"Müssen spürbar sein": Selenskyj fordert neue Russland-Sanktionen

Der ukrainische Präsident wendet sich an die Weltgemeinschaft. Ex-Botschafter Melynk kritisiert eine deutsche "Scheindebatte". Alle Entwicklungen im Newsblog.

Sonntag, 7. September

Selenskyj: Putin stellt die Welt auf die Probe

Nach neuen, intensiven russischen Angriffen aus der Luft hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Weltgemeinschaft zu Reaktionen aufgefordert. "Das ist ein klares Zeichen, dass Putin die Welt auf die Probe stellt, ob sie das akzeptiert und ob sie sich damit abfindet", sagte der Staatschef in seiner abendlichen Videobotschaft. Russland versuche der Ukraine Schmerzen zuzufügen und immer dreistere Schläge zu verüben.

Dem müsse mit "Sanktionen gegen Russland, gegen mit Russland verbundene Personen und starken Zöllen und anderen Handelseinschränkungen für Russland" begegnet werden, sagte er weiter. "Ihre Verluste müssen spürbar sein", unterstrich der Präsident.

Zudem begründete er ukrainische Drohnenangriffe auf Pipelines und Raffinerien in Russland mit einer russischen Verweigerungshaltung. "Die Benzinknappheit in Russland und andere wirtschaftliche Probleme sind eine logische Antwort auf die russische Weigerung, eine Waffenruhe einzugehen und auf ein Treffen der Staatschefs", sagte Selenskyj. Der russische Präsident Wladimir Putin wolle keine Verhandlungen und verstecke sich vor ihnen, hieß es in der Ansprache.

Trump äußert sich zu neuen Russland-Sanktionen

US-Präsident Donald Trump sieht sich nach eigenen Angaben bereit, weitere Russland-Sanktionen zu verhängen. Auf die Frage eines Journalisten am Weißen Haus, ob er bereit sei, in die zweite Phase von Sanktionen gegen Moskau einzutreten, sagte er kurz und knapp: "Ja, das bin ich." Mehr Angaben machte der Republikaner nicht. Es blieb unklar, ob neue Sanktionen tatsächlich verhängt werden und wenn ja, wann.

Trump hatte vor Tagen angedeutet, dass es neben der bereits erfolgten Zollstrafe, die die USA gegen Indien wegen Geschäften mit Russland kürzlich eingeführt hat, weitere Pläne gebe – eine "Phase 2" und "Phase 3". Näher ging er nicht darauf ein. Die USA sehen Sanktionen als Mittel an, um auf Kremlchef Wladimir Putin Druck auszuüben und so zu einer Friedenslösung im Ukraine-Krieg zu gelangen. Bislang blieben die diesbezüglichen diplomatischen Bemühungen Trumps ohne Erfolg. Putin wurde zuletzt vorgeworfen, ein direktes Treffen mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj hinauszuzögern.