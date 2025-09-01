Ukraine meldet weiteren Angriff auf Ölpipeline

Die Ukraine hat nach eigenen Angaben in der russischen Region Brjansk erneut die Ölpipeline Druschba angegriffen. Der Kommandeur der ukrainischen Drohnenstreitkräfte, Robert Browdi, teilte auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit, die Pipeline sei dabei durch einen Brand erheblich beschädigt worden. Über die Transitleitung werden Ungarn und die Slowakei mit russischem Öl versorgt.

Die Ukraine hatte die Pipeline bereits mehrfach attackiert, was zu Unterbrechungen der Lieferungen in die beiden EU-Staaten geführt hat. Im Gegensatz zu den meisten anderen EU-Ländern sind die Slowakei und Ungarn weiterhin stark von russischem Öl abhängig, das sie über die Pipeline aus der Sowjetzeit beziehen. Beide Länder unterhalten trotz des Ukraine-Krieges und der EU-Sanktionen engere Beziehungen zu Russland.

Drei Tote nach Luftangriffen in der Ukraine

Bei neuen russischen Luftangriffen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind in der Nacht auf Sonntag den örtlichen Behörden zufolge drei Menschen getötet worden, darunter ein Kleinkind. 18 weitere Menschen wurden verletzt, wie die Behörden weiter mitteilten. Mehrere Gebäude gerieten in Brand, auch der Regierungssitz. Der Angriff begann nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko mit Drohnen, gefolgt von Raketen. Reporter der Nachrichtenagentur Reuters sahen dichten Rauch aus dem Regierungsgebäude im zentralen Bezirk Petschersk aufsteigen.

Dem Bürgermeister zufolge starben das einjährige Kind und eine junge Frau bei den Drohnenangriffen. Zudem sei eine ältere Frau in einem Luftschutzraum ums Leben gekommen. Unter den Verletzten, die ins Krankenhaus eingeliefert worden seien, sei auch eine schwangere Frau. Zudem seien mehrere Wohnhäuser in verschiedenen Stadtteilen teils schwer beschädigt worden. Im westlichen Bezirk Swjatoschynskyj wurden laut Klitschko mehrere Stockwerke eines neunstöckigen Wohnhauses teilweise zerstört. Herabfallende Drohnentrümmer hätten zudem Brände in weiteren Wohngebäuden ausgelöst.

Eine russische Stellungnahme lag zunächst nicht vor. Beide Seiten bestreiten, bei den Angriffen gezielt Zivilisten ins Visier zu nehmen. Russland meldete ebenfalls neue ukrainische Angriffe. Die Luftabwehr habe in der Nacht 69 ukrainische Drohnen zerstört, berichtete die russische Nachrichtenagentur RIA am Sonntag unter Berufung auf das Verteidigungsministerium. In der südlichen Schwarzmeerregion Krasnodar löste ein Drohnenangriff nach Angaben der örtlichen Behörden einen Brand in der Ölraffinerie Ilsky aus.