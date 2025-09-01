Newsblog zum Ukraine-Krieg Macron: 26 Länder wollen Truppen in die Ukraine schicken
Frankreichs Präsident Macron kündigt an, dass 26 Länder Truppen entsenden wollen. Deutschland möchte die ukrainischen Militärfähigkeiten aufstocken. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Donnerstag, 4. September
Macron: 26 Länder wollen Truppen in Richtung Ukraine entsenden
26 Länder sind nach Angaben von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bereit, Truppen zur Absicherung eines Waffenstillstands oder Friedens in der Ukraine einzusetzen. Diese Länder hätten sich formell verpflichtet, Truppen als Rückhalt in der Ukraine zu stationieren oder auf dem Land, auf See oder in der Luft präsent zu sein, um die Ukraine nach einem Kriegsende zu stärken und einen Frieden abzusichern, sagte Macron nach Beratungen der sogenannten Koalition der Willigen in Paris. Weitere Länder prüften noch, ob sie sich beteiligen werden.
"Diese Streitmacht hat weder den Willen noch das Ziel, Kriege gegen Russland zu führen, sondern soll den Frieden sichern und ein klares strategisches Signal setzen", sagte Macron. "Sie wird im Rahmen eines Waffenstillstands eingesetzt werden, nicht an der Frontlinie, sondern in Gebieten, die derzeit festgelegt werden, aber sie soll jede neue größere Aggression verhindern und die 26 Staaten ganz klar in die dauerhafte Sicherheit der Ukraine einbeziehen." Am Ende der Beratungen sei beschlossen worden, mit den politischen und rechtlichen Arbeiten zu beginnen, um diese Sicherheitsgarantien umzusetzen.
Russischer Luftangriff in Donezk tötet Zivilisten
Bei einem russischen Luftangriff sind im ostukrainischen Gebiet Donezk zwei Zivilisten getötet worden. Drei Bomben seien auf den Ort Illiniwka abgeworfen worden, teilte Gouverneur Wadym Filaschkin beim Kurznachrichtendienst Telegram mit. Dabei seien fünf nicht bewohnte Gebäude beschädigt worden.
Filaschkin zufolge fielen ebenfalls drei Bomben auf ein Krankenhaus in der nahen Industriestadt Kostjantyniwka. Zu Opfern machte er keine Angaben. Am Mittwoch waren dort acht Zivilisten durch Artilleriebeschuss getötet worden. Russische Truppen sind nur noch wenige Kilometer von beiden Orten entfernt.
Schweden will nach dem Krieg Kampfjets an Ukraine liefern
Schweden zeigt sich offen für Gespräche über eine mögliche Lieferung älterer Kampfflugzeuge des Typs Gripen C/D an die Ukraine. Eine Übergabe der hochmodernen Gripen-E-Modelle lehnt die Regierung in Stockholm jedoch ab – zumindest solange der Krieg mit Russland andauert.
Bei der Rüstungsmesse MSPO in Polen sagte der schwedische Verteidigungsminister Pål Jonson, die Ukraine habe Interesse am schwedischen Gripen-System bekundet. Besonders gefragt sei die neueste Variante Gripen E, die bislang nur von Schweden und Brasilien betrieben wird. Diese könne langfristig Teil eines gemeinsamen Konzepts der Luftstreitkräfte werden, so Jonson – jedoch erst nach Kriegsende. "Das hängt vom Ausgang des Krieges ab und muss in eine langfristige Entwicklung eingebettet sein", erklärte der Minister gegenüber dem Portal "Breaking Defense".
Bereits seit Längerem bemüht sich die Ukraine um die älteren Gripen-Modelle C/D, um ihre Verteidigungsfähigkeit gegen Russland zu stärken. NATO-Partner baten Schweden bislang jedoch um Zurückhaltung, damit sich ukrainische Pilotinnen und Piloten zunächst auf die Einführung der F-16 konzentrieren können. Der gleichzeitige Einsatz unterschiedlicher Systeme sei laut Experten schwer umzusetzen.
Ukraine stellt neue Bomber-Drohne vor
Die Ukraine kurbelt ihre Drohnenproduktion weiter an. Auf einem Verteidigungsforum wurde nun der "Jet Max" vorgestellt: eine neue Bomber-Drohne mit massiver Schlagkraft.
Deutschland will Ukraine schrittweise aufrüsten
Die Bundesregierung will als Sicherheitsgarantie für Kiew ihre Militärhilfen für die Ukraine ausbauen. Nach Informationen des "Spiegel" plant Deutschland, die ukrainische Luftverteidigung um jährlich 20 Prozent zu stärken. Die Pläne sollen heute bei einem Treffen der "Koalition der Willigen" vorgeschlagen werden.
Russland: Vorwurf der GPS-Störung an Flugzeug von der Leyens "Paranoia"
Russland weist Vorwürfe über eine Störung des GPS-Systems des Flugzeugs von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zurück. Die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa, bezeichnet die Vorwürfe als "Fake und Paranoia". Einem EU-Sprecher zufolge war das GPS-System im Flugzeug von der Leyens auf dem Weg nach Bulgarien gestört worden. Die EU vermute eine russische Einmischung.
Russland lehnt Plan für Friedenstruppe ab
Russland hat die mögliche Entsendung ausländischer Truppen in die Ukraine als "inakzeptabel" zurückgewiesen. "Russland wird die grundsätzlich inakzeptable, die Sicherheit in jeglicher Hinsicht untergrabene ausländische Intervention in der Ukraine in keiner Form und in keinem Format diskutieren", sagte die russische Außenamtssprecherin Maria Sacharowa am Donnerstag auf einem Wirtschaftsforum im Fernen Osten Russlands.
Russland halte die vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj geforderten Sicherheitsgarantien für "absolut inakzeptabel", sagte Sacharowa. "Das sind keine Sicherheitsgarantien für die Ukraine, das sind Garantien für Gefahr für den europäischen Kontinent."
Ukraine: Kein russischer Vormarsch bei Kupjansk
Die Ukraine weist russische Berichte über einen Vormarsch in der Stadt Kupjansk als Propaganda zurück. Es handle sich um Propaganda, teilte das 10. Armeekorps der Ukraine auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. "Alle derartigen Versuche der russischen Besatzer, Ortschaften als Dekoration für Propagandavideos zu benutzen, sind zum Scheitern verurteilt." Dazu veröffentlichte die Einheit ein eigenes Video, das die Vernichtung einer russischen Einheit zeigen soll. Auch das ukrainische Zentrum gegen Desinformation erklärt, die russischen Angaben seien unwahr. Dem ukrainischen Militärblog "Deepstate" zufolge ist ein Video mit einer russischen Flagge am umkämpften südlichen Stadtrand gemacht worden.
Trump: Könnten mehr Soldaten nach Polen schicken
US-Präsident Donald Trump hat sich offen für die Entsendung zusätzlicher Soldaten nach Polen gezeigt. "Wir werden mehr dorthin entsenden, wenn sie es wollen", sagte Trump am Mittwoch bei einem Empfang für den neuen polnischen Präsidenten Karol Nawrocki im Weißen Haus. Es gebe jedenfalls keine Pläne für einen US-Truppenabzug aus Polen, betonte er.
Trump sagte: "Wir haben nie daran gedacht, Soldaten aus Polen abzuziehen." In Bezug auf andere Länder dächten die USA aber über einen Abzug nach, sagte er, ohne jene Staaten namentlich zu nennen. "Wir stehen vollständig zu Polen und werden Polen helfen, sich zu schützen."
