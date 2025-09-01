Newsblog zum Ukraine-Krieg "Nicht zuständig": Merz pfeift von der Leyen zurück
Der Kanzler äußert sich zu einem Militäreinsatz in der Ukraine. Der russische Präsident stellt sich nicht gegen einen EU-Beitritt. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Dienstag, 2. September
"Nicht zuständig": Merz pfeift von der Leyen zurück
Bundeskanzler Friedrich Merz hat betont, dass die militärische Unterstützung der Ukraine Sache der Mitgliedstaaten in der sogenannten Koalition der Willigen und nicht der EU-Kommission sei. "Die Europäische Union ist dafür nicht zuständig", sagte der CDU-Vorsitzende in einem Interview für die Sat.1-Sendung ":newstime". Damit reagierte er auf Äußerungen von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU), die laut "Financial Times" von präzisen Plänen für die Entsendung von Bodentruppen in die Ukraine nach einem Waffenstillstand gesprochen hatte. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hatte sie bereits am Montag scharf dafür kritisiert.
Merz stellte klar, dass es solche konkreten Pläne für einen Militäreinsatz "jedenfalls in Deutschland nicht gibt". Über langfristige Sicherheitsgarantien könne erst entschieden werden, wenn es einen Waffenstillstand oder ein Friedensabkommen gebe. Selbst unter diesen Voraussetzungen würde er den Einsatz deutscher Soldaten aber "unter erhebliche Vorbehalte" stellen, so Merz. "Wir haben ja schon an anderer Stelle gesagt, da muss der Deutsche Bundestag zustimmen." Außerdem komme es darauf an, welche Art von Vereinbarung es dann mit Russland gebe. "Da stehen noch viele, viele Hürden im Weg, möglicherweise auch eine ziemlich lange Zeit."
An diesem Donnerstag findet ein Treffen der sogenannten Koalition der Willigen, der etwa 30 Staaten angehören, in Paris statt. Einige Teilnehmer werden sich per Video zuschalten. Bei den Beratungen soll es unter anderem um Sicherheitsgarantien für die Ukraine nach einem Waffenstillstand gehen.
Mord an Politiker in Kiew: Verdächtiger äußert sich
Nach den tödlichen Schüssen auf den ehemaligen ukrainischen Parlamentspräsidenten Andrij Parubij hat der Tatverdächtige jede Zusammenarbeit mit Russland bestritten. Der Verdächtige gab zwar am Dienstag vor Gericht laut einem von ukrainischen Medien veröffentlichten Video zu, die Tat begangen zu haben, wies jedoch den Vorwurf zurück, mit russischen Geheimdiensten zusammengearbeitet zu haben. Nach dem Tod seines Sohnes an der Front habe er vielmehr aus "persönlicher Rache an den ukrainischen Behörden" gehandelt.
Parubij, eine der Leitfiguren der proeuropäischen Bewegung in der Ukraine, war am Samstag in der westukrainischen Stadt Lwiw auf offener Straße erschossen worden. Am Montag meldeten die Behörden eine Festnahme, die Polizei sprach dabei von einer "russischen Spur".
Seit dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine im Februar 2022 haben beide Länder einander mehrfach die Ermordung von Politikern und ranghohen Militärvertretern vorgeworfen. Russischen Staatsmedien zufolge stand Parubij seit 2023 auf einer Fahndungsliste der russischen Behörden.
Putin schließt EU-Beitritt von Ukraine nicht aus
Der russische Präsident Wladimir Putin hat erklärt, sein Land habe sich nie gegen einen möglichen Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union ausgesprochen. Zudem wies er Behauptungen zurück, Russland plane einen Angriff auf Europa.
Bei einem Treffen mit dem slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico in der chinesischen Hauptstadt Peking sagte Putin, westliche Länder und die Nato versuchten, den gesamten postsowjetischen Raum zu vereinnahmen. Russland habe keine anderen Ziele, als seine Interessen zu schützen.
Finnischer Präsident sieht Fortschritte bei Sicherheitsgarantien
Dem finnischen Präsidenten Alexander Stubb zufolge gibt es Fortschritte bei den Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Bevor diese aber in Kraft treten könnten, müsse es ein Friedensabkommen geben, sagte Stubb am Dienstag. "Wir müssen die Sicherheitsvorkehrungen mit den USA absprechen, die diese stützen."
Er hoffe, dass es bald zu einer Einigung komme. Allerdings sei er skeptisch, dass es bald ein Friedensabkommen oder eine Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine geben werde.
Putin baut den Überwachungsstaat aus
Mit dem gestrigen Monatsbeginn treten in Russland einige neue Gesetze in Kraft. Getarnt als Initiative zur Bekämpfung von Internetbetrug, setzen die neuen Regelungen die Freiheitsrechte der russischen Bevölkerung massiv unter Druck. Welche neuen Strafbestände mittlerweile im Gesetzbuch stehen, lesen Sie hier.
Geheimdienst nennt Opferzahlen unter Nordkoreanern
Dass nordkoreanische Soldaten an der Seite von Russland kämpfen, hat das Regime mittlerweile eingeräumt. Jetzt gibt es eine Schätzung darüber, wie viele Soldaten in Russland gefallen sind. Wie diese aussieht, lesen Sie hier.
China und Russland zeigen in Shanghai Geschlossenheit
Beim Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit will China Geschlossenheit mit dem russlandfreundlichen Block zeigen – ein Zeichen auch gegen den Westen. Doch wie stabil ist das Bündnis?
Russland bringt Propaganda an Schulen
In Russland hat die Schule wieder angefangen. Seit dem Krieg in der Ukraine werden dort auch Narrative des Kremls intensiv verbreitet und Menschen mit Migrationshintergrund weitestgehend ausgeschlossen. Wie Russland seine Propaganda verbreitet, lesen Sie hier.
Russland: Treffen von Putin und Kim in China möglich
Russland hat bestätigt, dass es bei dem China-Besuch von Präsident Wladimir Putin auch zu einem Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un kommen könnte. Die Möglichkeit eines Treffens werde besprochen, sobald Kim am Dienstag in China ankomme, zitierte die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass den Kremlsprecher Dmitri Peskow.
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP