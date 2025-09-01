Drei Tote nach Luftangriffen in der Ukraine

Bei neuen russischen Luftangriffen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind in der Nacht auf Sonntag den örtlichen Behörden zufolge drei Menschen getötet worden, darunter ein Kleinkind. 18 weitere Menschen wurden verletzt, wie die Behörden weiter mitteilten. Mehrere Gebäude gerieten in Brand, auch der Regierungssitz. Der Angriff begann nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko mit Drohnen, gefolgt von Raketen. Reporter der Nachrichtenagentur Reuters sahen dichten Rauch aus dem Regierungsgebäude im zentralen Bezirk Petschersk aufsteigen.

Dem Bürgermeister zufolge starben das einjährige Kind und eine junge Frau bei den Drohnenangriffen. Zudem sei eine ältere Frau in einem Luftschutzraum ums Leben gekommen. Unter den Verletzten, die ins Krankenhaus eingeliefert worden seien, sei auch eine schwangere Frau. Zudem seien mehrere Wohnhäuser in verschiedenen Stadtteilen teils schwer beschädigt worden. Im westlichen Bezirk Swjatoschynskyj wurden laut Klitschko mehrere Stockwerke eines neunstöckigen Wohnhauses teilweise zerstört. Herabfallende Drohnentrümmer hätten zudem Brände in weiteren Wohngebäuden ausgelöst.

Eine russische Stellungnahme lag zunächst nicht vor. Beide Seiten bestreiten, bei den Angriffen gezielt Zivilisten ins Visier zu nehmen. Russland meldete ebenfalls neue ukrainische Angriffe. Die Luftabwehr habe in der Nacht 69 ukrainische Drohnen zerstört, berichtete die russische Nachrichtenagentur RIA am Sonntag unter Berufung auf das Verteidigungsministerium. In der südlichen Schwarzmeerregion Krasnodar löste ein Drohnenangriff nach Angaben der örtlichen Behörden einen Brand in der Ölraffinerie Ilsky aus.

Brand nach Angriff auf russische Raffinerie

Ein ukrainischer Drohnenangriff löst nach russischen Angaben einen Brand in der Ölraffinerie Ilsky in der Region Krasnodar aus. "Eine der Verarbeitungsanlagen sei in Brand geraten, das Feuer sei jedoch schnell gelöscht worden", teilt die Verwaltung der südrussischen Region mit. Verletzte habe es nicht gegeben. Das Personal sei in Sicherheit gebracht worden.

Russische Angriffe: Polnische Jets auf Patrouille

Wegen russischer Luftangriffe auf die Westukraine haben Polen und seine Verbündeten Militärflugzeuge ins Grenzgebiet entsendet. "Polnische und verbündete Flugzeuge operieren in unserem Luftraum, während bodengestützte Luftverteidigungs- und Radaraufklärungssysteme in höchste Bereitschaft versetzt sind", teilt das operative Kommando der polnischen Streitkräfte mit. In fast der gesamten Ukraine gilt Luftalarm. Die ukrainische Luftwaffe warnt vor russischen Raketen- und Drohnenangriffen.

Russland: Ukrainischer Angriff auf AKW

Am ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja schlagen nach russischen Angaben Drohnen ein und treffen das Dach eines Trainingszentrums, teilt die von Russland eingesetzte Verwaltung der Anlage mit. Es gebe keine größeren Schäden, die Strahlenwerte seien normal. Eine Stellungnahme der Ukraine liegt zunächst nicht vor.