Überraschungsbesuch Spahn und Miersch in Ukraine eingetroffen

Aktualisiert am 01.09.2025

Die Chefs der Fraktionen von Union und SPD sind gemeinsam in die Ukraine gereist. Im Laufe des Tages sind verschiedene Gespräche angesetzt.

Die Vorsitzenden der beiden Koalitionsfraktionen, Jens Spahn (CDU/CSU) und Matthias Miersch (SPD), sind zu einem gemeinsamen Solidaritätsbesuch in der von Russland angegriffenen Ukraine eingetroffen. In der Hauptstadt Kiew wollen sie im Laufe des Tages Gespräche über die weitere deutsche Unterstützung der Ukraine und die diplomatischen Bemühungen um ein Ende des Krieges führen.

"Es ist ein gutes Zeichen für die Ukraine, aber auch für die Entschlossenheit der Koalition", sagte Spahn auf der Zugfahrt von Polen nach Kiew der Deutschen Presse-Agentur. Miersch sprach von einem "klaren Signal der Unterstützung" und betonte die Bedeutung des gemeinsamen Auftretens.

Es ist das erste Mal, dass Fraktionsvorsitzende von CDU/CSU und SPD gemeinsam in der Ukraine sind. Auch für beide Politiker ist es jeweils der erste Besuch in dem von Russland angegriffenen Land. Auf dem Weg in die Ukraine besuchten sie auch Bundeswehrsoldaten im polnischen Rzeszów. Dort schützen deutsche Truppen mit zwei Patriot-Systemen den Flughafen, über den Waffenlieferungen an die Ukraine koordiniert werden.

Gemeinsame Reise auch innenpolitisches Zeichen

Im Mittelpunkt der Gespräche in Kiew sollen Fragen der militärischen Unterstützung und der politischen Perspektiven für ein Kriegsende stehen. Spahn hob die Bedeutung einer gut ausgerüsteten ukrainischen Armee hervor. "Was die ukrainische Armee leisten kann, kann keine andere Armee leisten", sagte er. Miersch ergänzte mit Blick auf eine mögliche Entsendung deutscher Soldaten: "Wir schließen nichts aus."

Die gemeinsame Reise ist auch innenpolitisch bedeutsam: Nach einer schwierigen Anfangsphase in der Großen Koalition wollen beide Fraktionen ihre Einigkeit demonstrieren. "Zwischen uns ist etwas gewachsen", hatte Miersch bereits nach einer gemeinsamen Klausurtagung beider Fraktionsvorstände erklärt.