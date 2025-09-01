Newsblog zum Ukraine-Krieg Polnische Armee startet Manöver mit 30.000 Soldaten

Player wird geladen Im Video: Drohnenangriff auf russischen Stützpunkt auf der Krim – mehrere Helikopter zerstört, Schiff beschädigt. (Quelle: t-online)

News folgen Artikel teilen

Polen startet seine größte Militärübung des Jahres. In Russland werden 300 Menschen nach einem ukrainischen Drohnenangriff evakuiert. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Dienstag, 2. September

Loading...

Russland bringt Propaganda an Schulen

In Russland hat die Schule wieder angefangen. Seit dem Krieg in der Ukraine werden dort auch Narrative des Kreml intensiv verbreitet – und Menschen mit Migrationshintergrund weitestgehend ausgeschlossen. Wie Russland seine Propaganda verbreitet, lesen Sie hier.

Russland: Treffen von Putin und Kim in China möglich

Russland hat bestätigt, dass es bei dem China-Besuch von Präsident Wladimir Putin auch zu einem Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un kommen könnte. Die Möglichkeit eines Treffens werde besprochen, sobald Kim am Dienstag in China ankomme, zitierte die russische Nachrichtenagentur Tass Kreml-Sprecher Dmitri Peskow.

Putin und Kim nehmen am Mittwoch in Peking an einer großen Militärparade anlässlich der Feiern zum 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs teil. Es ist das erste Mal, dass der chinesische Präsident Xi Jinping Putin und Kim gemeinsam zu einer Veranstaltung empfängt. Ob es auch zu einem Dreier-Treffen kommt, ist noch unklar. Unter den Staatsgästen bei der Militärparade ist unter anderem auch der iranische Präsident Massud Peseschkian.

Polen hat am Montag seine größte Militärübung des Jahres gestartet. Rund 30.000 polnische und verbündete Soldaten sind bei der Übung namens "Iron Defender-25" beteiligt. Das teilte das Generalkommando der polnischen Streitkräfte mit, wie unter anderem das ukrainische Onlinemedium "The Kyiv Independent" berichtete.

Die Übung erstreckt sich über Land, See, Luft sowie den virtuellen Raum. Hintergrund sei die wachsende Bedrohung der polnischen Hauptstadt Warschau.

Russland: 300 Menschen nach Drohnenangriff evakuiert

Nach einem ukrainischen Drohnenangriff auf die südrussische Region Rostow wurden nach Angaben von örtlichen Behörden mehr als 300 Menschen aus ihren Wohnungen evakuiert. In einer der Wohnungen sei eine nicht explodierte Drohne entdeckt worden, teilte Gouverneur Juri Sljusar über den Kurznachrichtendienst Telegram mit. Aus Sicherheitsgründen würden 320 Bewohner des Gebäudes in Sicherheit gebracht. Bei dem Angriff wurden mehrere Wohngebäude beschädigt und kleine Brände ausgelöst. Drei Menschen, darunter ein Kind, wurden den Behörden zufolge leicht verletzt.

Garantien für Ukraine: Trump spricht erneut über Lufthilfe