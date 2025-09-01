Newsblog zum Ukraine-Krieg Ukrainische Luftangriffe zeigen Wirkung

Die Zahl russischer Drohnenangriffe ist zurückgegangen. Russlands Ambitionen in der Ukraine reichen weiter als gedacht. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Montag, 1. September

Ukrainische Luftangriffe zeigen Wirkung

Die Zahl russischer Drohnenangriffe auf die Ukraine ist im August deutlich zurückgegangen. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe startete Moskau rund 4.100 Drohnen – etwa ein Drittel weniger als im Rekordmonat Juli (rund 6.300 Drohnen). Auch die Zahl der Raketenangriffe ging zurück. Dennoch kamen bei den Attacken Dutzende Zivilisten ums Leben.

Ukrainische Medien führen den Rückgang auf gezielte Schläge gegen russische Produktions- und Logistikzentren zurück. So seien Drohnenfabriken in Ischewsk und im Gebiet Moskau beschädigt sowie ein Schiff mit Drohnenkomponenten im Kaspischen Meer versenkt worden. Zudem habe der Geheimdienst SBU mehrere Lagerstätten von Shahed-Kamikazedrohnen in Tatarstan zerstört.

Laut ukrainischen Angaben fiel es Russland dadurch schwerer, große Drohnenmengen für Massenangriffe zu sammeln. Während im Juli noch mehr als 700 Drohnen für einen einzigen Angriff eingesetzt wurden, lag die Zahl im August bei maximal 120. Die ukrainische Luftabwehr schoss im selben Zeitraum mehr als 80 Prozent der anfliegenden Drohnen und Raketen ab.

CDU-Außenpolitiker: Putin-Selenskyj-Treffen derzeit undurchführbar

Der CDU-Politiker Jürgen Hardt wirft Russlands Präsident Wladimir Putin vor, ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj verhindern zu wollen, und fordert neue Sanktionen. "Ein Treffen Putin-Selenskyj ist in der derzeitigen Lage undurchführbar", sagt der außenpolitische Sprecher der Union. "Deutschland, Europa und die Verbündeten jenseits des Atlantiks müssen der Ukraine helfen, ihre eigene Waffenproduktion zu stärken."

Hardt kritisierte, dass die russischen Angriffe seit dem Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Putin in Alaska eine neue Dimension erreicht hätten. "Wahllos werden Wohnhäuser bombardiert und auch Zivilisten getötet." Zynischer könne Putins Antwort auf die Friedensbemühungen Trumps kaum sein. "Deshalb sollte die Trump-Administration ihre Politik gegenüber dem Kreml ändern. Maximale Unterstützung für die Ukraine ist das einzige Mittel, den Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden", forderte Hardt. Nur wenn Putin erkenne, dass er diesen Krieg nicht gewinnen könne, sei er zu ernsthaften Verhandlungen bereit.

Karte verrät russische Ambitionen in der Ukraine