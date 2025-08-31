Forderungen an Verbündete Bericht: Trump-Mitarbeiter misstrauen Europa

Von t-online , wan Aktualisiert am 31.08.2025 - 04:21 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Donald Trump begrüßt den britischen Premier Keir Starmer, Friedrich Merz steht daneben. Aus seiner Regierung kommen Vorwürfe an die Verbündeten. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/imago)

Zieht Europa den Ukrainekrieg in die Länge? Entsprechende Vorwürfe kommen aus dem Weißen Haus.

In der Trump-Regierung regt sich offenbar Unmut über das Verhalten der europäischen Verbündeten bei den Bemühungen um Frieden in der Ukraine. Nach dem Alaska-Gipfel zwischen Wladimir Putin und Donald Trump hat es keinen Fortschritt gegeben. Ein Treffen zwischen dem Kremlherrscher und dem ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj ist in weiter Ferne. Wie das US-Nachrichtenportal Axios berichtet, sehen Mitarbeiter Trumps die Schuld bei einigen europäischen Regierungen.

Der Vorwurf: Die Europäer würden den Krieg in die Länge ziehen, weil sie auf mehr Geländerückeroberungen der Ukraine hoffen und darauf warten, dass Russland sich zu Gebietsabtretungen bereit erklärt. Letzteres wird offenbar im Weißen Haus als unrealistisch gesehen.

Trump-Mitarbeiter: Europa soll mehr Sanktionen beschließen

Stattdessen kommen aus Trumps Umfeld Forderungen an die westlichen Verbündeten, so Axios. Demnach solle Europa mehr Sanktionen gegen Russlands Öl- und Gassektor verhängen und diese Rohstoffe nicht mehr kaufen. Außerdem sollten Strafzölle gegen China und Indien verhängt werden, weil beide Länder noch immer mit Russland Geschäfte machen. Noch immer wird russisches Gas in die EU geliefert. 2024 machten Gaslieferungen aus Russland – Pipeline-Gas und LNG – nach Angaben der EU-Kommission knapp 19 Prozent aller Gasimporte aus.

"Die Europäer können diesen Krieg nicht in die Länge ziehen und unangemessene Erwartungen hegen, während sie gleichzeitig erwarten, dass Amerika die Kosten trägt", sagte ein hoher Beamter des Weißen Hauses gegenüber Axios. "Wenn Europa diesen Krieg eskalieren will, dann ist das seine Sache. Aber sie werden hoffnungslos die Niederlage aus den Fängen des Sieges reißen."

Waffenverkauf an Ukraine erlaubt

Militärisch versuchen die USA die Ukraine wieder stärker zu unterstützen. Zuletzt genehmigte das Pentagon einen Waffenverkauf an die Ukraine. Außerdem darf Kiew die amerikanischen Raketen wohl für Ziele auch in Russland einsetzen. In einem Gespräch mit Fox News am Freitag sagte Matt Whitaker, US-Botschafter bei der Nato: "Wir geben einige tiefer gehende Angriffsmöglichkeiten, und höchstwahrscheinlich werden die Ukrainer sie nutzen, und das ist natürlich etwas ganz anderes als das, was Joe Biden getan hat." Es ist unklar, auf welche Fähigkeiten oder Waffensysteme sich Whitaker bezog.

Die Ukraine hat wiederholt um die Erlaubnis gebeten, von den USA gelieferte Waffensysteme einzusetzen, um Ziele weiter in Russland zu treffen. Die Regierung von Joe Biden gab bei ihrem Ausscheiden aus dem Amt im vergangenen Jahr grünes Licht für den Einsatz von Raketen des American Army Tactical Missile System (ATACMS) durch Kiew. ATACMS haben eine Reichweite von etwa 190 Meilen (ca. 306 Kilometer).

Merz setzt auf wirtschaftlichen Druck