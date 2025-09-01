Newsblog zum Ukraine-Krieg Ukrainische Polizei: "Russische Spur" nach Mord an Politiker

Der damalige Parlamentssprecher Andrij Parubij im Jahr 2019 in der ukrainischen Werchowna Rada. (Quelle: Valentyn Ogirenko/Reuters)

Nach dem Mord an einem ukrainischen Politiker führt die Spur der Ermittlungen nach Russland. Die Ukraine plant wohl neue Angriffe auf russisches Territorium. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Montag, 1. September

Mord an Parubij: Ukrainische Polizei verfolgt nach Festnahme "russische Spur"

Die Ukraine vermutet eine russische Verwicklung in die tödlichen Schüsse auf den früheren Parlamentspräsidenten Andrij Parubij. "Wir wissen, dass dieses Verbrechen kein Zufall war. Es gibt eine russische Verstrickung. Alle Verantwortlichen werden zur Rechenschaft gezogen", schreibt der ukrainische Polizeichef Iwan Wyhiwskyj auf Facebook. Parubij war am Samstag in der westukrainischen Stadt Lwiw erschossen worden. Ein Verdächtiger wurde inzwischen festgenommen.

Russische Soldaten sollen sich gegenseitig beschossen haben

Ukraine: Regierungssprecher spricht von Bestandsaufnahme

Nach Ansicht der Bundesregierung ist die Zeit für eine Bestandsaufnahme im Ukraine-Krieg gekommen. Allerdings will ein Regierungssprecher nicht bestätigen, dass es am Donnerstag zu einem Treffen europäischer Staats- und Regierungschefs in Paris kommen soll. In Regierungskreisen heißt es, dass es noch keine abschließende Entscheidung über ein Treffen oder eine Videoschalte auf Chefebene gebe. Hintergrund der Überlegungen ist auch, dass die von US-Präsident Donald Trump gesetzte Frist für ein Treffen der Präsidenten Russlands und der Ukraine ohne Ergebnis abgelaufen ist.

Bei Landung in Bulgarien: GPS-Signal bei Reise von von der Leyen gestört

Vor Sapad-Manöver: Litauen schränkt Luftraum ein

Ukraine setzt Taktiken aus dem Zweiten Weltkrieg ein

