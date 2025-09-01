Newsblog zum Ukraine-Krieg Putin: Westliche Soldaten in der Ukraine sind legitime Ziele
Putin droht westlichen Staaten. Trump kündigt Gespräche mit Putin an, der Kreml weiß von nichts. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Putin: Westliche Soldaten in der Ukraine sind legitime Ziele
- Ukraine attackiert russische Ölinfrastruktur erneut
- Kreml: Keine Gespräche mit Trump geplant
- Macron: 26 Länder wollen Truppen in Richtung Ukraine entsenden
- Schweden will nach dem Krieg Kampfjets an Ukraine liefern
- Putin schließt EU-Beitritt von Ukraine nicht aus
Freitag, 5. September
Putin: Westliche Soldaten in der Ukraine sind legitime Ziele
Nach den erneuten Beratungen der sogenannten Koalition der Willigen hat Kremlchef Wladimir Putin entschieden vor der Entsendung westlicher Truppen in die Ukraine gewarnt. "Wenn dort irgendwelche Truppen auftauchen, insbesondere jetzt während der Kämpfe, gehen wir von der Prämisse aus, dass sie ein legitimes Ziel sind", sagte der russische Staatschef am Freitag bei einem Wirtschaftsforum in Wladiwostok.
Putin hob hervor, dass eine Entsendung von Soldaten aus dem Westen für einen langfristigen Frieden nicht förderlich sei. Der Kremlchef äußerte sich einen Tag nach den Gesprächen von mehr als 30 Staats- und Regierungschefs der "Koalition der Willigen" über Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Nach Angaben Frankreichs zeigten sich dabei 26 Länder bereit, sich im Fall eines Waffenstillstands mit Russland an einem möglichen Einsatz in der Ukraine zu beteiligen.
Putin sagte, falls Entscheidungen über einen dauerhaften Frieden getroffen würden, sehe er "einfach keinen Sinn" in der Präsenz westlicher Truppen in der Ukraine. Er versicherte, dass Russland ein mögliches Abkommen "vollständig einhalten" werde.
Ukraine attackiert russische Ölinfrastruktur erneut
In der Nacht hat die Ukraine erneut russische Ölraffinerien angegriffen. Wie Augenzeugen und mehrere russische Telegram-Kanäle berichten, schlugen gegen 1.30 Uhr Ortszeit Drohnen in der Ölverarbeitungsanlage in der russischen Großstadt Rjasan ein.
Auf in sozialen Netzwerken veröffentlichten Bildern und Videos war ein größerer Brand zu sehen. Der Gouverneur der Region Rjasan, Pawel Malkow, sprach von acht abgeschossenen Drohnen. Trümmerteile seien auf ein nicht näher benanntes Industrieobjekt gefallen. Es habe keine Verletzten und keine Schäden an Wohngebäuden oder der Infrastruktur gegeben, so Malkow. Seine Angaben können nicht unabhängig überprüft werden. Die Bilder des Großbrandes in der Raffinerie lassen aber zumindest darauf schließen, dass nicht nur Drohnenteile auf die Ölraffinerie fielen, sondern mindestens eine ukrainische Drohne ihr Ziel erreichte.
Auch in der von Russland besetzten Region Luhansk in der Ostukraine wurde ein Angriff gemeldet. Medienberichten zufolge soll dort ein Öldepot nach 21 Uhr Ortszeit in Brand geraten sein.
Kreml: Keine Gespräche mit Trump geplant
Kreml-Sprecher Dmitri Peskow zufolge finden gegenwärtig keine Vorbereitungen für Gespräche zwischen Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump statt. Wie er der russischen Nachrichtenagentur Interfax weiter erklärte, könnte ein Gespräch jedoch schnell organisiert werden. Trump hatte am Donnerstag gesagt, dass er in naher Zukunft mit Putin sprechen werde.
Tote bei russischem Angriff in Charkiw
Bei einem russischen Angriff auf die ostukrainische Region Charkiw sind nach ukrainischen Angaben drei Menschen getötet worden. Zwei weitere Menschen seien bei dem Angriff am Donnerstagabend verletzt worden, erklärte der Chef der örtlichen Militärverwaltung, Oleh Synehubow, im Onlinedienst Telegram.
Bereits am Donnerstag waren bei einem russischen Raketenangriff im Norden der Ukraine nach ukrainischen Angaben zwei Minenräumer des Dänischen Flüchtlingsrats getötet worden.
Russland will über Brennstoffe in Saporischschja sprechen
Russland zeigt sich zu Gesprächen mit dem US-Konzern Westinghouse über Nuklearbrennstoffe im ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja bereit. Wie der Chef des russischen Staatskonzerns Rosatom, Alexej Lichatschow, der russischen Nachrichtenagentur RIA erklärte, ist Russland offen für Diskussionen über die Frage des dort gelagerten US-Atombrennstoffs.
Im Juni hatte Russland die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) gebeten, in dieser Frage zwischen Moskau und Washington zu vermitteln. Westinghouse und US-Energievertreter hatten zuvor Bedenken hinsichtlich des geistigen Eigentums im Zusammenhang mit dem Brennstoff geäußert, wie Lichatschow mitteilte. Das Kraftwerk wird seit 2022 von russischen Truppen kontrolliert.
Trump kündigt Gespräch mit Putin an
US-Präsident Donald Trump will nach eigenen Angaben in naher Zukunft mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sprechen. Er sagte vor Reportern zudem, er habe viele Kriege beigelegt. Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine sei jedoch bislang der schwierigste gewesen. Trump äußerte sich bislang nicht zu der Zusage von 26 Ländern, sich nach einer Waffenruhe an einer Sicherungstruppe für die Ukraine beteiligen zu wollen. Die Mitglieder der "Koalition der Willigen" hatten dies nach einem Treffen in Paris vereinbart. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte nach dem Treffen angekündigt, die US-Unterstützung für Sicherheitsgarantien werde in den kommenden Tagen endgültig festgelegt.
Minenräumer bei russischem Angriff getötet
Bei einem russischen Angriff sind nach ukrainischen Angaben mindestens zwei Mitarbeiter einer Minenräummission getötet worden. Laut dem Gebietsgouverneur von Tschernihiw, Wjatscheslaw Tschaus, wurden außerdem fünf Personen verletzt.
Donnerstag, 4. September
Macron: 26 Länder wollen Truppen in Richtung Ukraine entsenden
26 Länder sind nach Angaben von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bereit, Truppen zur Absicherung eines Waffenstillstands oder Friedens in der Ukraine einzusetzen. Diese Länder hätten sich formell verpflichtet, Truppen als Rückhalt in der Ukraine zu stationieren oder auf dem Land, auf See oder in der Luft präsent zu sein, um die Ukraine nach einem Kriegsende zu stärken und einen Frieden abzusichern, sagte Macron nach Beratungen der sogenannten Koalition der Willigen in Paris. Weitere Länder prüften noch, ob sie sich beteiligen werden.
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP