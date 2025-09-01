Newsblog zum Ukraine-Krieg Drei Tote nach russischen Angriffen auf Kiew

Player wird geladen Im Video: Meterhohe Flammen nach Explosionen in Luhansk – ein Öldepot steht in Brand. (Quelle: t-online)

News folgen Artikel teilen

Die ukrainische Hauptstadt wird erneut beschossen. Polnische Kampfjets kontrollieren das Grenzgebiet. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Loading... Embed

Sonntag, 7. September

Loading...

Ukraine meldet weiteren Angriff auf Ölpipeline

Die Ukraine hat nach eigenen Angaben in der russischen Region Brjansk erneut die Ölpipeline Druschba angegriffen. Der Kommandeur der ukrainischen Drohnenstreitkräfte, Robert Browdi, teilte auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit, die Pipeline sei dabei durch einen Brand erheblich beschädigt worden. Über die Transitleitung werden Ungarn und die Slowakei mit russischem Öl versorgt.

Die Ukraine hatte die Pipeline bereits mehrfach attackiert, was zu Unterbrechungen der Lieferungen in die beiden EU-Staaten geführt hat. Im Gegensatz zu den meisten anderen EU-Ländern sind die Slowakei und Ungarn weiterhin stark von russischem Öl abhängig, das sie über die Pipeline aus der Sowjetzeit beziehen. Beide Länder unterhalten trotz des Ukraine-Krieges und der EU-Sanktionen engere Beziehungen zu Russland.

Drei Tote nach Luftangriffen in Ukraine

Bei neuen russischen Luftangriffen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind in der Nacht auf Sonntag den örtlichen Behörden zufolge drei Menschen getötet worden, darunter ein Kleinkind. 18 weitere Menschen wurden verletzt, wie die Behörden weiter mitteilten. Mehrere Gebäude gerieten in Brand, auch der Regierungssitz. Der Angriff begann nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko mit Drohnen, gefolgt von Raketen. Reporter der Nachrichtenagentur Reuters sahen dichten Rauch aus dem Regierungsgebäude im zentralen Bezirk Petschersk aufsteigen.