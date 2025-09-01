Newsblog zum Ukraine-Krieg Putin in China: "Friedensgespräche" – oder das Töten geht weiter
Putin spricht über Friedensgespräche – oder weiteren Krieg. Die Ukraine klagt Ramsan Kadyrow an. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Putin: Friedensgespräche – oder längerer Krieg
- Ukraine klagt Kadyrow wegen Kriegsverbrechen an
- Merz nennt Putin einen Kriegsverbrecher
- Trump zeigt sich unzufrieden mit Putin
- "Nicht zuständig": Merz pfeift von der Leyen zurück
- Mord an Politiker in Kiew: Verdächtiger äußert sich
- Putin schließt EU-Beitritt von Ukraine nicht aus
- Polnische Armee startet Manöver mit 30.000 Soldaten
- Garantien für die Ukraine: Trump spricht erneut über Lufthilfe
Mittwoch, 3. September
Putin: Friedensgespräche – oder längerer Krieg
Der russische Präsident Wladimir Putin hat für den Fall eines Scheiterns möglicher Ukraine-Friedensgespräche eine Fortsetzung der Kämpfe angekündigt. "Ich denke, da ist ein Licht am Ende des Tunnels", sagte Putin am Mittwoch bei seinem Besuch in Peking zu Journalisten. Er fügte an: "Wir werden sehen, wie sich die Lage entwickelt." Sollten die Gespräche scheitern, "werden wir unsere Aufgaben militärisch erledigen müssen", betonte Putin.
Zur Lage auf dem Schlachtfeld in der Ukraine sagte Putin, alle "Verbände der russischen Streitkräfte" befänden sich "an allen Frontabschnitten in der Offensive". Zuvor hatte er erklärt, dass er zu Gesprächen mit Wolodymyr Selenskyj bereit sei – aber nur in Moskau.
Putin hielt sich am Mittwoch in der chinesischen Hauptstadt auf, um dort an der Seite des chinesischen Staatschefs Xi Jinping und des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un an einer riesigen Militärparade zum 80. Jahrestag der Kapitulation Japans zum Ende des Zweiten Weltkriegs teilzunehmen.
Ukraine klagt Kadyrow wegen Kriegsverbrechen an
Der ukrainische Geheimdienst hat den tschetschenischen Präsidenten Ramsan Kadyrow wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen vor einem ukrainischen Gericht angeklagt. Die Vorwürfe betreffen unter anderem die Misshandlung ukrainischer Gefangener.
Wie die Behörde am 1. September auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mitteilte, betreffen die Anklagen zwei Vorfälle aus dem Jahr 2023. Im Oktober habe Kadyrow seinen Untergebenen befohlen, gefangene ukrainische Soldaten unmittelbar zu töten. Ein Befehl, den er später widerrufen haben soll. Im Dezember habe er angewiesen, Kriegsgefangene auf Dächern von Militäreinrichtungen in der tschetschenischen Hauptstadt Grosny zu platzieren. Sie sollten demnach als "menschliche Schutzschilde" gegen ukrainische Drohnenangriffe dienen.
Die ukrainischen Ermittler sehen darin Verstöße gegen die Genfer Konventionen sowie das Rom-Statut des Internationalen Strafgerichtshofs. Die Anklage wurde in Abwesenheit Kadyrows nach Artikel 438 des ukrainischen Strafrechts erhoben. Im Fall einer Verurteilung drohen Kadyrow bis zu zwölf Jahre Haft. Die Ermittlungen laufen unter Aufsicht der Generalstaatsanwaltschaft.
Ukraine: Russland hat mit mehr als 500 Drohnen angegriffen
Die russischen Streitkräfte haben nach ukrainischen Angaben in der Nacht zum Mittwoch mit 502 Drohnen angegriffen. 430 von ihnen seien abgefangen und zerstört worden, teilt die ukrainische Luftwaffe mit. Zudem habe Russland 24 Raketen auf Ziele in der Ukraine gefeuert, 21 von ihnen seien von der ukrainischen Flugabwehr abgefangen worden. Drei Raketen und 69 Drohnen hätten 14 Ziele getroffen, teilt die Luftwaffe weiter mit.
