Newsblog zum Ukraine-Krieg Schweden will Kampfjets an Ukraine verkaufen – nach dem Krieg
Donald Trump spricht von weiteren Mitteln gegen Russland. Auch Deutschland will die ukrainischen Militärfähigkeiten aufstocken. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Donnerstag, 4. September
Schweden will Kampfjets nach dem Krieg an Ukraine liefern
Schweden zeigt sich offen für Gespräche über eine mögliche Lieferung älterer Kampfflugzeuge des Typs Gripen C/D an die Ukraine. Eine Übergabe der hochmodernen Gripen-E-Modelle lehnt die Regierung in Stockholm jedoch ab – zumindest solange der Krieg mit Russland andauert.
Bei der Rüstungsmesse MSPO in Polen sagte der schwedische Verteidigungsminister Pål Jonson, die Ukraine habe Interesse am schwedischen Gripen-System bekundet. Besonders gefragt sei die neueste Variante Gripen E, die bislang nur von Schweden und Brasilien betrieben wird. Diese könne langfristig Teil eines gemeinsamen Luftstreitkräfte-Konzepts werden, so Jonson – jedoch erst nach Kriegsende. "Das hängt vom Ausgang des Krieges ab und muss in eine langfristige Entwicklung eingebettet sein", erklärte der Minister gegenüber dem Portal "Breaking Defense".
Bereits seit Längerem bemüht sich die Ukraine um die älteren Gripen-Modelle C/D, um ihre Verteidigungsfähigkeit gegen Russland zu stärken. NATO-Partner baten Schweden bislang jedoch um Zurückhaltung, damit sich ukrainische Pilotinnen und Piloten zunächst auf die Einführung der F-16 konzentrieren können. Der gleichzeitige Einsatz unterschiedlicher Systeme sei laut Experten schwer umzusetzen.
Ukraine stellt neue Bomber-Drohne vor
Die Ukraine kurbelt ihre Drohnenproduktion weiter an. Auf einem Verteidigungsforum wurde nun der Jet Max vorgestellt: eine neue Bomber-Drohne mit massiver Schlagkraft.
Deutschland will Ukraine schrittweise aufrüsten
Die Bundesregierung will als Sicherheitsgarantie für Kiew ihre Militärhilfen für die Ukraine ausbauen. Nach Informationen des "Spiegel" plant Deutschland, die ukrainische Luftverteidigung um jährlich 20 Prozent zu stärken. Die Pläne sollen heute bei einem Treffen der "Koalition der Willigen" vorgeschlagen werden.
Russland: Vorwurf der GPS-Störung an Flugzeug von der Leyens "Paranoia"
Russland weist Vorwürfe über eine Störung des GPS-Systems des Flugzeugs von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zurück. Die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa, bezeichnet die Vorwürfe als "Fake und Paranoia". Einem EU-Sprecher zufolge war das GPS-System im Flugzeug von der Leyens auf dem Weg nach Bulgarien gestört worden. Die EU vermute eine russische Einmischung.
Russland lehnt Plan für Friedenstruppe ab
Russland hat die mögliche Entsendung ausländischer Truppen in die Ukraine als "inakzeptabel" zurückgewiesen. "Russland wird die grundsätzlich inakzeptable, die Sicherheit in jeglicher Hinsicht untergrabene ausländische Intervention in der Ukraine in keiner Form und in keinem Format diskutieren", sagte die russische Außenamtssprecherin Maria Sacharowa am Donnerstag auf einem Wirtschaftsforum im Fernen Osten Russlands.
Sie bezeichnete die von Kiew geforderten Sicherheitsgarantien im Rahmen einer Beilegung des Ukraine-Konflikts zudem als "Garantien für Gefahr für den europäischen Kontinent". Russland halte die vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj geforderten Sicherheitsgarantien für "absolut inakzeptabel", sagte Sacharowa. "Das sind keine Sicherheitsgarantien für die Ukraine, das sind Garantien für Gefahr für den europäischen Kontinent."
Ukraine: Kein russischer Vormarsch bei Kupjansk
Die Ukraine weist russische Berichte über einen Vormarsch in der Stadt Kupjansk als Propaganda zurück. Es handle sich um Propaganda, teilte das 10. Armeekorps der Ukraine auf Telegram mit. "Alle derartigen Versuche der russischen Besatzer, Ortschaften als Dekoration für Propagandavideos zu benutzen, sind zum Scheitern verurteilt." Dazu veröffentlichte die Einheit ein eigenes Video, das die Vernichtung einer russischen Einheit zeigen soll. Auch das ukrainische Zentrum gegen Desinformation erklärt, die russischen Angaben seien unwahr. Dem ukrainischen Militär-Blog Deepstate zufolge ist ein Video mit einer russischen Flagge am umkämpften südlichen Stadtrand gemacht worden.
Trump: Könnten mehr Soldaten nach Polen schicken
US-Präsident Donald Trump hat sich offen für die Entsendung zusätzlicher Soldaten nach Polen gezeigt. "Wir werden mehr dorthin entsenden, wenn sie es wollen", sagte Trump am Mittwoch bei einem Empfang für den neuen polnischen Präsidenten Karol Nawrocki im Weißen Haus. Es gebe jedenfalls keine Pläne für einen US-Truppenabzug aus Polen, betonte er.
Trump sagte: "Wir haben nie daran gedacht, Soldaten aus Polen abzuziehen." In Bezug auf andere Länder dächten die USA aber darüber nach, sagte er, ohne Staaten namentlich zu nennen. "Wir stehen vollständig zu Polen und werden Polen helfen, sich zu schützen."
Mittwoch, 3. September
Trump: Haben "Phase 2 und 3" gegen Putin in der Hinterhand
US-Präsident Donald Trump hat sich gegen den Eindruck gewehrt, er würde in den Bemühungen um ein Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine Kremlchef Wladimir Putin nicht stark genug unter Druck setzen. Der Republikaner deutete an, dass es neben der bereits erfolgten Zollstrafe, die die USA gegen Indien wegen Geschäften mit Russland erhoben hat, weitere Pläne in der Hinterhand gebe – eine "Phase 2" und eine "Phase 3". Näher ging er nicht darauf ein.
Auslöser war die Konfrontation durch einen polnischen Journalisten im Weißen Haus in Washington beim Besuch von Polens Staatschef Karol Nawrocki. Trump habe mehrfach seine Enttäuschung über Putin zum Ausdruck gebracht, aber "es gibt keine Handlung, seit Sie ihr Amt angetreten haben", sagte der Journalist zum US-Präsidenten. Trump reagierte darauf konfrontativ und verwies auf die Zölle gegen Indien: "Sie bezeichnen das als 'keine Handlung'? Und ich habe noch nicht einmal Phase 2 oder Phase 3 eingeleitet."
Er verschärfte dann den Ton: "Aber wenn Sie sagen, 'es gibt keine Handlung', sollten Sie sich meiner Meinung nach einen neuen Job suchen."
