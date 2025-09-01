Newsblog zum Ukraine-Krieg Ukrainische Luftangriffe zeigen Wirkung
Die Zahl russischer Drohnenangriffe ist zurückgegangen. Russlands Ambitionen in der Ukraine reichen weiter als gedacht. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Ukrainische Luftangriffe zeigen Wirkung
- Karte verrät russische Ambitionen in der Ukraine
- Mord an Parubij: Ukrainische Polizei verfolgt nach Festnahme "russische Spur"
- Selenskyj: Neue Angriffe tief nach Russland geplant
- Ukraine: Drohnenprogramm mit den Philippinen geplant
- Spahn und Miersch in Ukraine eingetroffen
- Mord an ukrainischem Ex-Parlamentspräsidenten: Verdächtiger gefasst
- Ukraine greift russische Positionen auf der Krim an
Montag, 1. September
Ukrainische Luftangriffe zeigen Wirkung
Die Zahl russischer Drohnenangriffe auf die Ukraine ist im August deutlich zurückgegangen. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe startete Moskau rund 4.100 Drohnen – etwa ein Drittel weniger als im Rekordmonat Juli (rund 6.300 Drohnen). Auch die Zahl der Raketenangriffe ging zurück. Dennoch kamen bei den Attacken Dutzende Zivilisten ums Leben.
Ukrainische Medien führen den Rückgang auf gezielte Schläge gegen russische Produktions- und Logistikzentren zurück. So seien Drohnenfabriken in Ischewsk und im Gebiet Moskau beschädigt sowie ein Schiff mit Drohnenkomponenten im Kaspischen Meer versenkt worden. Zudem habe der Geheimdienst SBU mehrere Lagerstätten von Shahed-Kamikazedrohnen in Tatarstan zerstört.
Laut ukrainischen Angaben fiel es Russland dadurch schwerer, große Drohnenmengen für Massenangriffe zu sammeln. Während im Juli noch mehr als 700 Drohnen für einen einzigen Angriff eingesetzt wurden, lag die Zahl im August bei maximal 120. Die ukrainische Luftabwehr schoss im selben Zeitraum mehr als 80 Prozent der anfliegenden Drohnen und Raketen ab.
CDU-Außenpolitiker: Putin-Selenskyj-Treffen derzeit undurchführbar
Der CDU-Politiker Jürgen Hardt wirft Russlands Präsident Wladimir Putin vor, ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj verhindern zu wollen, und fordert neue Sanktionen. "Ein Treffen Putin-Selenskyj ist in der derzeitigen Lage undurchführbar", sagt der außenpolitische Sprecher der Union. "Deutschland, Europa und die Verbündeten jenseits des Atlantiks müssen der Ukraine helfen, ihre eigene Waffenproduktion zu stärken."
Hardt kritisierte, dass die russischen Angriffe seit dem Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Putin in Alaska eine neue Dimension erreicht hätten. "Wahllos werden Wohnhäuser bombardiert und auch Zivilisten getötet." Zynischer könne Putins Antwort auf die Friedensbemühungen Trumps kaum sein. "Deshalb sollte die Trump-Administration ihre Politik gegenüber dem Kreml ändern. Maximale Unterstützung für die Ukraine ist das einzige Mittel, den Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden", forderte Hardt. Nur wenn Putin erkenne, dass er diesen Krieg nicht gewinnen könne, sei er zu ernsthaften Verhandlungen bereit.
Karte verrät russische Ambitionen in der Ukraine
In einem vom russischen Verteidigungsministerium publizierten Video ist eine Karte zu sehen, die zeigt, wie groß die russischen Ambitionen in der Ukraine tatsächlich sind. Während die Führung im Kreml bislang in allen Gesprächen über mögliche Friedensverhandlungen Anspruch auf die Regionen Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja erhoben hat, zeigt die Karte auch die Regionen Odessa und Charkiw unter russischer Kontrolle. Das berichtet die ukrainische Zeitung "Kyiv Independent".
Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Dabei kontrolliert die russische Armee nur rund vier Prozent der Region Charkiw, und die Region Odessa befindet sich vollständig unter ukrainischer Kontrolle. Sollte es Russland gelingen, die beiden Regionen einzunehmen, wäre die Ukraine vollständig von einem Zugang zum Schwarzen Meer abgeschnitten.
Die Karte war während einer Ansprache des russischen Generalstabschefs Walery Gerassimow im Hintergrund zu sehen. In seiner Rede erklärte er, dass die russische Armee die Angriffe auf die Ukraine trotz aller Gespräche über einen möglichen Waffenstillstand fortsetzen werde.
Mord an Parubij: Ukrainische Polizei verfolgt nach Festnahme "russische Spur"
Die Ukraine vermutet eine russische Verwicklung in die tödlichen Schüsse auf den früheren Parlamentspräsidenten Andrij Parubij. "Wir wissen, dass dieses Verbrechen kein Zufall war. Es gibt eine russische Verstrickung. Alle Verantwortlichen werden zur Rechenschaft gezogen", schreibt der ukrainische Polizeichef Iwan Wyhiwskyj auf Facebook. Parubij war am Samstag in der westukrainischen Stadt Lwiw erschossen worden. Ein Verdächtiger wurde inzwischen festgenommen.
Russische Soldaten sollen sich gegenseitig beschossen haben
In der umkämpften Region im Süden der Ukraine sollen sich russische Soldaten gegenseitig angegriffen haben – mit verheerenden Folgen. Mehr dazu lesen Sie hier.
Ukraine: Regierungssprecher spricht von Bestandsaufnahme
Nach Ansicht der Bundesregierung ist die Zeit für eine Bestandsaufnahme im Ukraine-Krieg gekommen. Allerdings will ein Regierungssprecher nicht bestätigen, dass es am Donnerstag zu einem Treffen europäischer Staats- und Regierungschefs in Paris kommen soll. In Regierungskreisen heißt es, dass es noch keine abschließende Entscheidung über ein Treffen oder eine Videoschalte auf Chefebene gebe. Hintergrund der Überlegungen ist auch, dass die von US-Präsident Donald Trump gesetzte Frist für ein Treffen der Präsidenten Russlands und der Ukraine ohne Ergebnis abgelaufen ist.
Bei Landung in Bulgarien: GPS-Signal bei Reise von der Leyens gestört
Ursula von der Leyens Flugzeug musste am Sonntag unter Zuhilfenahme einer Papierkarte in Bulgarien landen. Auslöser war wohl ein russisches Störsignal. Mehr dazu lesen Sie hier.
Vor Sapad-Manöver: Litauen schränkt Luftraum ein
Litauen begrenzt seinen Luftraum vor der russisch-belarussischen Militärübung Sapad. Im Ernstfall sei das Militär bereit, feindliche Flugzeuge abzuschießen. Mehr dazu lesen Sie hier.
Ukraine setzt Taktiken aus dem Zweiten Weltkrieg ein
Die ukrainische Armee zeigt sich im Kampf gegen russische Drohnen erfinderisch. Dabei soll auch ein Flugzeug aus Sowjetzeiten zum Einsatz kommen. Was es damit auf sich hat, lesen Sie hier.
Selenskyj: Neue Angriffe tief nach Russland geplant
Die Ukraine plant offenbar erneut Angriffe tief im Landesinneren Russlands. Nachdem es in den vergangenen Wochen zu teils heftigen Angriffen auf die russische Energieinfrastruktur gekommen war, kündigte Präsident Selenskyj nun weitere Schläge in das Landesinnere an.
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP