Newsblog zum Ukraine-Krieg Karte verrät russische Ambitionen in der Ukraine

Von Finn Michalski , Julius Zielezinski Aktualisiert am 01.09.2025 - 15:13 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Russischer Soldat in der Region Saporischschja (Symbolbild): Die russischen Pläne scheinen noch mehr ukrainische Regionen zu umfassen, als bislang bekannt war. (Quelle: IMAGO/Sergey Mirniy/imago-images-bilder)

News folgen Artikel teilen

Russlands Ambitionen in der Ukraine reichen weiter als gedacht. Nach dem Mord an einem ukrainischen Politiker führt eine Spur nach Russland. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Montag, 1. September

Loading...

Karte verrät russische Ambitionen in der Ukraine

In einem vom russischen Verteidigungsministerium publizierten Video ist eine Karte zu sehen, die zeigt, wie groß die russischen Ambitionen in der Ukraine tatsächlich sind. Während die Führung im Kreml bislang in allen Gesprächen über mögliche Friedensverhandlungen Anspruch auf die Regionen Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja erhoben hat, zeigt die Karte auch die Regionen Odessa und Charkiw unter russischer Kontrolle. Das berichtet die ukrainische Zeitung "Kyiv Independent".

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Dabei kontrolliert die russische Armee nur rund vier Prozent der Region Charkiw, und die Region Odessa befindet sich vollständig unter ukrainischer Kontrolle. Sollte es Russland gelingen, die beiden Regionen einzunehmen, wäre die Ukraine vollständig von einem Zugang zum Schwarzen Meer abgeschnitten.

Die Karte war während einer Ansprache des russischen Generalstabschefs Walery Gerassimow im Hintergrund zu sehen. In seiner Rede erklärte er, dass die russische Armee die Angriffe auf die Ukraine trotz aller Gespräche über einen möglichen Waffenstillstand fortsetzen werde.

Mord an Parubij: Ukrainische Polizei verfolgt nach Festnahme "russische Spur"

Die Ukraine vermutet eine russische Verwicklung in die tödlichen Schüsse auf den früheren Parlamentspräsidenten Andrij Parubij. "Wir wissen, dass dieses Verbrechen kein Zufall war. Es gibt eine russische Verstrickung. Alle Verantwortlichen werden zur Rechenschaft gezogen", schreibt der ukrainische Polizeichef Iwan Wyhiwskyj auf Facebook. Parubij war am Samstag in der westukrainischen Stadt Lwiw erschossen worden. Ein Verdächtiger wurde inzwischen festgenommen.

Video | Überwachungsvideo zeigt Attentat auf ukrainischen Politiker Player wird geladen Quelle: t-online

Russische Soldaten sollen sich gegenseitig beschossen haben

In der umkämpften Region im Süden der Ukraine sollen sich russische Soldaten gegenseitig angegriffen haben – mit verheerenden Folgen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Ukraine: Regierungssprecher spricht von Bestandsaufnahme