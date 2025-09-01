t-online - Nachrichten für Deutschland
Selenskyj will kein Treffen mit Putin in Moskau: "Er kann nach Kiew kommen"

Newsblog zum Ukraine-Krieg
Selenskyj: Putin kann nach Kiew kommen

  Jakob Hartung: Redakteur für Politik und Wirtschaft
Von F. Michalski, J. Zielezinski, J. Hartung, C. Cöln, D. Schafbuch, T. Schibilla, J. Seiferth, K. Hitscher
Aktualisiert am 06.09.2025 - 10:10 UhrLesedauer: 24 Min.
Im Video: Meterhohe Flammen nach Explosionen in Luhansk – ein Öldepot steht in Brand. (Quelle: t-online)
News folgen

Der ukrainische Präsident will Putin nicht in Russland treffen. CSU-Chef Markus Söder ist gegen einen Bundeswehreinsatz in der Ukraine. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Inhaltsverzeichnis

Samstag, 6. September

Selenskyj lehnt Treffen mit Putin in Moskau ab: "Kann nach Kiew kommen"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Moskau als Ort für ein mögliches Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin erneut abgelehnt. "Er kann nach Kiew kommen", sagte Selenskyj in einem Interview des US-Senders ABC News mit Blick auf die Position des russischen Präsidenten, der ein solches Treffen nur in seiner Hauptstadt akzeptieren will. Er selbst könne nicht nach Moskau reisen, wenn sein Land jeden Tag angegriffen werde.

Selenskyj hatte immer wieder ein Treffen mit Putin gefordert, um direkt über einen Waffenstillstand im seit mehr als dreieinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu verhandeln. Nach ukrainischen Angaben haben sich mindestens sieben Länder als Austragungsort für einen solchen Gipfel angeboten. Darunter seien neben der Türkei auch drei Golfstaaten, die in dem Konflikt als neutral gelten.

Der Kremlchef hatte am Mittwoch gesagt, Selenskyj könne nach Moskau kommen, wenn es die Aussicht auf ein gutes Ergebnis gebe. Gespräche in der russischen Hauptstadt würden die Verhandlungsposition des Kremls, der sich an der Front weiter im Vorteil sieht, durch den Heimvorteil weiter stärken. Auf einem Wirtschaftsforum in Wladiwostok bezweifelte Putin am Freitag zudem erneut den Sinn solcher Gespräche grundsätzlich, indem er Selenskyj abermals die Legitimität absprach.

Söder gegen Bundeswehr in der Ukraine

CSU-Chef Markus Söder erteilt Überlegungen, die Bundeswehr im Rahmen von Sicherheitsgarantien für die Ukraine in dem Land einzusetzen, eine klare Absage. "Es ist für mich kaum vorstellbar, dass Nato-Truppen dort stationiert sind. Das würde Russland keinesfalls akzeptieren. Denn es wäre die Vorstufe des Beitritts der Ukraine in die Nato", sagte der bayerische Ministerpräsident der "Rheinischen Post". "Außerdem ist die Bundeswehr dafür nicht bereit", fügte er hinzu. Sie sei finanziell und personell auf Kante genäht. Deshalb brauche es wieder die Wehrpflicht.

Markus Söder ist gegen eine Beteiligung der Bundeswehr an einer Friedenstruppe in der Ukraine. (Archivbild)
Markus Söder ist gegen eine Beteiligung der Bundeswehr an einer Friedenstruppe in der Ukraine. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago)
Söder regte auch eine Diskussion über den Umgang mit ukrainischen Flüchtlingen an. "Ein Frieden ist derzeit nicht absehbar. Es ist daher legitim zu überlegen, wehrfähige Ukrainer in ihre Heimat zurückzusenden, um in ihrem eigenen Land für die Sicherheit zu sorgen", sagte der CSU-Vorsitzende.

Trump rechnet mit Freilassungen in Belarus

US-Präsident Donald Trump rechnet mit der Freilassung zahlreicher politischer Häftlinge in Belarus. Er habe darüber mit dem Präsidenten Alexander Lukaschenko gesprochen, den er als "sehr angesehenen Mann" bezeichne, sagt Trump vor Journalisten. Er glaube, dass "viele" der rund 1.400 Oppositionellen freigelassen würden. Dies könne "in ziemlich naher Zukunft" geschehen.

Freitag, 5. September

USA: Arbeiten noch an Sicherheitsgarantien

Die Ausgestaltung der Garantien für die Ukraine gegen einen neuen Angriff Russlands für den Fall, dass es zu einer Waffenruhe kommt, ist noch nicht abgeschlossen. Die USA arbeiten nach den Worten von Präsident Donald Trump an Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Diese sollen dazu beitragen, den Krieg mit Russland zu beenden, sagt Trump. Nach Angaben des französischen Präsidenten Emmanuel Macron sind 26 Länder bereit, sich mit Soldaten an einer Truppe zur Sicherung des Friedens zu beteiligen.

Selenskyj rechnet mit Entsendung Tausender Soldaten

Im Rahmen der vom Westen zugesagten Sicherheitsgarantien könnten nach Einschätzung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj Tausende Soldaten in seinem Land stationiert werden. Ihre Zahl werde "definitiv" im Tausender-Bereich liegen, sagte Selenskyj am Freitag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit EU-Ratspräsident António Costa im Westen der Ukraine.

Wolodymyr Selenskyj (l) mit Emmanuel Macron: Sie trafen sich in Paris.
Wolodymyr Selenskyj (l.) mit Emmanuel Macron: Sie trafen sich in Paris. (Quelle: Ludovic Marin)

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte nach den Beratungen der "Koalition der Willigen" am Donnerstag gesagt, dass 26 Länder sich verpflichtet hätten, "Soldaten im Rahmen einer Absicherungstruppe zu entsenden oder auf dem Boden, im Meer oder in der Luft präsent zu sein". Auf die möglichen Beiträge einzelner Länder ging er nicht näher ein. Unklar blieb auch, in welcher Form sich die USA beteiligen werden.

Putin: Westliche Soldaten in der Ukraine sind legitime Ziele

Nach den erneuten Beratungen der sogenannten Koalition der Willigen hat Kremlchef Wladimir Putin entschieden vor der Entsendung westlicher Truppen in die Ukraine gewarnt. "Wenn dort irgendwelche Truppen auftauchen, insbesondere jetzt während der Kämpfe, gehen wir von der Prämisse aus, dass sie ein legitimes Ziel sind", sagte der russische Staatschef am Freitag bei einem Wirtschaftsforum in Wladiwostok.

Putin hob hervor, dass eine Entsendung von Soldaten aus dem Westen für einen langfristigen Frieden nicht förderlich sei. Der Kremlchef äußerte sich einen Tag nach den Gesprächen von mehr als 30 Staats- und Regierungschefs der "Koalition der Willigen" über Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Nach Angaben Frankreichs zeigten sich dabei 26 Länder bereit, sich im Fall eines Waffenstillstands mit Russland an einem möglichen Einsatz in der Ukraine zu beteiligen.

Putin spricht auf dem Wirtschaftsforum in Wladiwostok. Für den russischen Präsidenten wäre die Entsendung von westlichen Truppen nicht förderlich, um den Frieden in der Ukraine zu sichern.
Putin spricht auf dem Wirtschaftsforum in Wladiwostok. Für den russischen Präsidenten wäre die Entsendung von westlichen Truppen für eine Friedenssicherung in der Ukraine nicht förderlich. (Quelle: IMAGO/Kristina Kormilitsyna/imago-images-bilder)

Putin sagte, falls Entscheidungen über einen dauerhaften Frieden getroffen würden, sehe er "einfach keinen Sinn" in der Präsenz westlicher Truppen in der Ukraine. Er versicherte, dass Russland ein mögliches Abkommen "vollständig einhalten" werde.

Ukraine attackiert russische Ölinfrastruktur erneut

In der Nacht hat die Ukraine erneut russische Ölraffinerien angegriffen. Wie Augenzeugen und mehrere russische Telegram-Kanäle berichten, schlugen gegen 1.30 Uhr Ortszeit Drohnen in der Ölverarbeitungsanlage in der russischen Großstadt Rjasan ein.

Eine Ölraffinerie im russischen Rjasan brennt: Die Ukraine hat erneut die Ölinfrastruktur des Kreml angegriffen.
Eine Ölraffinerie im russischen Rjasan brennt: Die Ukraine hat erneut die Ölinfrastruktur des Kreml angegriffen. (Quelle: Exilenova_plus/Telegram)

Auf in sozialen Netzwerken veröffentlichten Bildern und Videos war ein größerer Brand zu sehen. Der Gouverneur der Region Rjasan, Pawel Malkow, sprach von acht abgeschossenen Drohnen. Trümmerteile seien auf ein nicht näher benanntes Industrieobjekt gefallen. Es habe keine Verletzten und keine Schäden an Wohngebäuden oder der Infrastruktur gegeben, so Malkow. Seine Angaben können nicht unabhängig überprüft werden. Die Bilder des Großbrandes in der Raffinerie lassen aber zumindest darauf schließen, dass nicht nur Drohnenteile auf die Ölraffinerie fielen, sondern mindestens eine ukrainische Drohne ihr Ziel erreichte.

Verwendete Quellen
  • Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP
Themen
BundeswehrCSUDonald TrumpEmmanuel MacronFrankreichKiewMarkus SöderMoskauNatoParisRusslandTrump und Putin treffen sich in AlaskaTürkeiUSAUkraineWehrpflichtWladimir PutinWolodymyr Selenskyj
