Er hoffe, dass es bald zu einer Einigung komme. Allerdings sei er skeptisch, dass es bald ein Friedensabkommen oder eine Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine geben werde.

Putin baut den Überwachungsstaat aus

Mit dem gestrigen Monatsbeginn treten in Russland einige neue Gesetze in Kraft. Getarnt als Initiative zur Bekämpfung von Internetbetrug, setzen die neuen Regelungen die Freiheitsrechte der russischen Bevölkerung massiv unter Druck. Welche neuen Strafbestände mittlerweile im Gesetzbuch stehen, lesen Sie hier.

Geheimdienst nennt Opferzahlen unter Nordkoreanern

Dass nordkoreanische Soldaten an der Seite von Russland kämpfen, hat das Regime mittlerweile eingeräumt. Jetzt gibt es eine Schätzung darüber, wie viele Soldaten in Russland gefallen sind. Wie diese aussieht, lesen Sie hier.

China und Russland zeigen in Shanghai Geschlossenheit

Beim Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit will China Geschlossenheit mit dem russlandfreundlichen Block zeigen – ein Zeichen auch gegen den Westen. Doch wie stabil ist das Bündnis?

Russland bringt Propaganda an Schulen

In Russland hat die Schule wieder angefangen. Seit dem Krieg in der Ukraine werden dort auch Narrative des Kremls intensiv verbreitet und Menschen mit Migrationshintergrund weitestgehend ausgeschlossen. Wie Russland seine Propaganda verbreitet, lesen Sie hier.

Russland: Treffen von Putin und Kim in China möglich

Russland hat bestätigt, dass es bei dem China-Besuch von Präsident Wladimir Putin auch zu einem Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un kommen könnte. Die Möglichkeit eines Treffens werde besprochen, sobald Kim am Dienstag in China ankomme, zitierte die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass den Kremlsprecher Dmitri Peskow.

Putin und Kim nehmen am Mittwoch in Peking an einer großen Militärparade anlässlich der Feiern zum 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs teil. Es ist das erste Mal, dass der chinesische Präsident Xi Jinping Putin und Kim gemeinsam zu einer Veranstaltung empfängt. Ob es auch zu einem Dreiertreffen kommt, ist noch unklar. Unter den Staatsgästen bei der Militärparade ist auch der iranische Präsident Massud Peseschkian.