t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikUkraine

Ukraine-Krieg: Polnische Armee startet Groß-Manöver "Iron Defender-25"

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextSchauspieler Graham Greene ist tot
TextSöder-Tochter erkennt Helmut Kohl nicht
TextKlingelstreich endet tödlich: Junge stirbt
VideoKreuzfahrtriese verlässt deutschen Hafen
TextAfD verzeichnet zwei weitere Todesfälle

Newsblog zum Ukraine-Krieg
Polnische Armee startet Manöver mit 30.000 Soldaten

  • Jakob Hartung: Redakteur für Politik und Wirtschaft
Von F. Michalski, J. Zielezinski, J. Hartung, C. Cöln
Aktualisiert am 02.09.2025 - 10:33 UhrLesedauer: 9 Min.
Video lädt
Player wird geladen
Im Video: Drohnenangriff auf russischen Stützpunkt auf der Krim – mehrere Helikopter zerstört, Schiff beschädigt. (Quelle: t-online)
News folgen

Polen startet seine größte Militärübung des Jahres. In Russland werden 300 Menschen nach einem ukrainischen Drohnenangriff evakuiert. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Inhaltsverzeichnis

Dienstag, 2. September

Loading...

Russland bringt Propaganda an Schulen

In Russland hat die Schule wieder angefangen. Seit dem Krieg in der Ukraine werden dort auch Narrative des Kreml intensiv verbreitet – und Menschen mit Migrationshintergrund weitestgehend ausgeschlossen. Wie Russland seine Propaganda verbreitet, lesen Sie hier.

Russland: Treffen von Putin und Kim in China möglich

Russland hat bestätigt, dass es bei dem China-Besuch von Präsident Wladimir Putin auch zu einem Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un kommen könnte. Die Möglichkeit eines Treffens werde besprochen, sobald Kim am Dienstag in China ankomme, zitierte die russische Nachrichtenagentur Tass Kreml-Sprecher Dmitri Peskow.

Putin und Kim nehmen am Mittwoch in Peking an einer großen Militärparade anlässlich der Feiern zum 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs teil. Es ist das erste Mal, dass der chinesische Präsident Xi Jinping Putin und Kim gemeinsam zu einer Veranstaltung empfängt. Ob es auch zu einem Dreier-Treffen kommt, ist noch unklar. Unter den Staatsgästen bei der Militärparade ist unter anderem auch der iranische Präsident Massud Peseschkian.

imago images 0832105146Vergrößern des Bildes
Wladimir Putin und Xi Jinping: Die Staatschefs von Russland und China demonstrieren auf einem Gipfel ihre Geschlossenheit. (Quelle: Sergey Bobylev/imago-images-bilder)

Polnische Armee startet Manöver mit 30.000 Soldaten

Polen hat am Montag seine größte Militärübung des Jahres gestartet. Rund 30.000 polnische und verbündete Soldaten sind bei der Übung namens "Iron Defender-25" beteiligt. Das teilte das Generalkommando der polnischen Streitkräfte mit, wie unter anderem das ukrainische Onlinemedium "The Kyiv Independent" berichtete.

Die Übung erstreckt sich über Land, See, Luft sowie den virtuellen Raum. Hintergrund sei die wachsende Bedrohung der polnischen Hauptstadt Warschau.

Russland: 300 Menschen nach Drohnenangriff evakuiert

Nach einem ukrainischen Drohnenangriff auf die südrussische Region Rostow wurden nach Angaben von örtlichen Behörden mehr als 300 Menschen aus ihren Wohnungen evakuiert. In einer der Wohnungen sei eine nicht explodierte Drohne entdeckt worden, teilte Gouverneur Juri Sljusar über den Kurznachrichtendienst Telegram mit. Aus Sicherheitsgründen würden 320 Bewohner des Gebäudes in Sicherheit gebracht. Bei dem Angriff wurden mehrere Wohngebäude beschädigt und kleine Brände ausgelöst. Drei Menschen, darunter ein Kind, wurden den Behörden zufolge leicht verletzt.

