Newsblog zum Ukraine-Krieg "Müssen spürbar sein": Selenskyj fordert neue Russland-Sanktionen
Der ukrainische Präsident wendet sich an die Weltgemeinschaft. Ex-Botschafter Melynk kritisiert eine deutsche "Scheindebatte". Alle Entwicklungen im Newsblog.
Sonntag, 7. September
Selenskyj: Putin stellt die Welt auf die Probe
Nach neuen, intensiven russischen Angriffen aus der Luft hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Weltgemeinschaft zu Reaktionen aufgefordert. "Das ist ein klares Zeichen, dass Putin die Welt auf die Probe stellt, ob sie das akzeptiert und ob sie sich damit abfindet", sagte der Staatschef in seiner abendlichen Videobotschaft. Russland versuche der Ukraine Schmerzen zuzufügen und immer dreistere Schläge zu verüben.
Dem müsse mit "Sanktionen gegen Russland, gegen mit Russland verbundene Personen und starken Zöllen und anderen Handelseinschränkungen für Russland" begegnet werden, sagte er weiter. "Ihre Verluste müssen spürbar sein", unterstrich der Präsident.
Zudem begründete er ukrainische Drohnenangriffe auf Pipelines und Raffinerien in Russland mit einer russischen Verweigerungshaltung. "Die Benzinknappheit in Russland und andere wirtschaftliche Probleme sind eine logische Antwort auf die russische Weigerung, eine Waffenruhe einzugehen und auf ein Treffen der Staatschefs", sagte Selenskyj. Der russische Präsident Wladimir Putin wolle keine Verhandlungen und verstecke sich vor ihnen, hieß es in der Ansprache.
Trump äußert sich zu neuen Russland-Sanktionen
US-Präsident Donald Trump sieht sich nach eigenen Angaben bereit, weitere Russland-Sanktionen zu verhängen. Auf die Frage eines Journalisten am Weißen Haus, ob er bereit sei, in die zweite Phase von Sanktionen gegen Moskau einzutreten, sagte er kurz und knapp: "Ja, das bin ich." Mehr Angaben machte der Republikaner nicht. Es blieb unklar, ob neue Sanktionen tatsächlich verhängt werden und wenn ja, wann.
Trump hatte vor Tagen angedeutet, dass es neben der bereits erfolgten Zollstrafe, die die USA gegen Indien wegen Geschäften mit Russland kürzlich eingeführt hat, weitere Pläne gebe – eine "Phase 2" und "Phase 3". Näher ging er nicht darauf ein. Die USA sehen Sanktionen als Mittel an, um auf Kremlchef Wladimir Putin Druck auszuüben und so zu einer Friedenslösung im Ukraine-Krieg zu gelangen. Bislang blieben die diesbezüglichen diplomatischen Bemühungen Trumps ohne Erfolg. Putin wurde zuletzt vorgeworfen, ein direktes Treffen mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj hinauszuzögern.
Trump hatte Mitte Juli mit Zöllen gegen Russlands Handelspartner in Höhe von etwa 100 Prozent gedroht. Doch diese kamen zumindest in diesem Umfang nicht: Auf indische Produkte erheben die USA seit vergangener Woche wegen dessen Ölgeschäften mit Russland zusätzliche Zölle in Höhe von 25 Prozent. Indien ist bislang der einzige Handelspartner Russlands, gegen den die USA im Kontext des Ukraine-Kriegs mit Zöllen vorgehen.
Für Russlands Autobranche sieht es düster aus
"Russland verstößt gegen alle internationalen Abkommen"
Ukraine greift Pipeline und Raffinerie in Russland
Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben eine Pipeline-Anlage und eine Raffinerie in Russland angegriffen und damit seine Schläge gegen russische Ölinfrastruktur fortgesetzt. Nach einer Mitteilung des Generalstabs wurde ein Objekt in der russischen Region Brjansk ins Visier genommen, das zu einer Pipeline gehört. Die Anlage sei von strategischer Bedeutung für die Versorgung der russischen Armee mit Erdölprodukten. Es seien zahlreiche Treffer und anschließend Feuer registriert worden, hieß es weiter. Eine Bestätigung von russischer Seite gab es zunächst nicht.
Der ungarische Außenminister Peter Szijjarto erklärte, die russischen Öllieferungen über die Druschba-Pipeline in sein Land seien nicht betroffen. "Der nächtliche Angriff auf die russische Energie-Infrastruktur betrifft weder die Erdölpipeline ,Druschba' noch die nach Ungarn gehenden Erdöllieferungen", schrieb er auf Facebook. Die Ukraine hatte die Pipeline, die ebenfalls durch die Region Brjansk läuft und über die auch die Slowakei beliefert wird, wiederholt ins Visier genommen – dies hatte zu Spannungen mit den beiden EU-Ländern geführt.
Der Chef der ukrainischen Drohnentruppen, Robert Browdi, schrieb zu dem jetzt gemeldeten Angriff, die Anlage sei wichtig für den Transport von Mineralölprodukten aus belarussischen Raffinerien nach Russland. Er veröffentlichte ein nicht unabhängig überprüfbares Video, das den Angriff zeigen soll. Der Generalstab teilte außerdem mit, dass die Ölraffinerie Ilski im südrussischen Gebiet Krasnodar angegriffen worden sei. Explosionen und Brände seien festgestellt worden. In sozialen Medien kursierten nicht überprüfbare Videos von Explosionen, die den Angriff zeigen sollen.
Melnyk: Diskussion um deutsche Soldaten aktuell nicht sinnvoll
Der frühere ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, sieht in den Diskussionen um eine Entsendung deutscher oder europäischer Friedenstruppen in sein Land derzeit nur eine "Scheindebatte". "Solange man nicht weiß, was genau diese Truppen tun werden und mit welchem Mandat, kann doch kein deutscher Politiker ernsthaft behaupten, dass man 5.000 oder 10.000 Soldaten schickt", sagte Melnyk dem Magazin "Stern".
Erst, wenn Sicherheitsgarantien eine vertragliche Form annähmen, könne er sich eine Beteiligung europäischer Truppen vorstellen, sagte der Diplomat, der inzwischen ukrainischer Botschafter bei den Vereinten Nationen ist. Er stellte sich damit im Grundsatz hinter die Argumentation der Bundesregierung in dieser Frage.
Die Aufnahme von Gesprächen über eine Beendigung des Krieges durch US-Präsident Donald Trump bewertete Melnyk positiv – auch wenn dieser Prozess einer "Achterbahn" gleiche. Melnyk erinnerte daran, dass er bereits vor etwa einem Jahr den damaligen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) öffentlich aufgerufen habe, eine diplomatische Vermittlung anzustoßen. Passiert sei damals jedoch nichts.
"Es wird für beide Seiten sehr blutig werden"
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP