Newsblog zum Ukraine-Krieg Söder will Ukrainer zum Kämpfen zurückschicken
Markus Söder will Ukrainer wieder an die Front schicken. Die USA arbeiten an Sicherheitsgarantien. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
Samstag, 6. September
Söder gegen Bundeswehr in der Ukraine
CSU-Chef Markus Söder erteilt Überlegungen, die Bundeswehr im Rahmen von Sicherheitsgarantien für die Ukraine in dem Land einzusetzen, eine klare Absage. "Es ist für mich kaum vorstellbar, dass Nato-Truppen dort stationiert sind. Das würde Russland keinesfalls akzeptieren. Denn es wäre die Vorstufe des Beitritts der Ukraine in die Nato", sagte der bayerische Ministerpräsident der "Rheinischen Post". "Außerdem ist die Bundeswehr dafür nicht bereit", fügte er hinzu. Sie sei finanziell und personell auf Kante genäht. Deshalb brauche es wieder die Wehrpflicht.
Söder regte auch eine Diskussion über den Umgang mit ukrainischen Flüchtlingen an. "Ein Frieden ist derzeit nicht absehbar. Es ist daher legitim zu überlegen, wehrfähige Ukrainer in ihre Heimat zurückzusenden, um in ihrem eigenen Land für die Sicherheit zu sorgen", sagte der CSU-Vorsitzende.
Trump rechnet mit Freilassungen in Belarus
US-Präsident Donald Trump rechnet mit der Freilassung zahlreicher politischer Häftlinge in Belarus. Er habe darüber mit dem Präsidenten Alexander Lukaschenko gesprochen, den er als "sehr angesehenen Mann" bezeichne, sagt Trump vor Journalisten. Er glaube, dass "viele" der rund 1.400 Oppositionellen freigelassen würden. Dies könne "in ziemlich naher Zukunft" geschehen.
Freitag, 5. September
USA: Arbeiten noch an Sicherheitsgarantien
Die Ausgestaltung der Garantien für die Ukraine gegen einen neuen Angriff Russlands für den Fall, dass es zu einer Waffenruhe kommt, ist noch nicht abgeschlossen. Die USA arbeiten nach den Worten von Präsident Donald Trump an Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Diese sollen dazu beitragen, den Krieg mit Russland zu beenden, sagt Trump. Nach Angaben des französischen Präsidenten Emmanuel Macron sind 26 Länder bereit, sich mit Soldaten an einer Truppe zur Sicherung des Friedens zu beteiligen.
Selenskyj rechnet mit Entsendung Tausender Soldaten
Im Rahmen der vom Westen zugesagten Sicherheitsgarantien könnten nach Einschätzung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj Tausende Soldaten in seinem Land stationiert werden. Ihre Zahl werde "definitiv" im Tausender-Bereich liegen, sagte Selenskyj am Freitag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit EU-Ratspräsident António Costa im Westen der Ukraine.
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte nach den Beratungen der "Koalition der Willigen" am Donnerstag gesagt, dass 26 Länder sich verpflichtet hätten, "Soldaten im Rahmen einer Absicherungstruppe zu entsenden oder auf dem Boden, im Meer oder in der Luft präsent zu sein". Auf die möglichen Beiträge einzelner Länder ging er nicht näher ein. Unklar blieb auch, in welcher Form sich die USA beteiligen werden.
Putin: Westliche Soldaten in der Ukraine sind legitime Ziele
Nach den erneuten Beratungen der sogenannten Koalition der Willigen hat Kremlchef Wladimir Putin entschieden vor der Entsendung westlicher Truppen in die Ukraine gewarnt. "Wenn dort irgendwelche Truppen auftauchen, insbesondere jetzt während der Kämpfe, gehen wir von der Prämisse aus, dass sie ein legitimes Ziel sind", sagte der russische Staatschef am Freitag bei einem Wirtschaftsforum in Wladiwostok.
Putin hob hervor, dass eine Entsendung von Soldaten aus dem Westen für einen langfristigen Frieden nicht förderlich sei. Der Kremlchef äußerte sich einen Tag nach den Gesprächen von mehr als 30 Staats- und Regierungschefs der "Koalition der Willigen" über Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Nach Angaben Frankreichs zeigten sich dabei 26 Länder bereit, sich im Fall eines Waffenstillstands mit Russland an einem möglichen Einsatz in der Ukraine zu beteiligen.
Putin sagte, falls Entscheidungen über einen dauerhaften Frieden getroffen würden, sehe er "einfach keinen Sinn" in der Präsenz westlicher Truppen in der Ukraine. Er versicherte, dass Russland ein mögliches Abkommen "vollständig einhalten" werde.
Ukraine attackiert russische Ölinfrastruktur erneut
In der Nacht hat die Ukraine erneut russische Ölraffinerien angegriffen. Wie Augenzeugen und mehrere russische Telegram-Kanäle berichten, schlugen gegen 1.30 Uhr Ortszeit Drohnen in der Ölverarbeitungsanlage in der russischen Großstadt Rjasan ein.
Auf in sozialen Netzwerken veröffentlichten Bildern und Videos war ein größerer Brand zu sehen. Der Gouverneur der Region Rjasan, Pawel Malkow, sprach von acht abgeschossenen Drohnen. Trümmerteile seien auf ein nicht näher benanntes Industrieobjekt gefallen. Es habe keine Verletzten und keine Schäden an Wohngebäuden oder der Infrastruktur gegeben, so Malkow. Seine Angaben können nicht unabhängig überprüft werden. Die Bilder des Großbrandes in der Raffinerie lassen aber zumindest darauf schließen, dass nicht nur Drohnenteile auf die Ölraffinerie fielen, sondern mindestens eine ukrainische Drohne ihr Ziel erreichte.
Auch in der von Russland besetzten Region Luhansk in der Ostukraine wurde ein Angriff gemeldet. Medienberichten zufolge soll dort ein Öldepot nach 21 Uhr Ortszeit in Brand geraten sein.
Kreml: Keine Gespräche mit Trump geplant
Kreml-Sprecher Dmitri Peskow zufolge finden gegenwärtig keine Vorbereitungen für Gespräche zwischen Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump statt. Wie er der russischen Nachrichtenagentur Interfax weiter erklärte, könnte ein Gespräch jedoch schnell organisiert werden. Trump hatte am Donnerstag gesagt, dass er in naher Zukunft mit Putin sprechen werde.
Tote bei russischem Angriff in Charkiw
Bei einem russischen Angriff auf die ostukrainische Region Charkiw sind nach ukrainischen Angaben drei Menschen getötet worden. Zwei weitere Menschen seien bei dem Angriff am Donnerstagabend verletzt worden, erklärte der Chef der örtlichen Militärverwaltung, Oleh Synehubow, im Onlinedienst Telegram.
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP