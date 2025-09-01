t-online - Nachrichten für Deutschland
Ukraine-Krieg: Nach Mord an Politiker – Polizei verfolgt "russische Spur"

Newsblog zum Ukraine-Krieg
Ukrainische Polizei: "Russische Spur" nach Mord an Politiker

Von Finn Michalski
Aktualisiert am 01.09.2025 - 13:42 UhrLesedauer: 4 Min.
Der damalige Parlamentssprecher Andrij Parubij im Jahr 2019 in der ukrainischen Werchowna Rada.Vergrößern des Bildes
Der damalige Parlamentssprecher Andrij Parubij im Jahr 2019 in der ukrainischen Werchowna Rada. (Quelle: Valentyn Ogirenko/Reuters)
Nach dem Mord an einem ukrainischen Politiker führt die Spur der Ermittlungen nach Russland. Die Ukraine plant wohl neue Angriffe auf russisches Territorium. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Montag, 1. September

Mord an Parubij: Ukrainische Polizei verfolgt nach Festnahme "russische Spur"

Die Ukraine vermutet eine russische Verwicklung in die tödlichen Schüsse auf den früheren Parlamentspräsidenten Andrij Parubij. "Wir wissen, dass dieses Verbrechen kein Zufall war. Es gibt eine russische Verstrickung. Alle Verantwortlichen werden zur Rechenschaft gezogen", schreibt der ukrainische Polizeichef Iwan Wyhiwskyj auf Facebook. Parubij war am Samstag in der westukrainischen Stadt Lwiw erschossen worden. Ein Verdächtiger wurde inzwischen festgenommen.

Russische Soldaten sollen sich gegenseitig beschossen haben

In der umkämpften Region im Süden der Ukraine sollen sich russische Soldaten gegenseitig angegriffen haben – mit verheerenden Folgen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Ukraine: Regierungssprecher spricht von Bestandsaufnahme

Nach Ansicht der Bundesregierung ist die Zeit für eine Bestandsaufnahme im Ukraine-Krieg gekommen. Allerdings will ein Regierungssprecher nicht bestätigen, dass es am Donnerstag zu einem Treffen europäischer Staats- und Regierungschefs in Paris kommen soll. In Regierungskreisen heißt es, dass es noch keine abschließende Entscheidung über ein Treffen oder eine Videoschalte auf Chefebene gebe. Hintergrund der Überlegungen ist auch, dass die von US-Präsident Donald Trump gesetzte Frist für ein Treffen der Präsidenten Russlands und der Ukraine ohne Ergebnis abgelaufen ist.

Bei Landung in Bulgarien: GPS-Signal bei Reise von von der Leyen gestört

Ursula von der Leyens Flugzeug musste am Sonntag unter Zuhilfenahme einer Papierkarte in Bulgarien landen. Auslöser war wohl ein russisches Störsignal. Mehr dazu lesen Sie hier.

Vor Sapad-Manöver: Litauen schränkt Luftraum ein

Litauen begrenzt seinen Luftraum vor der russisch-belarussischen Militärübung Sapad. Im Ernstfall sei das Militär bereit, feindliche Flugzeuge abzuschießen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Ukraine setzt Taktiken aus dem Zweiten Weltkrieg ein

Die ukrainische Armee zeigt sich im Kampf gegen russische Drohnen erfinderisch. Dabei soll auch ein Flugzeug aus Sowjetzeiten zum Einsatz kommen. Was es damit auf sich hat, lesen Sie hier.

Jak-52 in der Ukraine (Archivbild): Das Militär setzt die Flieger zur Drohnenabwehr ein.Vergrößern des Bildes
Jak-52 in der Ukraine (Archivbild): Das Militär setzt die Flieger zur Drohnenabwehr ein. (Quelle: Kirill Gorlov/imago-images-bilder)

Selenskyj: Neue Angriffe tief nach Russland geplant

Die Ukraine plant offenbar erneut Angriffe tief im Landesinneren Russlands. Nachdem es in den vergangenen Wochen zu teils heftigen Angriffen auf die russische Energieinfrastruktur gekommen war, kündigte Präsident Selenskyj nun weitere Schläge in das Landesinnere an.

"Wir werden unsere aktiven Operationen genau so fortsetzen, wie es für die Verteidigung der Ukraine notwendig ist. Die Kräfte und Mittel sind vorbereitet. Auch neue tiefe Schläge sind geplant", erklärte Selenskyj auf der Plattform X nach einem Treffen mit dem ukrainischen Oberbefehlshaber Oleksandr Syrskyj.

Ukraine: Drohnenprogramm mit den Philippinen geplant

Die Ukraine beabsichtigt, ein gemeinsames Verteidigungsabkommen mit den Philippinen zu unterzeichnen. Gegenstand des Abkommens soll es sein, dass beiden Ländern die gemeinsame Produktion und Nutzung von Drohnen ermöglicht werden soll.

Die ukrainische Botschafterin in Manila, Yuliia Fediv, sagte, dass eine Verteidigungsdelegation aus der Ukraine voraussichtlich im Oktober auf den Philippinen eintreffen wird, um ein "Memorandum of Understanding" zur Besiegelung des Abkommens zu unterzeichnen.

Spahn und Miersch in Ukraine eingetroffen

Die Chefs der Fraktionen von Union und SPD sind gemeinsam in die Ukraine gereist. Mehr dazu lesen Sie hier.

urn:newsml:dpa.com:20090101:250901-911-008970Vergrößern des Bildes
Matthias Miersch (SPD) und Jens Spahn (CDU): Die Fraktionsvorsitzenden im Bundestag sind gemeinsam in die Ukraine gereist. (Quelle: Michael Fischer/dpa)

Mord an ukrainischem Ex-Parlamentspräsidenten: Verdächtiger gefasst

Kurz nach den tödlichen Schüssen auf den ehemaligen ukrainischen Parlamentspräsidenten Andrij Parubij haben die Behörden einen Fahndungserfolg verkündet. Ein Verdächtiger sei gefasst worden und habe bereits "eine erste Aussage" gemacht, erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Montagfrüh in Online-Netzwerken. Parubij, eine der Leitfiguren der pro-europäischen Bewegungen in der Ukraine, war am Wochenende in der westukrainischen Stadt Lwiw auf offener Straße erschossen worden.

Selenskyj erklärte, Innenminister Ihor Klymenko und Sicherheitsbehörden-Chef Wasyl Malijuk hätten ihn über den Fahndungserfolg informiert. Nach Angaben von Generalstaatsanwalt Ruslan Krawtschenko habe der Verdächtige "eine erste Aussage" gemacht. Innenminister Klymenko erklärte im Onlinedienst Telegram, an dem Einsatz zur Festnahme des Verdächtigen seien Dutzende Polizisten und andere Sicherheitskräfte beteiligt gewesen. Der Zugriff gelang demnach in der westlichen Region Chmelnyzkyj.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt könne er "nicht viele Details" dazu nennen, führte Klymenko aus. "Ich werde nur sagen, dass das Verbrechen sorgfältig vorbereitet wurde: Der Zeitablauf der Bewegungen des Verstorbenen wurde erforscht, die Route wurde festgelegt und ein Fluchtplan wurde entworfen."

Sonntag, 31. August

  • Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP
