Sie soll nicht direkt an der Frontlinie stehen, aber im Ernstfall eingreifen können. Eine Luftüberwachungsmission zum Schutz des ukrainischen Luftraums sowie eine Taskforce auf dem Schwarzen Meer. Zunächst sollen westliche Kampfjets und Flugabwehrsysteme Flughäfen im Westen der Ukraine sichern, um den zivilen Luftverkehr wieder zu ermöglichen. Später könnte der Schutzbereich schrittweise auf das ganze Land ausgeweitet werden. Auch das Schwarze Meer spielt eine Rolle in den Überlegungen: Eine von der Türkei geführte Marineeinheit soll Seewege schützen und Minen räumen. Eine entmilitarisierte Pufferzone zwischen russischen und ukrainischen Streitkräften. Dieser Vorschlag gilt als sensibel. Laut "Telegraph" und "Financial Times" wird diskutiert, ob diese Zone von internationalen Friedenstruppen überwacht werden soll. Einem Bericht von "Politico" zufolge soll die Pufferzone 40 Kilometer breit sein. Während einige europäische Staaten neutrale Beobachter bevorzugen würden, bringt ein besonders brisanter Vorschlag neue Spannungen: Trump soll in einem Treffen mit europäischen Spitzenpolitikern und dem ukrainischen Präsidenten vorgeschlagen haben, chinesische Friedenssoldaten in die Ukraine zu entsenden – eine Idee, die ursprünglich von Wladimir Putin stammt.

Chinesische Friedenstruppen stoßen auf Ablehnung