Ukrainer bei Fluchtversuch aus Kriegsland erschossen
In der südukrainischen Region Odessa ist ein Ukrainer bei der versuchten Flucht aus dem Kriegsland durch Schüsse getötet worden. Einer Mitteilung des Grenzschutzes zufolge hatten Grenzer nach der Entdeckung einer Gruppe Unbekannter zuvor "Warnschüsse" abgegeben.
Eine Person sei an einer Grenzschutzbefestigung festgenommen worden. Ein weiterer Mann sei mit Schussverletzungen und ohne Lebenszeichen aufgefunden worden. Die Behörden leiteten demnach Ermittlungen zu den Todesumständen des ukrainischen Staatsbürgers ein.
Ukrainisches Militär: Russland startet Luftangriff auf Kiew
Nach Angaben des ukrainischen Militärs wehrt die Ukraine einen russischen Luftangriff auf Kiew ab. "Die Luftabwehr ist in Kiew im Einsatz! Bleiben Sie in den Schutzräumen, bis Entwarnung gegeben wird!", teilte Timur Tkachenko, Leiter der Militärverwaltung von Kiew, über den Messengerdienst Telegram mit. Vor wenigen Stunden hatte die ukrainische Luftwaffe vor Raketen- und Drohnenangriffen gewarnt und landesweit Luftangriffsalarm ausgelöst.
Lawrow: Russland erwartet Fortsetzung der Gespräche mit Ukraine
Dem russischen Außenminister Sergej Lawrow zufolge erwartet Moskau eine Fortsetzung der Gespräche zwischen Russland und der Ukraine. Dabei müssten allerdings neue territoriale Realitäten anerkannt und neue Systeme von Sicherheitsgarantien geschaffen werden, sagte er laut der russischen Nachrichtenagentur Interfax in einer Stellungnahme. Für einen dauerhaften Frieden sollen laut Lawrow "neue territoriale Realitäten" anerkannt und international rechtlich formalisiert werden, so die Agentur weiter.
Russland will Indien weitere S-400-Raketensysteme liefern
Moskau und Neu-Delhi verhandeln laut einem russischen Verteidigungsexportbeamten über verstärkte Lieferungen russischer Boden-Luft-Raketensysteme des Typs S-400 an Indien. "Es besteht die Möglichkeit, unsere Zusammenarbeit auch in diesem Bereich zu erweitern. Das bedeutet neue Lieferungen. Im Moment befinden wir uns in der Verhandlungsphase", zitierte die Nachrichtenagentur Tass den Leiter des russischen Föderalen Dienstes für militärisch-technische Zusammenarbeit, Dmitri Schugajew.
Indien hat 2018 mit Russland einen Vertrag im Wert von 5,5 Milliarden Dollar über fünf Boden-Luft-Raketensysteme des Typs S-400 mit großer Reichweite unterzeichnet. Neu-Delhi benötigt diese, um nach eigenen Angaben einer Bedrohung durch China zu begegnen. Die Auslieferung der Systeme hat sich jedoch mehrfach verzögert. Es wird erwartet, dass Moskau 2026 und 2027 Einheiten der letzten beiden S-400-Systeme an Indien liefert.
Merz nennt Putin einen Kriegsverbrecher
Kanzler Friedrich Merz hat Russlands Präsidenten Wladimir Putin als "den vielleicht schwersten Kriegsverbrecher unserer Zeit" bezeichnet. "Er ist ein Kriegsverbrecher", sagt der CDU-Vorsitzende den TV-Sendern ProSiebenSat.1. Nachgiebigkeit sei deshalb fehl am Platz. "Ich habe keine Veranlassung, Putin an irgendeiner Stelle Glauben zu schenken." Der russische Präsident sehe im Augenblick überhaupt keinen Grund, sich einem Waffenstillstand oder gar einem Friedensabkommen mit der Ukraine zu nähern. "Den Grund müssen wir schaffen. Militärisch wird das schwierig, aber ökonomisch kann das gehen." Man müsse dafür sorgen, dass Russland nicht mehr in der Lage sei, seine Kriegswirtschaft aufrechtzuerhalten. "Ich spreche in diesem Zusammenhang von einer ökonomischen Erschöpfung, die wir mit herbeiführen müssen." Dies gehe etwa durch Zölle auf diejenigen, die immer noch mit Russland Handel treiben.
Dienstag, 2. September
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP