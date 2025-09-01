Newsblog zum Ukraine-Krieg Macron: 26 Länder wollen Truppen in die Ukraine schicken

Emmanuel Macron: "Diese Streitmacht hat weder den Willen noch das Ziel, Kriege gegen Russland zu führen." (Quelle: IMAGO/ Matthieu Mirville/imago)

Frankreichs Präsident Macron kündigt an, dass 26 Länder Truppen entsenden wollen. Deutschland möchte die ukrainischen Militärfähigkeiten aufstocken. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Donnerstag, 4. September

Macron: 26 Länder wollen Truppen in Richtung Ukraine entsenden

26 Länder sind nach Angaben von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bereit, Truppen zur Absicherung eines Waffenstillstands oder Friedens in der Ukraine einzusetzen. Diese Länder hätten sich formell verpflichtet, Truppen als Rückhalt in der Ukraine zu stationieren oder auf dem Land, auf See oder in der Luft präsent zu sein, um die Ukraine nach einem Kriegsende zu stärken und einen Frieden abzusichern, sagte Macron nach Beratungen der sogenannten Koalition der Willigen in Paris. Weitere Länder prüften noch, ob sie sich beteiligen werden.

"Diese Streitmacht hat weder den Willen noch das Ziel, Kriege gegen Russland zu führen, sondern soll den Frieden sichern und ein klares strategisches Signal setzen", sagte Macron. "Sie wird im Rahmen eines Waffenstillstands eingesetzt werden, nicht an der Frontlinie, sondern in Gebieten, die derzeit festgelegt werden, aber sie soll jede neue größere Aggression verhindern und die 26 Staaten ganz klar in die dauerhafte Sicherheit der Ukraine einbeziehen." Am Ende der Beratungen sei beschlossen worden, mit den politischen und rechtlichen Arbeiten zu beginnen, um diese Sicherheitsgarantien umzusetzen.

Russischer Luftangriff in Donezk tötet Zivilisten

Bei einem russischen Luftangriff sind im ostukrainischen Gebiet Donezk zwei Zivilisten getötet worden. Drei Bomben seien auf den Ort Illiniwka abgeworfen worden, teilte Gouverneur Wadym Filaschkin beim Kurznachrichtendienst Telegram mit. Dabei seien fünf nicht bewohnte Gebäude beschädigt worden.

Filaschkin zufolge fielen ebenfalls drei Bomben auf ein Krankenhaus in der nahen Industriestadt Kostjantyniwka. Zu Opfern machte er keine Angaben. Am Mittwoch waren dort acht Zivilisten durch Artilleriebeschuss getötet worden. Russische Truppen sind nur noch wenige Kilometer von beiden Orten entfernt.

Schweden will nach dem Krieg Kampfjets an Ukraine liefern

Schweden zeigt sich offen für Gespräche über eine mögliche Lieferung älterer Kampfflugzeuge des Typs Gripen C/D an die Ukraine. Eine Übergabe der hochmodernen Gripen-E-Modelle lehnt die Regierung in Stockholm jedoch ab – zumindest solange der Krieg mit Russland andauert.