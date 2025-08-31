So sieht Jude Law als Putin aus

Neue Umfrage Ukrainer wollen Waffenruhe – unter einer Bedingung

Von dpa 31.08.2025 - 20:45 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Ukrainische Flagge in Kiew: 20 Prozent befürworten den Krieg bis zur Rückeroberung des Donbass und der Halbinsel Krim. (Quelle: IMAGO/Danylo Antoniuk/imago-images-bilder)

Seit dreieinhalb Jahren wehrt sich die Ukraine gegen eine russische Invasion. Jetzt zeigt eine Umfrage, wie die Bevölkerung über mögliche Szenarien zum Kriegsende denkt.

Eine große Mehrheit der Ukrainer hat sich bei einer Umfrage für eine Waffenruhe lediglich bei klaren Sicherheitsgarantien ausgesprochen. 75 Prozent der befragten Ukrainer sahen entsprechende Sicherheitsgarantien Europas und der USA als Vorbedingung für ein Ende der Kampfhandlungen, wie die Befragung der ukrainischen Rating Group ergab.

82 Prozent hielten Verhandlungen für einen realistischen Weg zur Beendigung des Kriegs, von ihnen wollten 62 Prozent die Hilfe anderer Länder bei der Suche nach einem Kompromiss, während sich 20 Prozent für direkte Verhandlungen mit Moskau aussprachen.

59 Prozent der Befragten befürworteten ein Ende der Kämpfe und die Suche nach einem Kompromiss, während 20 Prozent den Krieg bis zur Rückeroberung des Donbass und der Halbinsel Krim fortsetzen wollten. Lediglich 13 Prozent befürworteten eine Rückkehr zu den Trennungslinien vor dem russischen Angriff am 24. Februar – also ohne Krim und Donbass.