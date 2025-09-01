t-online - Nachrichten für Deutschland
Kreml widerspricht Trump: Keine Gespräche geplant

Newsblog zum Ukraine-Krieg
  • Jakob Hartung: Redakteur für Politik und Wirtschaft
Von F. Michalski, J. Zielezinski, J. Hartung, C. Cöln, D. Schafbuch, T. Schibilla, J. Seiferth, K. Hitscher
Aktualisiert am 05.09.2025 - 04:31 UhrLesedauer: 20 Min.
Trump kündigt Gespräche mit Putin an, der Kreml weiß von nichts. Russland will über Brennstoffe in Saporischschja sprechen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Freitag, 5. September

Kreml: Keine Gespräche mit Trump geplant

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow zufolge finden im Moment keine Vorbereitungen für Gespräche zwischen Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump statt. Wie er gegenüber der russischen Nachrichtenagentur Interfax weiter erklärte, könnte ein Gespräch jedoch schnell organisiert werden. Trump hatte am Donnerstag gesagt, dass er in naher Zukunft mit Putin sprechen werde.

Tote bei russischem Angriff in Charkiw

Bei einem russischen Angriff auf die ostukrainische Region Charkiw sind nach ukrainischen Angaben drei Menschen getötet worden. Zwei weitere Menschen seien bei dem Angriff am Donnerstagabend verletzt worden, erklärte der Chef der örtlichen Militärverwaltung, Oleh Synehubow, im Onlinedienst Telegram.

Zuvor am Donnerstag waren bei einem russischen Raketenangriff im Norden der Ukraine nach ukrainischen Angaben zwei Minenräumer des Dänischen Flüchtlingsrats getötet worden.

Russland will über Brennstoffe in Saporischschja sprechen

Russland zeigt sich zu Gesprächen mit dem US-Konzern Westinghouse über Nuklearbrennstoff im ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja bereit. Wie der Chef des russischen Staatskonzerns Rosatom, Alexej Lichatschow, gegenüber der russischen Nachrichtenagentur RIA erklärte, ist Russland offen für Diskussionen über die Frage des dort gelagerten US-Atombrennstoffs.

Im Juni hatte Russland die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) gebeten, zwischen Moskau und Washington in dieser Frage zu vermitteln. Westinghouse und US-Energievertreter hatten zuvor Bedenken hinsichtlich des geistigen Eigentums im Zusammenhang mit dem Brennstoff geäußert, wie Lichatschow mitteilte. Das Kraftwerk wird seit 2022 von russischen Truppen kontrolliert.

Trump kündigt Gespräch mit Putin an

US-Präsident Donald Trump will nach eigenen Angaben in naher Zukunft mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sprechen. Er sagte vor Reportern zudem, er habe viele Kriege beigelegt. Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine sei jedoch bislang der schwierigste gewesen. Trump äußerte sich bislang nicht zu der Zusage von 26 Ländern, sich nach einer Waffenruhe an einer Sicherungstruppe für die Ukraine beteiligen zu wollen. Die Mitglieder der "Koalition der Willigen" hatten dies nach einem Treffen in Paris vereinbart. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte nach dem Treffen angekündigt, die US-Unterstützung für Sicherheitsgarantien werde in den kommenden Tagen endgültig festgelegt.

Minenräumer bei russischem Angriff getötet

Bei einem russischen Angriff sind nach ukrainischen Angaben mindestens zwei Mitarbeiter einer Minenräummission getötet worden. Laut dem Gebietsgouverneur von Tschernihiw, Wjatscheslaw Tschaus, wurden außerdem fünf Personen verletzt.

Der Angriff traf Behörden zufolge Mitarbeiter der humanitären Minenräummission des Dänischen Flüchtlingsrats. Die Organisation bestätigte einen Raketenangriff auf einen ihrer humanitären Minenräumstandorte.

Donnerstag, 4. September

Macron: 26 Länder wollen Truppen in Richtung Ukraine entsenden

26 Länder sind nach Angaben von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bereit, Truppen zur Absicherung eines Waffenstillstands oder Friedens in der Ukraine einzusetzen. Diese Länder hätten sich formell verpflichtet, Truppen als Rückhalt in der Ukraine zu stationieren oder auf dem Land, auf See oder in der Luft präsent zu sein, um die Ukraine nach einem Kriegsende zu stärken und einen Frieden abzusichern, sagte Macron nach Beratungen der sogenannten Koalition der Willigen in Paris. Weitere Länder prüften noch, ob sie sich beteiligen werden.

"Diese Streitmacht hat weder den Willen noch das Ziel, Kriege gegen Russland zu führen, sondern soll den Frieden sichern und ein klares strategisches Signal setzen", sagte Macron. "Sie wird im Rahmen eines Waffenstillstands eingesetzt werden, nicht an der Frontlinie, sondern in Gebieten, die derzeit festgelegt werden, aber sie soll jede neue größere Aggression verhindern und die 26 Staaten ganz klar in die dauerhafte Sicherheit der Ukraine einbeziehen." Am Ende der Beratungen sei beschlossen worden, mit den politischen und rechtlichen Arbeiten zu beginnen, um diese Sicherheitsgarantien umzusetzen.

Russischer Luftangriff in Donezk tötet Zivilisten

Bei einem russischen Luftangriff sind im ostukrainischen Gebiet Donezk zwei Zivilisten getötet worden. Drei Bomben seien auf den Ort Illiniwka abgeworfen worden, teilte Gouverneur Wadym Filaschkin beim Kurznachrichtendienst Telegram mit. Dabei seien fünf nicht bewohnte Gebäude beschädigt worden.

Filaschkin zufolge fielen ebenfalls drei Bomben auf ein Krankenhaus in der nahen Industriestadt Kostjantyniwka. Zu Opfern machte er keine Angaben. Am Mittwoch waren dort acht Zivilisten durch Artilleriebeschuss getötet worden. Russische Truppen sind nur noch wenige Kilometer von beiden Orten entfernt.

Schweden will nach dem Krieg Kampfjets an Ukraine liefern

Schweden zeigt sich offen für Gespräche über eine mögliche Lieferung älterer Kampfflugzeuge des Typs Gripen C/D an die Ukraine. Eine Übergabe der hochmodernen Gripen-E-Modelle lehnt die Regierung in Stockholm jedoch ab – zumindest solange der Krieg mit Russland andauert.

Bei der Rüstungsmesse MSPO in Polen sagte der schwedische Verteidigungsminister Pål Jonson, die Ukraine habe Interesse am schwedischen Gripen-System bekundet. Besonders gefragt sei die neueste Variante Gripen E, die bislang nur von Schweden und Brasilien betrieben wird. Diese könne langfristig Teil eines gemeinsamen Konzepts der Luftstreitkräfte werden, so Jonson – jedoch erst nach Kriegsende. "Das hängt vom Ausgang des Krieges ab und muss in eine langfristige Entwicklung eingebettet sein", erklärte der Minister gegenüber dem Portal "Breaking Defense".

Verwendete Quellen
  • Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP
