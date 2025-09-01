Newsblog zum Ukraine-Krieg Russland lehnt Plan für Friedenstruppen ab
Donald Trump spricht von weiteren Mitteln gegen Russland. Putin lehnt einen weiteren Vorschlag zum Frieden ab. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Donnerstag, 4. September
Russland lehnt Plan für Friedenstruppe ab
Russland hat Pläne für die mögliche Entsendung ausländischer Truppen in die Ukraine als "inakzeptabel" zurückgewiesen. Man habe nicht vor, über einen solchen Schritt in irgendeinem Format zu diskutieren, sagte die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Donnerstag vor Journalisten. Sie reagierte damit auf Äußerungen von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Diese hatte gesagt, die EU arbeite an Plänen für eine multilaterale Friedenstruppe für die Ukraine.
Ukraine: Kein russischer Vormarsch bei Kupjansk
Die Ukraine weist russische Berichte über einen Vormarsch in der Stadt Kupjansk als Propaganda zurück. Es handle sich um Propaganda, teilte das 10. Armeekorps der Ukraine auf Telegram mit. "Alle derartigen Versuche der russischen Besatzer, Ortschaften als Dekoration für Propagandavideos zu benutzen, sind zum Scheitern verurteilt." Dazu veröffentlichte die Einheit ein eigenes Video, das die Vernichtung einer russischen Einheit zeigen soll. Auch das ukrainische Zentrum gegen Desinformation erklärt, die russischen Angaben seien unwahr. Dem ukrainischen Militär-Blog Deepstate zufolge ist ein Video mit einer russischen Flagge am umkämpften südlichen Stadtrand gemacht worden.
Trump: Könnten mehr Soldaten nach Polen schicken
US-Präsident Donald Trump hat sich offen für die Entsendung zusätzlicher Soldaten nach Polen gezeigt. "Wir werden mehr dorthin entsenden, wenn sie es wollen", sagte Trump am Mittwoch bei einem Empfang für den neuen polnischen Präsidenten Karol Nawrocki im Weißen Haus. Es gebe jedenfalls keine Pläne für einen US-Truppenabzug aus Polen, betonte er.
Trump sagte: "Wir haben nie daran gedacht, Soldaten aus Polen abzuziehen." In Bezug auf andere Länder dächten die USA aber darüber nach, sagte er, ohne Staaten namentlich zu nennen. "Wir stehen vollständig zu Polen und werden Polen helfen, sich zu schützen."
Mittwoch, 3. September
Trump: Haben "Phase 2 und 3" gegen Putin in der Hinterhand
US-Präsident Donald Trump hat sich gegen den Eindruck gewehrt, er würde in den Bemühungen um ein Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine Kremlchef Wladimir Putin nicht stark genug unter Druck setzen. Der Republikaner deutete an, dass es neben der bereits erfolgten Zollstrafe, die die USA gegen Indien wegen Geschäften mit Russland erhoben hat, weitere Pläne in der Hinterhand gebe – eine "Phase 2" und eine "Phase 3". Näher ging er nicht darauf ein.
Auslöser war die Konfrontation durch einen polnischen Journalisten im Weißen Haus in Washington beim Besuch von Polens Staatschef Karol Nawrocki. Trump habe mehrfach seine Enttäuschung über Putin zum Ausdruck gebracht, aber "es gibt keine Handlung, seit Sie ihr Amt angetreten haben", sagte der Journalist zum US-Präsidenten. Trump reagierte darauf konfrontativ und verwies auf die Zölle gegen Indien: "Sie bezeichnen das als 'keine Handlung'? Und ich habe noch nicht einmal Phase 2 oder Phase 3 eingeleitet."
Er verschärfte dann den Ton: "Aber wenn Sie sagen, 'es gibt keine Handlung', sollten Sie sich meiner Meinung nach einen neuen Job suchen."
Putin: Friedensgespräche – oder längerer Krieg
Der russische Präsident Wladimir Putin hat für den Fall eines Scheiterns möglicher Ukraine-Friedensgespräche eine Fortsetzung der Kämpfe angekündigt. "Ich denke, da ist ein Licht am Ende des Tunnels", sagte Putin am Mittwoch bei seinem Besuch in Peking zu Journalisten. Er fügte an: "Wir werden sehen, wie sich die Lage entwickelt." Sollten die Gespräche scheitern, "werden wir unsere Aufgaben militärisch erledigen müssen", betonte Putin.
Zur Lage auf dem Schlachtfeld in der Ukraine sagte Putin, alle "Verbände der russischen Streitkräfte" befänden sich "an allen Frontabschnitten in der Offensive". Zuvor hatte er erklärt, dass er zu Gesprächen mit Wolodymyr Selenskyj bereit sei – aber nur in Moskau.
Putin hielt sich am Mittwoch in der chinesischen Hauptstadt auf, um dort an der Seite des chinesischen Staatschefs Xi Jinping und des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un an einer riesigen Militärparade zum 80. Jahrestag der Kapitulation Japans zum Ende des Zweiten Weltkriegs teilzunehmen.
Ukraine klagt Kadyrow wegen Kriegsverbrechen an
Der ukrainische Geheimdienst hat den tschetschenischen Präsidenten Ramsan Kadyrow wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen vor einem ukrainischen Gericht angeklagt. Die Vorwürfe betreffen unter anderem die Misshandlung ukrainischer Gefangener.
Wie die Behörde am 1. September auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mitteilte, betreffen die Anklagen zwei Vorfälle aus dem Jahr 2023. Im Oktober habe Kadyrow seinen Untergebenen befohlen, gefangene ukrainische Soldaten unmittelbar zu töten. Ein Befehl, den er später widerrufen haben soll. Im Dezember habe er angewiesen, Kriegsgefangene auf Dächern von Militäreinrichtungen in der tschetschenischen Hauptstadt Grosny zu platzieren. Sie sollten demnach als "menschliche Schutzschilde" gegen ukrainische Drohnenangriffe dienen.
Die ukrainischen Ermittler sehen darin Verstöße gegen die Genfer Konventionen sowie das Rom-Statut des Internationalen Strafgerichtshofs. Die Anklage wurde in Abwesenheit Kadyrows nach Artikel 438 des ukrainischen Strafrechts erhoben. Im Fall einer Verurteilung drohen Kadyrow bis zu zwölf Jahre Haft. Die Ermittlungen laufen unter Aufsicht der Generalstaatsanwaltschaft.
Ukraine: Russland hat mit mehr als 500 Drohnen angegriffen
Die russischen Streitkräfte haben nach ukrainischen Angaben in der Nacht zum Mittwoch mit 502 Drohnen angegriffen. 430 von ihnen seien abgefangen und zerstört worden, teilt die ukrainische Luftwaffe mit. Zudem habe Russland 24 Raketen auf Ziele in der Ukraine gefeuert, 21 von ihnen seien von der ukrainischen Flugabwehr abgefangen worden. Drei Raketen und 69 Drohnen hätten 14 Ziele getroffen, teilt die Luftwaffe weiter mit.
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP