Newsblog zum Ukraine-Krieg Kanzler wird deutlich – Merz sagt, was er von Putin hält
Der Kanzler äußert sich zum russischen Autokraten. Nach dem Mord an einem ukrainischen Politiker spricht nun der Verdächtige. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
Mittwoch, 3. September
Merz nennt Putin einen Kriegsverbrecher
Kanzler Friedrich Merz hat Russlands Präsidenten Wladimir Putin als "den vielleicht schwersten Kriegsverbrecher unserer Zeit" bezeichnet. "Er ist ein Kriegsverbrecher", sagt der CDU-Vorsitzende den TV-Sendern ProSiebenSat1. Nachgiebigkeit sei deshalb fehl am Platz. "Ich habe keine Veranlassung, Putin an irgendeiner Stelle Glauben zu schenken." Der russische Präsident sehe im Augenblick überhaupt keinen Grund, sich einem Waffenstillstand oder gar einem Friedensabkommen mit der Ukraine zu nähern. "Den Grund müssen wir schaffen. Militärisch wird das schwierig, aber ökonomisch kann das gehen." Man müsse dafür sorgen, dass Russland nicht mehr in der Lage sei, seine Kriegswirtschaft aufrechtzuerhalten. "Ich spreche in diesem Zusammenhang von einer ökonomischen Erschöpfung, die wir mit herbeiführen müssen." Dies gehe etwa durch Zölle auf diejenigen, die immer noch mit Russland Handel treiben.
Dienstag, 2. September
Kiew leitet Verbot von moskautreuer Kirche ein
Die ukrainisch-orthodoxe Kirche gilt als verlängerter Arm des Kremls in der Ukraine. Nun soll das Oberste Verwaltungsgericht die Religionsgemeinschaft verbieten. Den ganzen Artikel lesen Sie hier.
"Nicht zuständig": Merz pfeift von der Leyen zurück
Bundeskanzler Friedrich Merz hat betont, dass die militärische Unterstützung der Ukraine Sache der Mitgliedstaaten in der sogenannten Koalition der Willigen und nicht der EU-Kommission sei. "Die Europäische Union ist dafür nicht zuständig", sagte der CDU-Vorsitzende in einem Interview für die Sat.1-Sendung ":newstime". Damit reagierte er auf Äußerungen von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU), die laut "Financial Times" von präzisen Plänen für die Entsendung von Bodentruppen in die Ukraine nach einem Waffenstillstand gesprochen hatte. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hatte sie bereits am Montag scharf dafür kritisiert.
Merz stellte klar, dass es solche konkreten Pläne für einen Militäreinsatz "jedenfalls in Deutschland nicht gibt". Über langfristige Sicherheitsgarantien könne erst entschieden werden, wenn es einen Waffenstillstand oder ein Friedensabkommen gebe. Selbst unter diesen Voraussetzungen würde er den Einsatz deutscher Soldaten aber "unter erhebliche Vorbehalte" stellen, so Merz. "Wir haben ja schon an anderer Stelle gesagt, da muss der Deutsche Bundestag zustimmen." Außerdem komme es darauf an, welche Art von Vereinbarung es dann mit Russland gebe. "Da stehen noch viele, viele Hürden im Weg, möglicherweise auch eine ziemlich lange Zeit."
An diesem Donnerstag findet ein Treffen der sogenannten Koalition der Willigen, der etwa 30 Staaten angehören, in Paris statt. Einige Teilnehmer werden sich per Video zuschalten. Bei den Beratungen soll es unter anderem um Sicherheitsgarantien für die Ukraine nach einem Waffenstillstand gehen.
Mord an Politiker in Kiew: Verdächtiger äußert sich
Nach den tödlichen Schüssen auf den ehemaligen ukrainischen Parlamentspräsidenten Andrij Parubij hat der Tatverdächtige jede Zusammenarbeit mit Russland bestritten. Der Verdächtige gab zwar am Dienstag vor Gericht laut einem von ukrainischen Medien veröffentlichten Video zu, die Tat begangen zu haben, wies jedoch den Vorwurf zurück, mit russischen Geheimdiensten zusammengearbeitet zu haben. Nach dem Tod seines Sohnes an der Front habe er vielmehr aus "persönlicher Rache an den ukrainischen Behörden" gehandelt.
Parubij, eine der Leitfiguren der proeuropäischen Bewegung in der Ukraine, war am Samstag in der westukrainischen Stadt Lwiw auf offener Straße erschossen worden. Am Montag meldeten die Behörden eine Festnahme, die Polizei sprach dabei von einer "russischen Spur".
Seit dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine im Februar 2022 haben beide Länder einander mehrfach die Ermordung von Politikern und ranghohen Militärvertretern vorgeworfen. Russischen Staatsmedien zufolge stand Parubij seit 2023 auf einer Fahndungsliste der russischen Behörden.
Putin schließt EU-Beitritt von Ukraine nicht aus
Der russische Präsident Wladimir Putin hat erklärt, sein Land habe sich nie gegen einen möglichen Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union ausgesprochen. Zudem wies er Behauptungen zurück, Russland plane einen Angriff auf Europa.
Bei einem Treffen mit dem slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico in der chinesischen Hauptstadt Peking sagte Putin, westliche Länder und die Nato versuchten, den gesamten postsowjetischen Raum zu vereinnahmen. Russland habe keine anderen Ziele, als seine Interessen zu schützen.
Finnischer Präsident sieht Fortschritte bei Sicherheitsgarantien
Dem finnischen Präsidenten Alexander Stubb zufolge gibt es Fortschritte bei den Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Bevor diese aber in Kraft treten könnten, müsse es ein Friedensabkommen geben, sagte Stubb am Dienstag. "Wir müssen die Sicherheitsvorkehrungen mit den USA absprechen, die diese stützen."
Er hoffe, dass es bald zu einer Einigung komme. Allerdings sei er skeptisch, dass es bald ein Friedensabkommen oder eine Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine geben werde.
Putin baut den Überwachungsstaat aus
Mit dem gestrigen Monatsbeginn treten in Russland einige neue Gesetze in Kraft. Getarnt als Initiative zur Bekämpfung von Internetbetrug, setzen die neuen Regelungen die Freiheitsrechte der russischen Bevölkerung massiv unter Druck. Welche neuen Strafbestände mittlerweile im Gesetzbuch stehen, lesen Sie hier.
Geheimdienst nennt Opferzahlen unter Nordkoreanern
Dass nordkoreanische Soldaten an der Seite von Russland kämpfen, hat das Regime mittlerweile eingeräumt. Jetzt gibt es eine Schätzung darüber, wie viele Soldaten in Russland gefallen sind. Wie diese aussieht, lesen Sie hier.
