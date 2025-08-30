In Lwiw Ex-Präsident des ukrainischen Parlaments erschossen

Der ukrainische Politiker Andrij Parubij ist Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Der ehemalige Parlamentspräsident wurde in der Westukraine erschossen.

In der westukrainischen Stadt Lwiw wurde der ehemalige Präsident und Abgeordnete des ukrainischen Parlaments, Andrij Parubij, erschossen. Das teilte die ukrainische Nationalpolizei am Samstag mit. Die Behörde nannte den Namen des Opfers zunächst nicht, sondern sprach zunächst lediglich von "einem bekannten Politiker und Aktivisten..., der 1971 geboren wurde".

Der Gouverneur von Lwiw, Maksym Kosyzkyj, bestätigte auf Telegram, dass es sich bei dem Opfer um Parubij handelt. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nannte den Namen des Opfers: "Andrij Parubij ist ums Leben gekommen", schrieb er auf Telegram. "Alle erforderlichen Kräfte und Mittel werden für die Ermittlungen und die Suche nach dem Mörder eingesetzt." Der Bürgermeister von Lwiw, Ruslan Krawtschenko, wollte sich zunächst nicht näher zu den Tatumständen äußern.

Mehrere Schüsse auf Parubij

Die Polizei hatte zur Mittagszeit per Notruf eine Meldung über eine Schießerei im Stadtteil Frankiwskyj erhalten. Laut der "Ukrainska Pravda" sollen fünf Schüsse auf Parubij abgegeben worden sein, die Nachrichtenagentur RBC spricht von sieben am Tatort gefundenen Patronenhülsen. Demnach soll der Täter als Kurier verkleidet gewesen sein.

Das Opfer ist Polizeiangaben zufolge seinen Verletzungen noch am Tatort erlegen, bevor Rettungskräfte eintrafen. Die Identität des Täters sowie dessen Aufenthaltsort sei noch ungeklärt. Lwiw liegt in unmittelbarer Nähe der ukrainisch-polnischen Grenze. Bisher gibt es noch keine Hinweise auf ein Tatmotiv. Im vergangenen Jahr war bereits die ehemalige Abgeordnete Iryna Farion in Lwiw auf offener Straße erschossen worden.