Garantien für Ukraine: Trump spricht erneut über Lufthilfe

Im Ringen um ein Ende des Ukraine-Kriegs sind schon länger sogenannte Sicherheitsgarantien für das Land als Schutz vor künftigen Angriffen Russlands im Gespräch. US-Präsident Donald Trump schloss zwar eine Unterstützung mit US-Soldaten am Boden aus, brachte aber die Option einer Unterstützung in der Luft auf. Dies bekräftigte er nun in einem Gespräch mit dem erzkonservativen Portal "Daily Caller", das sich als Sprachrohr der Trump-Wähler sieht.

Meistgelesen

Laut Transkript der Unterhaltung, die am Freitag stattfand, sagte der Republikaner auf die Frage nach Sicherheitsgarantien in der Luft: "Vielleicht werden wir etwas tun." Er wolle eine Lösung. Wenn er das Sterben beenden könnte und "ab und zu ein Flugzeug in der Luft fliegen würde, wären das hauptsächlich die Europäer, aber wir würden ihnen helfen". Näher ging der Präsident nicht darauf ein.

Mit sogenannten Sicherheitsgarantien können Staaten oder internationale Organisationen einem Land verbindliche Zusagen geben, um dessen Schutz zu gewährleisten und es vor externen Bedrohungen zu schützen. Sicherheitsgarantien sind ein Baustein in den Verhandlungen für ein Ende des russischen Angriffskriegs. Der Krieg dauert nun schon mehr als dreieinhalb Jahre an.

Montag, 1. September

Dreiertreffen mit Selenskyj? Moskau widerspricht Trump

Der US-Präsident behauptete, er werde sich bald mit Putin und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj treffen. Dem widerspricht der Kreml nun deutlich. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.

Fico will Putin und Selenskyj treffen

Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico will in dieser Woche sowohl Kremlchef Wladimir Putin als auch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen. Am Dienstagabend wolle er Putin in Peking im Rahmen einer China-Reise treffen, am Freitag dann Selenskyj in der Ostslowakei, sagte Fico in einer Videobotschaft.

imago images 0787721232Vergrößern des Bildes
Robert Fico, der slowakische Ministerpräsident. (Quelle: IMAGO/Artyom Geodakyan/imago)

Fico reist nach China, um dort an Gedenkveranstaltungen zum Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs teilzunehmen, darunter am Mittwoch einer Militärparade. Am Donnerstag werde ihn Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping empfangen, sagte der Regierungschef. Die EU-Partner seien über seine Reise informiert. Fico will sich als Friedensstifter zwischen der Ukraine und Russland anbieten. Das gelang ihm bisher aber nicht, weil ihm Selenskyj und führende EU-Politiker einen zu russlandfreundlichen Kurs vorwerfen.

Die Slowakei und die Ukraine streiten zudem darüber, dass Kiew den Transit von russischem Gas und Erdöl in die Slowakei behindert. Die Slowakei ist von russischen Energielieferungen so abhängig wie kaum ein anderes EU-Land. Die Ukraine hingegen will mit dem Stopp des Transits eine Finanzierungsquelle für Russlands Angriffskrieg blockieren.

Loading...
Loading...
Mehr aus dem Ressort

Koalition der Willigen berät am Donnerstag in Paris mit Selenskyj

Vor dem Hintergrund der Bemühungen um ein Kriegsende berät die sogenannte Koalition der Willigen am Donnerstag mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj über Sicherheitsgarantien für Kiew im Fall eines Waffenstillstands mit Russland. Selenskyj werde dazu in Paris erwartet, weitere Teilnehmer der insgesamt rund 30 Länder würden per Video zugeschaltet, teilte der Elysée-Palast am Montag mit. Präsident Emmanuel Macron leite die Sitzung gemeinsam mit dem britischen Premierminister Keir Starmer, hieß es weiter.

Verwendete Quellen
  • Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
BrandCDUChinaDonald TrumpEUFriedrich MerzKiewKim Jong-unMoskauNordkoreaParisPekingRobert FicoRusslandSlowakeiTrump und Putin treffen sich in AlaskaUkraineWarschauWladimir PutinWolodymyr SelenskyjXi JinpingZweiter Weltkrieg
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom