t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikUkraine

Für Gespräche in Kiew: Spahn und Miersch in Ukraine eingetroffen

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextMilliarden-Entlastung für Rentner geplant
TextHunderte Tote bei Erdbeben in Asien
TextSchwerer Betrug: FDP-Mann vor Gericht
TextKatja Burkard teilt erstes Hochzeitsfoto
TextDjokovic bestraft Struffs Fehler gnadenlos

Überraschungsbesuch
Spahn und Miersch in Ukraine eingetroffen

Von dpa
Aktualisiert am 01.09.2025 - 07:23 UhrLesedauer: 2 Min.
EilmeldungVergrößern des Bildes
News folgen

Die Chefs der Fraktionen von Union und SPD sind gemeinsam in die Ukraine gereist. Im Laufe des Tages sind verschiedene Gespräche angesetzt.

Die Vorsitzenden der beiden Koalitionsfraktionen, Jens Spahn (CDU/CSU) und Matthias Miersch (SPD), sind zu einem gemeinsamen Solidaritätsbesuch in der von Russland angegriffenen Ukraine eingetroffen. In der Hauptstadt Kiew wollen sie im Laufe des Tages Gespräche über die weitere deutsche Unterstützung der Ukraine und die diplomatischen Bemühungen um ein Ende des Krieges führen.

Loading...

"Es ist ein gutes Zeichen für die Ukraine, aber auch für die Entschlossenheit der Koalition", sagte Spahn auf der Zugfahrt von Polen nach Kiew der Deutschen Presse-Agentur. Miersch sprach von einem "klaren Signal der Unterstützung" und betonte die Bedeutung des gemeinsamen Auftretens.

Es ist das erste Mal, dass Fraktionsvorsitzende von CDU/CSU und SPD gemeinsam in der Ukraine sind. Auch für beide Politiker ist es jeweils der erste Besuch in dem von Russland angegriffenen Land. Auf dem Weg in die Ukraine besuchten sie auch Bundeswehrsoldaten im polnischen Rzeszów. Dort schützen deutsche Truppen mit zwei Patriot-Systemen den Flughafen, über den Waffenlieferungen an die Ukraine koordiniert werden.

Gemeinsame Reise auch innenpolitisches Zeichen

Im Mittelpunkt der Gespräche in Kiew sollen Fragen der militärischen Unterstützung und der politischen Perspektiven für ein Kriegsende stehen. Spahn hob die Bedeutung einer gut ausgerüsteten ukrainischen Armee hervor. "Was die ukrainische Armee leisten kann, kann keine andere Armee leisten", sagte er. Miersch ergänzte mit Blick auf eine mögliche Entsendung deutscher Soldaten: "Wir schließen nichts aus."

Jens Spahn (CDU, hinten Mitte) und Matthias Miersch (SPD, r), Vorsitzende der beiden Koalitionsfraktionen, sprechen mit deutschen Soldaten in Rzeszow.Vergrößern des Bildes
Jens Spahn (CDU, hinten Mitte) und Matthias Miersch (SPD, r.), Vorsitzende der beiden Koalitionsfraktionen, sprechen mit deutschen Soldaten in Rzeszow. (Quelle: Michael Fischer)

Die gemeinsame Reise ist auch innenpolitisch bedeutsam: Nach einer schwierigen Anfangsphase in der Großen Koalition wollen beide Fraktionen ihre Einigkeit demonstrieren. "Zwischen uns ist etwas gewachsen", hatte Miersch bereits nach einer gemeinsamen Klausurtagung beider Fraktionsvorstände erklärt.

Die Sicherheitslage in Kiew bleibt derweil angespannt. Nach dem jüngsten Gipfeltreffen zwischen den Präsidenten Russlands und der USA haben russische Luftangriffe wieder zugenommen. Am Donnerstag wurden bei einem Raketenangriff auf ein Wohnhaus am östlichen Stadtrand mehr als 20 Menschen getötet. Auch Gebäude der EU-Vertretung und des British Council wurden bei weiteren Einschlägen beschädigt.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
BundestagCDUCSUDeutsche Presse-AgenturJens SpahnKiewRusslandSPDUkraine
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom